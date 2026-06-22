Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию" - 22.06.2026 Украина.ру
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Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию" - 22.06.2026 Украина.ру
Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
Президент Польши Кароль Навроцкий 22 июня дал жесткий и исчерпывающий ответ на попытки Владимира Зеленского перевести стрелки в нарастающем дипломатическом конфликте между двумя странами
2026-06-22T17:05
2026-06-22T17:05
новости
польша
варшава
киев
владимир зеленский
кароль навроцкий
анджей дуда
оун-упа
мид
вооруженные силы украины
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Польский лидер четко обозначил позицию Варшавы, отвергнув обвинения и напомнив Киеву об исторической правдеГлава польского государства подчеркнул, что речь идет не о политической конъюнктуре, а о фундаментальной исторической памяти поляков. По его словам, украинские националисты совершили массу преступлений на польских землях, и Польша никогда не воспримет красно-черный бандеровский флаг как символ дружбы или партнерства.Навроцкий также заявил, что не представляет ситуации, при которой польское общество и его лидеры не объединились бы перед лицом подобных угроз, подчеркнув единство нации в вопросах исторической справедливости.Таким образом, Зеленский получил жесткий отпор на свои попытки "перевести стрелки". Украинский политик, судя по всему, не ожидал, что Варшава начнет говорить на языке исторических фактов, а не политкорректности. Теперь в украинском МИД будут ломать голову, как крыть эти аргументы. Ответ Навроцкого — не просто дипломатическая нота, это позиция Польши, с которой Киеву придется считаться. Стоит напомнить, что конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.На прошлой неделе Навроцкий лишил Зеленского награды. В ответ Зеленский пригрозил Навроцкому, заявив, что риторика президента "может плохо для него закончиться".Ранее польский экс-чиновник рассказал о нарушенном Зеленским обещании. Он заверил, что между бывшим польским лидером Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским в 2021 году была договоренность: Украина не героизирует УПА*, а Польша помогает ей в случае полномасштабного конфликта с Россией.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, варшава, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, анджей дуда, оун-упа, мид, вооруженные силы украины
Новости, Польша, Варшава, Киев, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, ОУН-УПА, МИД, Вооруженные силы Украины

Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"

17:05 22.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Marsilar
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© commons.wikimedia.org / Marsilar
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Президент Польши Кароль Навроцкий 22 июня дал жесткий и исчерпывающий ответ на попытки Владимира Зеленского перевести стрелки в нарастающем дипломатическом конфликте между двумя странами
Польский лидер четко обозначил позицию Варшавы, отвергнув обвинения и напомнив Киеву об исторической правде
"Дорогой Владимир, господин президент. Этот спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши. Их просто не существует, потому что все соотечественники знают и понимают, сколько зла принесли нашей стране, женщинам, детям и всему нашему народу украинские националисты. Президент Зеленский ошибается", — заявил Навроцкий.
Глава польского государства подчеркнул, что речь идет не о политической конъюнктуре, а о фундаментальной исторической памяти поляков. По его словам, украинские националисты совершили массу преступлений на польских землях, и Польша никогда не воспримет красно-черный бандеровский флаг как символ дружбы или партнерства.
Навроцкий также заявил, что не представляет ситуации, при которой польское общество и его лидеры не объединились бы перед лицом подобных угроз, подчеркнув единство нации в вопросах исторической справедливости.
Таким образом, Зеленский получил жесткий отпор на свои попытки "перевести стрелки". Украинский политик, судя по всему, не ожидал, что Варшава начнет говорить на языке исторических фактов, а не политкорректности.
Теперь в украинском МИД будут ломать голову, как крыть эти аргументы. Ответ Навроцкого — не просто дипломатическая нота, это позиция Польши, с которой Киеву придется считаться.
Стоит напомнить, что конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
На прошлой неделе Навроцкий лишил Зеленского награды. В ответ Зеленский пригрозил Навроцкому, заявив, что риторика президента "может плохо для него закончиться".
Ранее польский экс-чиновник рассказал о нарушенном Зеленским обещании. Он заверил, что между бывшим польским лидером Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским в 2021 году была договоренность: Украина не героизирует УПА*, а Польша помогает ей в случае полномасштабного конфликта с Россией.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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