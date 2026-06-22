https://ukraina.ru/20260622/vsu-pytayutsya-prikryvatsya-setkami-rozhin-o-tom-kak-operatory-bpla-gotovyat-udar-na-dobropole-1080505728.html

"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье

"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье - 22.06.2026 Украина.ру

"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье

Доброполье – это действительно важный логистический пункт. И продвижение на него сейчас готовят операторы БПЛА, которые каждый день уничтожают огромное количество автотранспорта и бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-22T17:11

2026-06-22T17:11

2026-06-22T17:11

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Рожин заявил, что ВСУ перебрасывали под Доброполье части из оперативного резерва. "Переломить ситуацию они не могут. Но это не значит, что нам будет легко наступать", — пояснил собеседник издания.Рожин отметил, что Доброполье — это действительно важный логистический пункт, и продвижение на него сейчас готовят операторы БПЛА. Они каждый день уничтожают огромное количество автомобильного транспорта и легкой бронетехники — по шесть-десять единиц в день.По его данным, ВСУ пытаются прикрываться сетками, РЭБом и дронами-перехватчиками. "Но наши FPV-дроны и "Молнии" каждый день наносят им системный ущерб", — добавил эксперт.Рожин подчеркнул, что враг тоже наносит удары по логистике в районе Красноармейска и Часов Яра, чтобы сковать наступательные действия ВС РФ. "Но к этому мы адаптируемся. Если бы не адаптировались, никакого штурма Константиновки в таком режиме не было бы. Там они нашего давления не вывезли", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.

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