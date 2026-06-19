https://ukraina.ru/20260619/1080372678.html

Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц

Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц - 19.06.2026 Украина.ру

Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц

Полагаю, что к концу 2026 года под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда украинских терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну"

2026-06-19T07:00

2026-06-19T07:00

2026-06-19T11:43

интервью

константиновка

доброполье

украина

борис рожин

вооруженные силы украины

нпз

сво

красный лиман

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин- Борис, для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Что мы будем считать фактическим завершением операции по освобождению этих двух городов? Считаете ли вы, что после этого именно застоявшаяся группировка "Центр" сделает следующий ход, начав полноценное наступление на Доброполье, которого мы так долго ждали?- Ситуация состоит в следующем.В Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, которая оказалась зажатой в городе. Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я. Вражеский гарнизон рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. Кстати, на северных окраинах тоже идут бои.Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. То есть большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ.Короче говоря, с оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают. Киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. Также объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке.Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта.Более того, у ВСУ начались проблемы и к западу от Константиновки, где мы смогли проломить укрепрайон в районе Роскошного и Долгой Балки. Это открывает нам возможность продвигаться на Дружковку с юго-запада.В Красном Лимане у врага проблемы тоже нарастают. Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города. Бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала.Очевидно, что новый год и Константиновка, и Красный Лиман встретят в составе России.После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера. Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки.Что касается Доброполья, то я бы не сказал, что там все стоит. На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино. Бои сместились к Мирному. За Белицкое продолжаются бои. Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется.Таким образом, Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими нашими целями и будут освобождены до конца года. Под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, будет непросто. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ.И, потеряв Донбасс, киевский режим лишиться важного переговорного козыря, как это было в случае с оккупированными районами Курской области.- Я по поводу Доброполья слышал следующую оценку: "ВСУ там сконцентрировали настолько мощный дроновый кулак, что его невозможно обойти. Его можно только пробивать в лоб. Чтобы его пробить, надо забрать Белицкое. А Белицкое забрать тяжело, потому что, опять же, эти дроновые дуэли ведутся лоб в лоб". Насколько она соответствует действительности?- Конечно, на этом участке идет массированное применение дронов с обеих сторон, но я бы не сказал, что это что-то принципиально новое. Во время боев за Красноармейск противник тоже сосредотачивал там огромное количество расчетов БПЛА. Мы тоже это делали. И, в конечном итоге, мы смогли добиться перевеса. Люди, которые там работали, рассказывали, что этот перевес в нашу пользу был 60 на 40. То есть уже это сказалось на том, что логистика противника в районе этой агломерации умерла.Сейчас мы тоже наблюдаем с обеих сторон массированные удары по логистике и массированное применение дронов всех типов. Враг тоже пытается там контратаковать на Белицкое и Родинское. Неслучайно ВСУ под Доброполье перебрасывали части из оперативного резерва. Переломить ситуацию они не могут. Но это не значит, что нам будет легко наступать.Доброполье – это действительно важный логистический пункт. И продвижение на него сейчас готовят операторы БПЛА, которые каждый день уничтожают огромное количество автомобильного транспорта и легкой бронетехники (по шесть-десять единиц в день). ВСУ пытаются прикрываться сетками, РЭБом и дронами-перехватчиками, но наши fpv-дроны и "Молнии" каждый день наносят им системный ущерб.Враг тоже бьет по нашей логистике в районе Красноармейска и Часов Яра, чтобы сковать наши наступательные действия. Но к этому мы адаптируемся. Если бы не адаптировались, никакого штурма Константиновки в таком режиме не было бы. Там они нашего давления не вывезли. К Доброполью мы тоже найдем подход.- Каковы перспективы у украинских дронов среднего радиуса действия вроде "Хорнета" (аналог "Ланцета" и "Бегемота" (аналог "Герани")? Мы сейчас наблюдаем всплеск интенсивности их применения? Или это будет всегда?- На Западе будет расти их производство. Эти дроны не являются чем-то неожиданным и непобедимым. Те же "Хорнеты" на линии фронта сбиваются постоянно. Можете посмотреть отчеты "Рубикона" или центра "Варяг". Они их сбивают по 10-15 штук в сутки. Эти дроны показывают эффективность там, где фактически нет ПВО. Прорываются через первую-вторую линию, летят в тыл и ищут цели там, где нет сеток и мобильных огневых групп. Там они добиваются каких-то результатов.Мы действуем точно так же. Наши дроны работают по трассе возле Павлограда и на трассе "Сумы-Харьков". Прорываются и жгут технику на десятки единиц. Киевский режим тоже жалуется на серьезную парализацию логистики. То есть в эту игру можно играть вдвоем.Повторюсь, с обеих сторон будет расти интенсивность применения дронов. Обе стороны стремятся к пику производства. Как у нас, так на Украине и на Западе новые заводы вошли в строй. В мае обе стороны выпустили по 11 тысяч дронов. Летом это число будет продолжать расти. В июле-августе будем выпускать по 15 тысяч дронов за месяц.К этому надо готовиться заранее. Насыщать ПВО, разрабатывать новые методы борьбы, предугадывать тактику противника, наращивать удары по вражеским тылам.- Поясните еще, пожалуйста, как именно работает система "Волна Купол Гарант" для прикрытия сухопутного коридора в Крым, которая на каком-то расстоянии способна глушить спутники "Старлинка".- Фактически это купольный РЭБ, который мешает им работать. Одна из таких систем тестировалась во время войны против Ирана, когда в некоторых районах тоже отмечались перебои в работе "Старлинка". На Украине они тоже проходили боевую апробацию. Противник отмечал, что в отдельных районах было если не полное отключение, то серьезное нарушение в работе канала связи между спутником и терминалом.Конечно, эти изделия надо дорабатывать. Конечно, они уязвимы. Близко к линии фронта их не подтащишь. Это стационарная цель. Если противник не сможет вырубить ее дронами на "Старлинке", он может запустить крылатые ракеты или "Хаймарсы".Подобного рода изделия завозились и к противнику. В 2023 году ВСУ использовали какой-то серьезный РЭБ возле Работино, когда там полторы недели даже "Ланцеты" нормально не могли летать. Позднее мы ее вычислили, поразили ракетным ударом, и все опять полетело.- Сможем мы создать систему РЭБ, которая будет работать против "Старлинка" непосредственно на фронте?- Тут надо двигаться в сторону миниатюризации этих систем. Они должны быть и мощными, и мобильными, и скрытными. При этом надо понимать, что такие комплексы могут быть обнаружены с помощью средств радиотехнической разведки. Вы можете поставить мощный РЭБ, который перекроет много всего, но он будет светиться на радарах как новогодняя "Елка". Его попытаются поразить высокоточными целями, против которых он беззащитен.- Есть ли смысл мечтать о том, чтобы мы спутники "Старлинка" начали в космосе физически сшибать, учитывая, что их на орбите очень много?- Это не вопрос можно или нельзя. Средства для этого у нас есть. Это и спутники-тараны, это и возможности подорвать наши спутники, чтобы захламить орбиту обломками. Про взрыв специальной б/ч на орбите, когда он уничтожит все подряд, я вообще молчу. Эти технологии отрабатывались в СССР еще в 1960е годы. Но это уже сценарий полномасштабной войны с НАТО.- Подробнее обсудим наши удары по вражеским тылам. В СМИ опять пишут про крылатую ракету "Бандероль", которая запускается с вертолетов Ми-28 и БПЛА "Орлан". Будем ли мы ее применять систематически, а не как сейчас, когда мы раз в полгода ее запустили, украинцы удивились, потом мы снова ее запустили через полгода, а украинцы снова удивились?- Мы же не знаем, насколько массово налажен ее выпуск. Тут есть элемент военной тайны. Перешли ли мы к серийному производству "Бандероли" или она по-прежнему дорабатывается? С другой стороны, в случае с "Геранями" мы видим, что эти изделия и массово применяются, и постоянно совершенствуются.Конечно, "Бандероль" с ее характеристиками представляются важным дополнением к нашим ударам по тылам. Эта ракета стоит дешевле, чем "Искандеры" и изделия серия Х. На мой взгляд, было бы целесообразно использовать ее для ударов по западной Украине, где у врага недостаточно ПВО: железнодорожная инфраструктура, подвижной состав, локомотивные депо. Это хорошее соотношение цены и качества.Хотелось бы, чтобы таких ракет производилось и применялось больше.- В целом мы сейчас сосредоточились на поражении хранилищ ГСМ возле Павлограда, железнодорожной инфраструктуре возле Лозовой и местам сборки БПЛА в Киеве. Нужно ли еще что-то к этому добавить? Или пока лучше на этом сосредоточиться?- На железнодорожную инфраструктуру Украины мы сейчас оказываем серьезное давление. Противник признает, что мы уничтожили несколько десятков локомотивов. Это следствие того, что у нас стало больше средств поражения всех типов. Причем не только дронов, но и ФАБов. Не могу сказать, что количество авиабомб у нас растет в геометрической прогрессии, но их стало больше.Все это вместе позволяет нам и давить в Донбассе, и наносить отдельные удары по Одессе, и каждый день бить по Запорожью.Повторюсь, летом еще больше дронов будет лететь в обе стороны. К этому надо готовиться. Повышать эффективность наших ударов и снижать эффективность ударов противника. Украина и Запад делают серьезную ставку на это. Следовательно, надо мешать им добиваться серьезных результатов в этом.- Что вы думаете по поводу теракта, когда украинский дрон попал в автобус со школьниками из Гомеля? Это просто так совпало? Или у киевского режима есть конкретные планы втянуть Белоруссию в нашу войну городов?- Такие теракты происходят регулярно. Угрозы в адрес Белоруссии озвучиваются. Белорусское руководство регулярно заявляет, что НАТО не отказался от агрессивных планов в отношении республики. Следовательно, какие-то провокации на ее южных и западных границах возможны. Неслучайно укрепляется Союзная группировка и развертывается ядерное оружие на белорусской территории. Хочешь мира – готовься к войне.- А мы будем использовать белорусскую территорию, чтобы простреливать всю логистику Украины с севера на юг?- Только если они нападут на Белоруссию. Да, были спекуляции, что после этого теракта Лукашенко уговорит Путина ударить по Киеву "Орешником", но я не вижу в этом смысла. По Киеву мы и так бьем. Недавно накрыли крупное хранилище ГСМ в Борисполе. "Орешник" мы и так запустить можем.- Отдельный вопрос к вам как к жителю Севастополя. Были сообщения, что у вас потихоньку снимают ограничения по продаже бензина на заправках. Система адаптировалась к украинским ударам? Или регион еще может столкнуться с серьезным топливным кризисом?- Еще потребуется какое-то время для перестройки логистики. Надо наладить поставки и не допустить очевидных спекуляций. Власти Крыма прямо намекали нефтетрейдерам: "Ребята, имейте совесть". Проблемы есть. Отрицать их глупо. Но все эти проблемы решаются.На заправках "АТАН" бензин спокойно продают без кюар-кодов. На заправках "ТЭС" пока продают по кюар-кодам, которые в "Максе" приходят. То есть проблема не решена, но в целом власти перешли в режим стабилизации ситуации. Изначально они взяли срок до 30 июня. Половина срока прошла, и свободная продажа бензина на части заправок есть.В целом не могу сказать, что в Севастополе происходит что-то экстраординарное. К налетам дронов за четыре года мы привыкли. Война идет – дроны летят. И будут лететь еще в большем количестве. Все это прогнозировалось.Севастополю еще с 2014 года пытались устроить энергетическую, водную и транспортную блокаду. Нас этим не запугать.- Можем ли мы сейчас на примере Крыма разработать логистику для всей страны, чтобы какие-то топливные кризисы в результате каких-то прилетов не были столь болезненными?- Конечно. Противник будет на это ставку. При этом надо понимать, что несмотря на все эти удары по НПЗ и захваты танкеров наш нефтяной экспорт только рос. Это говорит о возможностях системы.Да, проблемы для граждан безусловно есть. Из-за перебоев в поставках где-то бензин отсутствует или продается с ограничениями. И если существуют такие угрозы, надо прорабатывать новые маршруты логистики и запасаться объемами топлива на случай, если по какой-то нефтебазе прилетит. И, конечно, надо прикрывать сами НПЗ.В случае прилета завод не уничтожается. Ему требуется до трех месяцев на ремонт. Эта система имеет большой потенциал для регенерации. Тем не менее, все эти элементы гражданской обороны надо реализовывать превентивно, а не героически бороться со следствием после того, как жареный петух клюнул.Российская армия планомерно наступает на всех участках фронта, сдвигая линию боевого соприкосновения. Подробнее - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад

https://ukraina.ru/20260316/voennyy-ekspert-boris-rozhin-rossiya-tochno-osvobodit-orekhov-dobropole-konstantinovku-i-krasnyy-liman-1076856234.html

https://ukraina.ru/20260616/mikhail-onufrienko-pered-shturmom-druzhkovki-vs-rf-predstoit-vzlomat-liniyu-ukreprayonov-za-chasovym-1080237982.html

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