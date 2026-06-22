"Победа Ирана и капитуляция США": Аббас Джума о том, поставлена ли точка в конфликте - 22.06.2026 Украина.ру
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"Победа Ирана и капитуляция США": Аббас Джума о том, поставлена ли точка в конфликте
"Победа Ирана и капитуляция США": Аббас Джума о том, поставлена ли точка в конфликте - 22.06.2026 Украина.ру
"Победа Ирана и капитуляция США": Аббас Джума о том, поставлена ли точка в конфликте
Подписанный в Версале меморандум между США и Ираном выглядит как безусловная победа Тегерана и капитуляция Вашингтона. Однако есть все основания скептически относиться к этому документу, учитывая, что Штаты неоднократно нарушали свои обязательства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-22T13:22
2026-06-22T13:22
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Иран и США заключили предварительное мирное соглашение. Подписанный сторонами 19 июня 2026 года меморандум о взаимопонимании рассчитан на 60 дней и предусматривает остановку боевых действий на всех направлениях, в том числе на ливанском участке.Церемония подписания прошла во Франции, куда американский лидер Дональд Трамп прибыл для участия в саммите "Большой семерки". С иранской стороны документ скрепил подписью президент Масуд Пезешкиан.Отвечая на вопрос о том, является ли этот меморандум точкой в конфликте, эксперт заявил, что документ больше похож на передышку, но при этом подчеркнул его символичность.Джума заявил, что у него есть несколько вопросов к этому меморандуму. "Во-первых, как выглядят гарантии ненападения? Является ли тот факт, что США проиграли войну, гарантией того, что они не попробуют снова?" — пояснил эксперт.Он сообщил, что его также волнует вопрос о рычагах влияния Трампа на Израиль. "Есть ли у Дональда Трампа рычаги влияния на Израиль, если Тель-Авив решит не следовать американо-иранским договорённостям?" — отметил Джума."Сам по себе меморандум, подписанный сторонами, выглядит, как безусловная победа Ирана и капитуляция США. Трамп подписал этот документ в Версале. Выглядит это весьма символично", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, украина.ру, масуд пезешкиани, ближний восток, главные новости, главное, война в иране, победа, капитуляция, конфликт, мир без границ, международные отношения, международная политика, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Украина.ру, Масуд Пезешкиани, Ближний Восток, Главные новости, главное, война в Иране, победа, капитуляция, конфликт, Мир без границ, международные отношения, Международная политика, аналитики, Аналитика

"Победа Ирана и капитуляция США": Аббас Джума о том, поставлена ли точка в конфликте

13:22 22.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Подписанный в Версале меморандум между США и Ираном выглядит как безусловная победа Тегерана и капитуляция Вашингтона. Однако есть все основания скептически относиться к этому документу, учитывая, что Штаты неоднократно нарушали свои обязательства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Иран и США заключили предварительное мирное соглашение. Подписанный сторонами 19 июня 2026 года меморандум о взаимопонимании рассчитан на 60 дней и предусматривает остановку боевых действий на всех направлениях, в том числе на ливанском участке.
Церемония подписания прошла во Франции, куда американский лидер Дональд Трамп прибыл для участия в саммите "Большой семерки". С иранской стороны документ скрепил подписью президент Масуд Пезешкиан.
Отвечая на вопрос о том, является ли этот меморандум точкой в конфликте, эксперт заявил, что документ больше похож на передышку, но при этом подчеркнул его символичность.
Джума заявил, что у него есть несколько вопросов к этому меморандуму. "Во-первых, как выглядят гарантии ненападения? Является ли тот факт, что США проиграли войну, гарантией того, что они не попробуют снова?" — пояснил эксперт.
Он сообщил, что его также волнует вопрос о рычагах влияния Трампа на Израиль. "Есть ли у Дональда Трампа рычаги влияния на Израиль, если Тель-Авив решит не следовать американо-иранским договорённостям?" — отметил Джума.
"Сам по себе меморандум, подписанный сторонами, выглядит, как безусловная победа Ирана и капитуляция США. Трамп подписал этот документ в Версале. Выглядит это весьма символично", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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