https://ukraina.ru/20260622/kupolnyy-reb-kotoryy-glushit-starlinki-rozhin-rasskazal-o-rabote-sistemy-volna-kupol-garant-1080464373.html

Купольный РЭБ, который глушит "Старлинки": Рожин рассказал о работе системы "Волна Купол Гарант"

Купольный РЭБ, который глушит "Старлинки": Рожин рассказал о работе системы "Волна Купол Гарант" - 22.06.2026 Украина.ру

Купольный РЭБ, который глушит "Старлинки": Рожин рассказал о работе системы "Волна Купол Гарант"

Система "Волна Купол Гарант" — это купольный РЭБ, который мешает работе "Старлинка" на отдельных участках. Она тестировалась во время войны против Ирана и проходила боевую апробацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-22T05:45

2026-06-22T05:45

2026-06-22T05:45

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Отвечая на вопрос журналиста о принципе работы системы "Волна Купол Гарант", которая прикрывает сухопутный коридор в Крым и глушит "Старлинки", эксперт раскрыл механизм её действия.Рожин пояснил, что "Волна Купол Гарант" — это купольный РЭБ, который мешает работе спутников "Старлинк". "Одна из таких систем тестировалась во время войны против Ирана, когда в некоторых районах тоже отмечались перебои в работе "Старлинка". На Украине они тоже проходили боевую апробацию", — сообщил собеседник Украина.ру.По его данным, противник фиксировал в отдельных районах серьёзное нарушение в работе канала связи между спутником и терминалом. "Конечно, эти изделия надо дорабатывать. Они уязвимы. Близко к линии фронта их не подтащишь. Это стационарная цель", — отметил Рожин.Эксперт привёл пример из 2023 года, когда в боях под Работино ВСУ использовали серьёзный РЭБ, глушивший "Ланцеты" полторы недели. "Позднее мы её вычислили, поразили ракетным ударом, и всё опять полетело", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.

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