https://ukraina.ru/20260622/khornety-goryat-na-linii-fronta-rozhin-rasskazal-kak-raschty-pvo-gasyat-dronovyy-kulak-vsu-1080463567.html

"Хорнеты" горят на линии фронта: Рожин рассказал, как расчёты ПВО гасят дроновый кулак ВСУ

"Хорнеты" горят на линии фронта: Рожин рассказал, как расчёты ПВО гасят дроновый кулак ВСУ - 22.06.2026 Украина.ру

"Хорнеты" горят на линии фронта: Рожин рассказал, как расчёты ПВО гасят дроновый кулак ВСУ

Российские дроны работают по трассе возле Павлограда и на трассе "Сумы-Харьков". Они прорываются и жгут технику ВСУ на десятки единиц. Киевский режим тоже жалуется на серьезную парализацию логистики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-22T04:30

2026-06-22T04:30

2026-06-22T04:30

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Отвечая на вопрос о перспективах украинских дронов средней дальности, эксперт заявил, что интенсивность их применения будет расти с обеих сторон."Эти дроны не являются чем-то неожиданным и непобедимым. Те же "Хорнеты" на линии фронта сбиваются постоянно. Можете посмотреть отчеты "Рубикона" или центра "Варяг" — они их сбивают по 10-15 штук в сутки", — пояснил собеседник Украина.ру.Он отметил, что дроны показывают эффективность лишь там, где нет ПВО. Беспилотники прорываются через первую-вторую линию, летят в тыл и ищут цели там, где нет сеток и мобильных огневых групп, добавил Рожин.Россия действует точно так же. "Наши дроны работают по трассе возле Павлограда и на трассе "Сумы-Харьков". Прорываются и жгут технику на десятки единиц. Киевский режим тоже жалуется на серьезную парализацию логистики. То есть в эту игру можно играть вдвоем", — добавил эксперт.Интенсивность применения дронов будет расти с обеих сторон. "В мае обе стороны выпустили по 11 тысяч дронов. Летом это число будет продолжать расти. В июле-августе будем выпускать по 15 тысяч дронов за месяц", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.

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