Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией - 22.06.2026 Украина.ру
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Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией
Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией - 22.06.2026 Украина.ру
Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией
Сейчас Евросоюз обсуждает не переговоры с РФ, а усиление давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T18:50
2026-06-22T18:50
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Кошта выступил перед прессой по итогам саммита ЕС – Молдавия и прокомментировал перспективы переговоров с Россией в контексте СВО. Украина и Молдавия участвуют в программе ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство", заявляют о стремлении стать полноправными членами НАТО и Евросоюза.По словам главы Евросовета, ЕС не намерен выступать посредником в переговорах и занимает сторону Украины.Ранее, 19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, так как это межгосударственное объединение поддерживает киевский режим и находится на его стороне."Мы (Евросоюз и его страны – Ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета.Также 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине. Он также отметил, что государства ЕС и Британии не демонстрируют готовности к переговорам.Подробности в публикации Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по УкраинеАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия
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новости, россия, украина, москва, евросовет, ес, молдавия, эммануэль макрон, сергей лавров, украина.ру, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Украина, Москва, евросовет, ЕС, Молдавия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Украина.ру, Переговоры по Украине 2026

Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией

18:50 22.06.2026
 
© APАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP
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Сейчас Евросоюз обсуждает не переговоры с РФ, а усиление давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Кошта выступил перед прессой по итогам саммита ЕС – Молдавия и прокомментировал перспективы переговоров с Россией в контексте СВО. Украина и Молдавия участвуют в программе ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство", заявляют о стремлении стать полноправными членами НАТО и Евросоюза.
По словам главы Евросовета, ЕС не намерен выступать посредником в переговорах и занимает сторону Украины.
Ранее, 19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, так как это межгосударственное объединение поддерживает киевский режим и находится на его стороне.
"Мы (Евросоюз и его страны – Ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета.
Также 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине. Он также отметил, что государства ЕС и Британии не демонстрируют готовности к переговорам.
Подробности в публикации Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия
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