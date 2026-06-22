https://ukraina.ru/20260622/evrosovet-rasskazal-chto-dlya-nego-vazhnee-peregovorov-s-rossiey-1080510705.html

Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией

Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией - 22.06.2026 Украина.ру

Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией

Сейчас Евросоюз обсуждает не переговоры с РФ, а усиление давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T18:50

2026-06-22T18:50

2026-06-22T18:50

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Кошта выступил перед прессой по итогам саммита ЕС – Молдавия и прокомментировал перспективы переговоров с Россией в контексте СВО. Украина и Молдавия участвуют в программе ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство", заявляют о стремлении стать полноправными членами НАТО и Евросоюза.По словам главы Евросовета, ЕС не намерен выступать посредником в переговорах и занимает сторону Украины.Ранее, 19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, так как это межгосударственное объединение поддерживает киевский режим и находится на его стороне."Мы (Евросоюз и его страны – Ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета.Также 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине. Он также отметил, что государства ЕС и Британии не демонстрируют готовности к переговорам.Подробности в публикации Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по УкраинеАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия

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