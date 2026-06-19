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Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине

Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине - 19.06.2026 Украина.ру

Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине

В переговорах по Украине будет участвовать представитель Евросоюза и государств-членов этого союза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает 19 июня РИА Новости

2026-06-19T19:06

2026-06-19T19:06

2026-06-19T19:06

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Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявлял об обсуждении с лидерами ЕС подготовки к переговорам с Россией. "Европейский союз должен быть представлен, и у председателя (Евросовета Антониу – ред.) Кошты в рамках определенных полномочий будет свое место. При этом свое место также займут и государства-члены (Евросоюза – ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам Евросовета.Макрон обосновал это тем, что Кошта не сможет полноценно представлять страны Евросоюза по вопросам гарантий безопасности. Также 19 июня президент Франции заявил, что ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, так как это межгосударственное объединение поддерживает киевский режим и находится на его стороне."Мы (Евросоюз и его страны – Ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета.Также 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине. Он также отметил, что государства ЕС и Британии не демонстрируют готовности к переговорам. Подробности в публикации Лавров удивлён позицией США по Украине, Иран закрыл Ормузский. Новости к 16.00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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