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Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть

Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть - 21.06.2026 Украина.ру

Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть

Президент США Дональд Трамп допустил установление американского контроля над Ормузским проливом. Об этом 21 июня сообщает Fox News со ссылкой на интервью с американским лидером

2026-06-21T18:02

2026-06-21T18:02

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"Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется", — заявил Трамп. По информации Fox News, в этом случае США якобы будут забирать 20% от всей нефти, проходящей через пролив. Заявление прозвучало на фоне технических переговоров между США и Ираном, стартовавших в воскресенье в Швейцарии. Об этом – в материале Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в ШвейцарииНапомним, в ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в проливе. Однако заявление Трампа показывает: Вашингтон рассматривает и альтернативные сценарии, включая прямой контроль над ключевой нефтяной артерией мира.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, иран, швейцария, дональд трамп, джей ди вэнс, fox news, мид