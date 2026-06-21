Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть - 21.06.2026 Украина.ру
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Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть
Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть - 21.06.2026 Украина.ру
Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть
Президент США Дональд Трамп допустил установление американского контроля над Ормузским проливом. Об этом 21 июня сообщает Fox News со ссылкой на интервью с американским лидером
2026-06-21T18:02
2026-06-21T18:02
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"Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется", — заявил Трамп. По информации Fox News, в этом случае США якобы будут забирать 20% от всей нефти, проходящей через пролив. Заявление прозвучало на фоне технических переговоров между США и Ираном, стартовавших в воскресенье в Швейцарии. Об этом – в материале Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в ШвейцарииНапомним, в ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в проливе. Однако заявление Трампа показывает: Вашингтон рассматривает и альтернативные сценарии, включая прямой контроль над ключевой нефтяной артерией мира.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, иран, швейцария, дональд трамп, джей ди вэнс, fox news, мид
Новости, США, Иран, Швейцария, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Fox News, МИД

Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль и брать плату за нефть

18:02 21.06.2026
 
© ФотоТрамп, Рубио и Хегсет
Трамп, Рубио и Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото
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Президент США Дональд Трамп допустил установление американского контроля над Ормузским проливом. Об этом 21 июня сообщает Fox News со ссылкой на интервью с американским лидером
"Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется", — заявил Трамп.
По информации Fox News, в этом случае США якобы будут забирать 20% от всей нефти, проходящей через пролив.
Заявление прозвучало на фоне технических переговоров между США и Ираном, стартовавших в воскресенье в Швейцарии. Об этом – в материале Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии
Напомним, в ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в проливе. Однако заявление Трампа показывает: Вашингтон рассматривает и альтернативные сценарии, включая прямой контроль над ключевой нефтяной артерией мира.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня
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