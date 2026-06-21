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Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии
Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии - 21.06.2026 Украина.ру
Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о существенном продвижении на переговорах с иранской делегацией в Бюргенштоке
2026-06-21T17:02
2026-06-21T17:02
2026-06-21T17:02
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"За последние несколько часов мы уже добились большого прогресса. Я рассчитываю, что мы добьёмся дополнительного прогресса", — заявил Вэнс журналистам. Он напомнил, что в воскресенье были запущены технические переговоры. По словам вице-президента, они не устранят все противоречия, но позволят "впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон". Вэнс также заявил, что Вашингтон намерен продолжить добиваться прекращения конфликта в Ливане. "Я очень доволен тем, как у нас идут дела относительно Ливана", — добавил он. Переговоры проходят в закрытом формате при посредничестве Пакистана и Катара. Судя по оптимистичному тону Вэнса, стороны действительно начали слышать друг друга.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, швейцария, джей ди вэнс, мид
Новости, США, Иран, Швейцария, Джей Ди Вэнс, МИД
Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о существенном продвижении на переговорах с иранской делегацией в Бюргенштоке
"За последние несколько часов мы уже добились большого прогресса. Я рассчитываю, что мы добьёмся дополнительного прогресса", — заявил Вэнс журналистам.
Он напомнил, что в воскресенье были запущены технические переговоры. По словам вице-президента, они не устранят все противоречия, но позволят "впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон".
Вэнс также заявил, что Вашингтон намерен продолжить добиваться прекращения конфликта в Ливане.
"Я очень доволен тем, как у нас идут дела относительно Ливана", — добавил он.
Переговоры проходят в закрытом формате при посредничестве Пакистана и Катара. Судя по оптимистичному тону Вэнса, стороны действительно начали слышать друг друга.
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