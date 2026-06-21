https://ukraina.ru/20260621/ukrainskiy-mid-prigrozil-polshe-obstrely-i-nalty-khroniki-sobytiy-na-1300-21-iyunya-1080454403.html

Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня

Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня - 21.06.2026 Украина.ру

Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня

МИД Украины рассказал, как будет отвечать на действия Польши. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-21T13:25

2026-06-21T13:25

2026-06-21T13:26

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне конфликта с Польшей заявил, что Киев будет предпринимать "зеркальные шаги" в отношении Варшавы."Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали", – отметил Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.Он заявил, что Навроцкий "выступил разрушителем тех положительных наработок", которые были достигнуты между Киевом и Варшавой. При этом Сибига указал, что Украина готова к политическому диалогу.В пятницу, 19 июня, польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* (запрещённая в РФ организация – Ред.) лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.В ответ Зеленский вернул орден, притом сделал это в унизительной манере: опубликовав фото с отправкой ордена по почте. Также от польских наград начали отказываться украинские чиновники, в т.ч. и министр иностранных дел Украины.Обстрелы и налётыУтром 21 июня Минобороны России рассказало об атаках беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по документированию военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России: 18 на горловском, по 3 на волновахском и амвросиевском и по 1 на макеевском, володарском, старобешевском и шахтёрском направлениях, выпустив 28 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 ранении ещё 1 гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 5 объектов гражданской инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 20 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 28 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Днепряны — 4; Алёшки — 3; Горноставка — 4; Каиры — 2; Заводовка — 2; Новая Каховка — 5; Корсунка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Корсунка, Старая Збурьевка.Утром 21 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Бочковка, Журавлевка, Красная Нива, Нехотеевка, Никольское, Отрадное, Чайки, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный в ходе 2 ракетных обстрелов выпущено 9 боеприпасов, один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и совершены атаки 39 беспилотников, 33 из которых сбиты и подавлены", – отмечалось в сводке.В сёлах Черемошное, Отрадное и посёлке Малиновка повреждены по одному частному дому, в хуторе Церковный — грузовой автомобиль, в селе Ясные Зори — техническое помещение, в посёлке Майский — многоквартирный дом. Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Отрадное огнём уничтожены частный дом и объект торговли.В Борисовском округе по селу Грузское 2 раза сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА и совершены атаки 2 беспилотников, один из которых сбит. Повреждены многоквартирный дом и хозпостройка.В Валуйском округе по городу Валуйки, сёлам Борки, Долгое, Казинка и Ураево произведены удары 21 беспилотника, 17 из которых сбиты и подавлены. В селе Долгое повреждён частный дом.В Вейделевском округе посёлки Вейделевка и Викторополь атакованы 4 беспилотниками. В посёлке Вейделевка повреждён автомобиль, в посёлке Викторополь — административное здание предприятия."В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка при детонации дрона ранен мужчина. Он был отпущен на амбулаторное лечение, но вечером повторно обратился за медицинской помощью. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены автобус и частный дом. Также над округом сбиты 3 БПЛА", – сообщил Оперштаб.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Антоновка, Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Замостье, Козинка, Пороз, Рождественка, Санково, Смородино и Сподарюшино выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и произведены удары 40 беспилотников, 22 из которых сбиты и подавлены."В городе Грайворон от детонации дрона ранен боец "Орлана". В тяжёлом состоянии мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", – отмечалось в сводке.В селе Санково повреждён частный дом, в селе Головчино — 2 автомобиля, в селе Смородино — частный дом, автомобиль и объект инфраструктуры, в селе Гора-Подол огнём повреждена кровля частного дома и сгорело административное здание, в Грайвороне повреждены административное здание и объект инфраструктуры, в селе Глотово — частный дом.Над Губкинским округом сбиты 2 беспилотника. В Ивнянском округе сёла Богатое и Покровка подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты. В Корочанском округе село Шеино атаковано беспилотником. Также над округом сбиты 2 БПЛА. Во всех случаях обошлось без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Дубино, Красная Яруга, Прилесье, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, урочищу Новая Деревня, хуторам Вязовской и Фищево в ходе 2 обстрелов выпущено 12 боеприпасов, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 29 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. В урочище Новая Деревня повреждён автобус."В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, Сумовский, сёлам Бобрава, Новая Берёзовка, Новоясеновка и Русская Берёзовка совершены атаки 15 беспилотников, 11 из которых сбиты. В посёлке Ракитное в результате атаки дрона на коммерческий объект ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Ещё один мирный житель пострадал при детонации дрона на территории коммерческого объекта в посёлке Пролетарский. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение. В посёлке Ракитное повреждены навес коммерческого объекта, грузовой и легковой автомобили, в посёлке Пролетарский — машина, в селе Бобрава — объект инфраструктуры", – сообщал Оперштаб.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Большетроицкое, Графовка, Доброе, Крапивное, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и Чураево нанесены удары 38 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты."В районе села Чураево от атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена. Вчера в больницу обратились двое: мужчина и женщина, которые получили акубаротравмы при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 19 июня. Госпитализация не потребовалась, они отпущены домой", – указывалось в сводке.В селе Новая Таволжанка повреждены 3 частных дома и 2 надворные постройки, в Шебекино — инфраструктурный объект, частный дом, автобус и грузовой автомобиль, в селе Маломихайловка — производственное помещение предприятия и частный дом, в селе Доброе — грузовой автомобиль, в селе Крапивное — трактор. Сегодня ночью и утром от атак дронов в селе Большетроицкое повреждены 5 транспортных средств, в селе Червона Дибровка — 3 грузовых и 4 легковых автомобиля.В Яковлевском округе город Строитель и посёлок Яковлево атакованы 4 беспилотниками, один из которых сбит. В посёлке Яковлево повреждён автомобиль, в городе Строитель — фасад и остекление МКД, а также частично огнём повреждена одна квартира.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее о новой точке напряжения — в статье Ростислава Ищенко "Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией".

https://ukraina.ru/20260621/ataka-na-parom-toplivo-v-krymu-khronika-sobytiy-na-utro-21-iyunya-1080449610.html

https://ukraina.ru/20260620/iran-zakryvaet-proliv-napadenie-v-krasnodare-itogi-20-iyunya-1080439113.html

https://ukraina.ru/20260620/rasplata-za-aktsii-ustrasheniya-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-20-iyunya-1080435435.html

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Егор Леев

эксклюзив, кароль навроцкий, владимир зеленский, анджей дуда, вооруженные силы украины, мид, польша, россия, украина, хроники