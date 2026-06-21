"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа - 21.06.2026 Украина.ру
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"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа
"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа - 21.06.2026 Украина.ру
"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, уверенного в скорой отставке британского премьера Кира Стармера
2026-06-21T21:11
2026-06-21T21:11
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"Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет всех нас", — иронично написал Дмитриев. Ранее Трамп заявил, что Стармер потерпел неудачу в вопросах миграционной и энергетической политики. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера Британские СМИ сообщают: премьер может объявить об уходе уже в понедельник. Правительство Стармера трещит по швам, и его падение становится всё более очевидным.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, кир стармер, дональд трамп, дмитриев
Новости, Россия, Украина, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Дмитриев

"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа

21:11 21.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Кирилл Дмитриев посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты:
‼ Кирилл Дмитриев посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты: - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, уверенного в скорой отставке британского премьера Кира Стармера
"Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет всех нас", — иронично написал Дмитриев.
Ранее Трамп заявил, что Стармер потерпел неудачу в вопросах миграционной и энергетической политики. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера
Британские СМИ сообщают: премьер может объявить об уходе уже в понедельник. Правительство Стармера трещит по швам, и его падение становится всё более очевидным.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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