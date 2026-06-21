https://ukraina.ru/20260621/otstavka-starmera-obedinyaet-vsekh-nas-dmitriev-ironichno-otreagiroval-na-slova-trampa-1080461301.html
"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа
"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа - 21.06.2026 Украина.ру
"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, уверенного в скорой отставке британского премьера Кира Стармера
2026-06-21T21:11
2026-06-21T21:11
2026-06-21T21:11
новости
россия
украина
сша
кир стармер
дональд трамп
дмитриев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_3c3538eb9f472781a81e4c25bc7346ce.jpg
"Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет всех нас", — иронично написал Дмитриев. Ранее Трамп заявил, что Стармер потерпел неудачу в вопросах миграционной и энергетической политики. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера Британские СМИ сообщают: премьер может объявить об уходе уже в понедельник. Правительство Стармера трещит по швам, и его падение становится всё более очевидным.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
сша
дмитриев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_48:0:752:528_1920x0_80_0_0_6dd9984923b67835891a6a227ae6af2d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, кир стармер, дональд трамп, дмитриев
Новости, Россия, Украина, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Дмитриев
"Отставка Стармера объединяет всех нас": Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, уверенного в скорой отставке британского премьера Кира Стармера
"Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет всех нас", — иронично написал Дмитриев.
Ранее Трамп заявил, что Стармер потерпел неудачу в вопросах миграционной и энергетической политики. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера
Британские СМИ сообщают: премьер может объявить об уходе уже в понедельник. Правительство Стармера трещит по швам, и его падение становится всё более очевидным.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру