Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня - 21.06.2026 Украина.ру
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Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня
Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня - 21.06.2026 Украина.ру
Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня
Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива. В Крыму возбудили дело по поводу атаки ВСУ на Керченский полуостров
2026-06-21T18:00
2026-06-21T18:06
эксклюзив
хроники
джей ди вэнс
сергей аксенов
вооруженные силы украины
хезболла
reuters
иран
израиль
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Ормузский пролив будет закрыт, пока Израиль не перестанет наносить удары по Ливану, а США не разблокирует иранские средства и не снимет санкции с нефти, передает Tasnim со ссылкой на источник."Условиями для открытия &lt;...&gt; являются &lt;...&gt; разблокировка на первом этапе части &lt;...&gt; активов, выполнение статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах, &lt;...&gt; полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу &lt;...&gt; нефти и нефтехимической продукции", — указывалось в материале.Отмечается, что требования основаны на меморандуме о взаимопонимании и договоренностях с Катаром. Если израильские атаки продолжатся, дальнейших переговоров не будет, подчеркнул собеседник агентства.Накануне военное командование Ирана объявило о закрытии морского прохода. Из-за действий Израиля оно обвинило США в нарушении первого пункта соглашения. Исламская республика призвала Соединённые Штаты срочно принять меры, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой."Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива", – заявил центральный штаб военного командования Вооружённых сил Ирана "Хатам аль-Анбия".В заявлении отмечалось, что если агрессия в отношении Ливана продолжится, то Тегеран предпримет новые шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства.Ранее, 19 июня Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана. При этом американские и катарские переговорщики участвовали в выработке соглашения, сообщил агентству Reuters источник.Однако затем Израиль нарушил перемирие. Как сообщил корреспондент телеканала Al Jazeera из южноливанского города Тир, спустя примерно полчаса после начала действия перемирия были зафиксированы как минимум четыре новых израильских авиаудара. Один из них пришелся по Набатии, еще два – по Кфар-Тебниту и один – по Кфар-Сиру. Также в одном из районов продолжался артиллерийский обстрел.При этом представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил Al Jazeerа, что это именно "Хезболла" нарушила режим прекращения огня "в попытке помешать нашим силам (Израилю – Ред.) завершить уничтожение ее возможностей".Представитель армии также добавил, что Израиль нанёс удары более чем по 100 объектам группировки на территории Ливана, включая цели в долине Бекаа и районе Набатия. По его утверждению, в результате атак были убиты десятки человек.Сегодня, 21 июня, США и Иран проводят переговоры в Швейцарии. Как рассказал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации обсудят выполнение своих обязательств. Без этого перейти к разговорам об окончательном варианте соглашения невозможно, добавил он.Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что переговоры в Швейцарии носят технический характер и вряд ли решат все разногласия между Соединёнными Штатами и Ираном."Сегодняшний день является началом технических переговоров, которые не разрешат все разногласия, но позволят нам впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему будущему", – сказал Вэнс в Швейцарии.В то же время он указал, что за последние часы переговоров стороны достигли прогресса."Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса", – отметил Вэнс.Переговоры продолжаются.Атака на полуостровПосле атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров завели дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации) в связи с массированной атакой украинских вооружённых формирований по объектам гражданской инфраструктуры", — заявила она.Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к совершению преступления.Ранее, утром 21 июня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о налёте украинских беспилотников. В результате погибли 4 человека, 28 получили ранения. Как уточнили в Минздраве, в больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.В центре Севастополя БПЛА упал на крышу многоквартирного дома. Из-за повреждения в электросетях в регионе частично пропал свет. Специалисты уже приступили к ремонту.Местная прокуратура организовала горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи: +7 (978) 053-62-08.Как сообщил Оперштаб Краснодарского края, один из дронов ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", пригрозил Крыму "разрушением флота, тотальным и ресурсным истощением, туристическим дефолтом, транспортным локдауном", а также "закрытыми мостами и дорогами, темнотой, не тишиной и стрессом.Тем временем в России призвали обратить внимание на то, как можно противодействовать Украине."Ситуация в Крыму, какой бы тяжелой она не была, может стать поворотной в плане изменения подхода к борьбе с украинскими формированиями (на что очень надеемся). Все-таки принцип "мы не такие" в 2026 году вообще не применим, и его воспринимают за слабость", – отмечалось в публикации телеграм-канале "Рыбарь".Авторы канала рассказали, как можно нанести Украине урон быстро и эффективно."Сразу же отставим идеи вроде атак на Верховную Раду. Толку от такого – ноль. Да, будет политический шум, в СМИ будет много заявлений, но практического результата для Крыма и Новороссии не будет. В конкретной ситуации можно действовать как минимум симметрично: если ВСУ бьют по торговле России, в том числе в Чёрном море, почему бы не устроить судоходный коллапс для т.н.Украины? Средства для этого есть, начиная от "Гераней" и заканчивая ФАБами с УМПК. Дронами контейнеровоз или танкер не потопить, но это и не требуется. Для стрессирования зернового коридора и усложнения заходов судов – вполне достаточно", – отмечалось в публикации канала.Авторы призвали обратить внимание на украинские порты."То же самое касается и портовой инфраструктуры: как получается, что российские терминалы в Новороссийске или Темрюке уже по сути выведены из строя, а порты Южный, Одесса, Ильичевск работают в полную силу да еще и проходят модернизацию?" – указывалось в публикации.Также есть и другие объекты, поражение которых может нанести урон Украине."Ещё один момент, который не раз упоминали, – украинские нефтегазовые объекты. На 5-й год войны в Одессе до сих в целости и сохранности стоит нефтебаза, где свыше 95% мощностей остались невредимыми. Это же касается Запорожской области или Харькова, где какие-то значимые удары по критическим объектам – это как увидеть единорога. И самое прекрасное с этими методами то, что средства для осуществления задуманного уже есть и придумывать что-то новое не нужно. ФАБы с УМПК или же "Герани" различных модификаций позволят достать до ключевых прифронтовых городов и транспортных артерий", – отмечалось в публикации.Авторы каналы указали, что точечное применение эти средств против украинской логистики будет более эффективным в краткосрочной перспективе, чем массированный удар раз в тысячелетие."Особенно с учетом того, что дроны по Крыму или Краснодарскому краю летят как раз с Одесской, Николаевской и Запорожской областей", – указывалось в публикации.Авторы "Рыбаря" также сослались на коллегу, который отметил, что "даже точность в этой ситуации не так важна, учитывая значимость крупных городов не только с военной точки зрения, но и символической". Тем более, Украина в Крыму бьёт, в том числе психологически, что создаёт дополнительный повод для паники."Если жить по принципу "когда-нибудь это всё закончится", то это обязательно произойдет. Но результаты будут не особо радужными. Раз уж любят говорить, что "пора воевать по-настоящему", то давайте как минимум позаботимся о том, чтобы осложнить жизнь украинским войскам, терроризирующим российское население?" – подытожили авторы канала.В Крыму ликвидируют последствия украинских ударов.Об угрозах украинского руководства России – в статье Ивана Лизана ""Зима не из лёгких": почему Зеленский грозит России энергоапокалипсисом".
https://ukraina.ru/20260621/ukrainskiy-mid-prigrozil-polshe-obstrely-i-nalty-khroniki-sobytiy-na-1300-21-iyunya-1080454403.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, джей ди вэнс, сергей аксенов, вооруженные силы украины, хезболла, reuters, иран, израиль, крым
Эксклюзив, Хроники, Джей Ди Вэнс, Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины, Хезболла, Reuters, Иран, Израиль, Крым

Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня

18:00 21.06.2026 (обновлено: 18:06 21.06.2026)
 
© APОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива. В Крыму возбудили дело по поводу атаки ВСУ на Керченский полуостров
Ормузский пролив будет закрыт, пока Израиль не перестанет наносить удары по Ливану, а США не разблокирует иранские средства и не снимет санкции с нефти, передает Tasnim со ссылкой на источник.
"Условиями для открытия <...> являются <...> разблокировка на первом этапе части <...> активов, выполнение статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах, <...> полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу <...> нефти и нефтехимической продукции", — указывалось в материале.
Отмечается, что требования основаны на меморандуме о взаимопонимании и договоренностях с Катаром. Если израильские атаки продолжатся, дальнейших переговоров не будет, подчеркнул собеседник агентства.
Накануне военное командование Ирана объявило о закрытии морского прохода. Из-за действий Израиля оно обвинило США в нарушении первого пункта соглашения. Исламская республика призвала Соединённые Штаты срочно принять меры, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
"Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива", – заявил центральный штаб военного командования Вооружённых сил Ирана "Хатам аль-Анбия".
В заявлении отмечалось, что если агрессия в отношении Ливана продолжится, то Тегеран предпримет новые шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства.
Ранее, 19 июня Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана. При этом американские и катарские переговорщики участвовали в выработке соглашения, сообщил агентству Reuters источник.
Однако затем Израиль нарушил перемирие. Как сообщил корреспондент телеканала Al Jazeera из южноливанского города Тир, спустя примерно полчаса после начала действия перемирия были зафиксированы как минимум четыре новых израильских авиаудара. Один из них пришелся по Набатии, еще два – по Кфар-Тебниту и один – по Кфар-Сиру. Также в одном из районов продолжался артиллерийский обстрел.
При этом представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил Al Jazeerа, что это именно "Хезболла" нарушила режим прекращения огня "в попытке помешать нашим силам (Израилю – Ред.) завершить уничтожение ее возможностей".
Представитель армии также добавил, что Израиль нанёс удары более чем по 100 объектам группировки на территории Ливана, включая цели в долине Бекаа и районе Набатия. По его утверждению, в результате атак были убиты десятки человек.
МИД Украины
Вчера, 13:25
Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняМИД Украины рассказал, как будет отвечать на действия Польши. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Сегодня, 21 июня, США и Иран проводят переговоры в Швейцарии. Как рассказал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации обсудят выполнение своих обязательств. Без этого перейти к разговорам об окончательном варианте соглашения невозможно, добавил он.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что переговоры в Швейцарии носят технический характер и вряд ли решат все разногласия между Соединёнными Штатами и Ираном.
"Сегодняшний день является началом технических переговоров, которые не разрешат все разногласия, но позволят нам впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему будущему", – сказал Вэнс в Швейцарии.
В то же время он указал, что за последние часы переговоров стороны достигли прогресса.
"Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса", – отметил Вэнс.
Переговоры продолжаются.
АЗС бензин Крым
Вчера, 10:35
Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняУкраинские военные атаковали Керченскую переправу. В Крыму прекратили отпуск топлива для физических и юридических лиц
Атака на полуостров
После атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров завели дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации) в связи с массированной атакой украинских вооружённых формирований по объектам гражданской инфраструктуры", — заявила она.
Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее, утром 21 июня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о налёте украинских беспилотников. В результате погибли 4 человека, 28 получили ранения. Как уточнили в Минздраве, в больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
В центре Севастополя БПЛА упал на крышу многоквартирного дома. Из-за повреждения в электросетях в регионе частично пропал свет. Специалисты уже приступили к ремонту.
Местная прокуратура организовала горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи: +7 (978) 053-62-08.
Как сообщил Оперштаб Краснодарского края, один из дронов ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", пригрозил Крыму "разрушением флота, тотальным и ресурсным истощением, туристическим дефолтом, транспортным локдауном", а также "закрытыми мостами и дорогами, темнотой, не тишиной и стрессом.
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
20 июня, 18:00
Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июняИран закроет Ормузский пролив для судоходства из-за атак Израиля. В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ, убита женщина
Тем временем в России призвали обратить внимание на то, как можно противодействовать Украине.
"Ситуация в Крыму, какой бы тяжелой она не была, может стать поворотной в плане изменения подхода к борьбе с украинскими формированиями (на что очень надеемся). Все-таки принцип "мы не такие" в 2026 году вообще не применим, и его воспринимают за слабость", – отмечалось в публикации телеграм-канале "Рыбарь".
Авторы канала рассказали, как можно нанести Украине урон быстро и эффективно.
"Сразу же отставим идеи вроде атак на Верховную Раду. Толку от такого – ноль. Да, будет политический шум, в СМИ будет много заявлений, но практического результата для Крыма и Новороссии не будет. В конкретной ситуации можно действовать как минимум симметрично: если ВСУ бьют по торговле России, в том числе в Чёрном море, почему бы не устроить судоходный коллапс для т.н.Украины? Средства для этого есть, начиная от "Гераней" и заканчивая ФАБами с УМПК. Дронами контейнеровоз или танкер не потопить, но это и не требуется. Для стрессирования зернового коридора и усложнения заходов судов – вполне достаточно", – отмечалось в публикации канала.
Авторы призвали обратить внимание на украинские порты.
"То же самое касается и портовой инфраструктуры: как получается, что российские терминалы в Новороссийске или Темрюке уже по сути выведены из строя, а порты Южный, Одесса, Ильичевск работают в полную силу да еще и проходят модернизацию?" – указывалось в публикации.
Также есть и другие объекты, поражение которых может нанести урон Украине.
"Ещё один момент, который не раз упоминали, – украинские нефтегазовые объекты. На 5-й год войны в Одессе до сих в целости и сохранности стоит нефтебаза, где свыше 95% мощностей остались невредимыми. Это же касается Запорожской области или Харькова, где какие-то значимые удары по критическим объектам – это как увидеть единорога. И самое прекрасное с этими методами то, что средства для осуществления задуманного уже есть и придумывать что-то новое не нужно. ФАБы с УМПК или же "Герани" различных модификаций позволят достать до ключевых прифронтовых городов и транспортных артерий", – отмечалось в публикации.
Авторы каналы указали, что точечное применение эти средств против украинской логистики будет более эффективным в краткосрочной перспективе, чем массированный удар раз в тысячелетие.
"Особенно с учетом того, что дроны по Крыму или Краснодарскому краю летят как раз с Одесской, Николаевской и Запорожской областей", – указывалось в публикации.
Авторы "Рыбаря" также сослались на коллегу, который отметил, что "даже точность в этой ситуации не так важна, учитывая значимость крупных городов не только с военной точки зрения, но и символической". Тем более, Украина в Крыму бьёт, в том числе психологически, что создаёт дополнительный повод для паники.
"Если жить по принципу "когда-нибудь это всё закончится", то это обязательно произойдет. Но результаты будут не особо радужными. Раз уж любят говорить, что "пора воевать по-настоящему", то давайте как минимум позаботимся о том, чтобы осложнить жизнь украинским войскам, терроризирующим российское население?" – подытожили авторы канала.
В Крыму ликвидируют последствия украинских ударов.
Об угрозах украинского руководства России – в статье Ивана Лизана ""Зима не из лёгких": почему Зеленский грозит России энергоапокалипсисом".
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