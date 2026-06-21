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Трамп заявил об отставке Стармера

Трамп заявил об отставке Стармера - 21.06.2026 Украина.ру

Трамп заявил об отставке Стармера

Президент США Дональд Трамп сообщил, что британский премьер Кир Стармер покидает свой пост. Об этом 21 июня он написал в соцсети Truth Social

2026-06-21T19:20

2026-06-21T19:20

2026-06-21T19:20

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"Он сильно провалился по двум очень важным направлениям — иммиграции и энергетике. Откройте добычу нефти в Северном море! Желаю ему всего наилучшего!" — заявил Трамп. Ранее британские СМИ сообщили, что Стармер может объявить об отставке уже в понедельник. Давление внутри Лейбористской партии резко усилилось после победы его политического соперника Энди Бернема на дополнительных выборах. В правительстве утверждают, что Стармер пока продолжает исполнять обязанности. При этом внутриполитические проблемы нарастают и у других лидеров "евротройки" — Макрона во Франции и Мерца в Германии. Европейские правительства трещат по швам одно за другим.Ранее в новостях: Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку

сша

северное море

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сша, новости, кир стармер, северное море, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, мид