"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима - 19.06.2026 Украина.ру
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"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима - 19.06.2026 Украина.ру
"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
Руководство Украины в условиях боевых действий объявило себя вечным и даже выборы проводить не собирается. Но Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит. Для него пока все складывается менее драматично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин
2026-06-19T05:45
2026-06-19T05:45
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Журналист напомнил, что советское руководство не пыталось убить Адольфа Гитлера, чтобы не дать Третьему Рейху заключить сепаратный мир с Западом. Эксперт объяснил, почему аналогия между Гитлером и Зеленским не работает, и как изменилась расстановка сил"Вот именно. С Гитлером никто не хотел договариваться: ни СССР, ни англичане, ни американцы. Они втроем на него насели, и получился толк", — заявил Бавырин.По словам политолога, сейчас всё несколько иначе. "Англичане за Гитлера. Американцы занимают пассивную позицию, чтобы потихоньку возобновить наши типичные для холодной войны взаимоотношения", — пояснил он.По словам эксперта, глава МИД РФ Сергей Лавров считает дипломатию с нынешним руководством Украины бесперспективной. Киевский режим объявил себя "вечным" в условиях войны и не собирается проводить выборы. Собеседник издания резюмировал: возможно, единственный способ решить это "уравнение" — изъять из него Зеленского.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в очередной раз оказалась замешанной в громком скандале. Подробнее об этом — в материале Татьяны Стоянович "Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, ссср, владимир зеленский, адольф гитлер, сергей лавров, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, выборы, мир без границ, киевский режим, власти украины, новости украины, новости россии
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"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима

05:45 19.06.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Руководство Украины в условиях боевых действий объявило себя вечным и даже выборы проводить не собирается. Но Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит. Для него пока все складывается менее драматично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин
Журналист напомнил, что советское руководство не пыталось убить Адольфа Гитлера, чтобы не дать Третьему Рейху заключить сепаратный мир с Западом. Эксперт объяснил, почему аналогия между Гитлером и Зеленским не работает, и как изменилась расстановка сил
"Вот именно. С Гитлером никто не хотел договариваться: ни СССР, ни англичане, ни американцы. Они втроем на него насели, и получился толк", — заявил Бавырин.
По словам политолога, сейчас всё несколько иначе. "Англичане за Гитлера. Американцы занимают пассивную позицию, чтобы потихоньку возобновить наши типичные для холодной войны взаимоотношения", — пояснил он.
По словам эксперта, глава МИД РФ Сергей Лавров считает дипломатию с нынешним руководством Украины бесперспективной. Киевский режим объявил себя "вечным" в условиях войны и не собирается проводить выборы.
Собеседник издания резюмировал: возможно, единственный способ решить это "уравнение" — изъять из него Зеленского.
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в очередной раз оказалась замешанной в громком скандале. Подробнее об этом — в материале Татьяны Стоянович "Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить" на сайте Украина.ру.
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