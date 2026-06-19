https://ukraina.ru/20260619/zelenskomu-na-sudbu-gitlera-rasschityvat-ne-stoit-bavyrin-pro-buduschee-kievskogo-rezhima-1080381731.html

"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима

"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима - 19.06.2026 Украина.ру

"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима

Руководство Украины в условиях боевых действий объявило себя вечным и даже выборы проводить не собирается. Но Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит. Для него пока все складывается менее драматично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин

2026-06-19T05:45

2026-06-19T05:45

2026-06-19T05:45

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Журналист напомнил, что советское руководство не пыталось убить Адольфа Гитлера, чтобы не дать Третьему Рейху заключить сепаратный мир с Западом. Эксперт объяснил, почему аналогия между Гитлером и Зеленским не работает, и как изменилась расстановка сил"Вот именно. С Гитлером никто не хотел договариваться: ни СССР, ни англичане, ни американцы. Они втроем на него насели, и получился толк", — заявил Бавырин.По словам политолога, сейчас всё несколько иначе. "Англичане за Гитлера. Американцы занимают пассивную позицию, чтобы потихоньку возобновить наши типичные для холодной войны взаимоотношения", — пояснил он.По словам эксперта, глава МИД РФ Сергей Лавров считает дипломатию с нынешним руководством Украины бесперспективной. Киевский режим объявил себя "вечным" в условиях войны и не собирается проводить выборы. Собеседник издания резюмировал: возможно, единственный способ решить это "уравнение" — изъять из него Зеленского.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в очередной раз оказалась замешанной в громком скандале. Подробнее об этом — в материале Татьяны Стоянович "Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить" на сайте Украина.ру.

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