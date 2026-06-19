https://ukraina.ru/20260619/udar-po-punktu-upravleniya-bpla-alekhin-rasskazal-kak-severyane-gromyat-pozitsii-vsu-pod-sumami-1080402725.html

Удар по пункту управления БПЛА: Алехин рассказал, как "северяне" громят позиции ВСУ под Сумами

Удар по пункту управления БПЛА: Алехин рассказал, как "северяне" громят позиции ВСУ под Сумами - 19.06.2026 Украина.ру

Удар по пункту управления БПЛА: Алехин рассказал, как "северяне" громят позиции ВСУ под Сумами

Расчёты FPV-дронов группировки "Север" обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении. В лесном массиве возле Малой Рыбицы ликвидирован мощный ретранслятор сигнала Avenge Angel. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-19T12:32

2026-06-19T12:32

2026-06-19T13:54

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Военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском направлении, где российские подразделения группировки "Север" продолжают уничтожать беспилотную инфраструктуру ВСУ.Алехин сообщил об успехах ВС РФ в борьбе с беспилотной инфраструктурой ВСУ. "За последние сутки расчёты FPV‑дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении", — заявил обозреватель.По информации Алехина, разведывательные подразделения и операторы БПЛА группировки "Север" выявили в лесном массиве возле Малой Рыбицы мощный ретранслятор сигнала беспилотников Avenge Angel. "Данная система обеспечивала работу ударных дронов противника на значительном удалении от линии фронта. После уничтожения комплекса украинским операторам приходится приближаться непосредственно к зоне боевых действий, что существенно повышает риск их обнаружения и поражения", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов" на сайте Украина.ру.Про важные технические аспекты спецоперации — в материале "Владимир Орлов: Европа будет создавать дешевую систему ПВО на Украине для борьбы с "Геранями" на сайте Украина.ру.

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