Американская парадигма: "эффект Трамп" уже не тот, президент терпит поражения там, где всегда побеждал - 19.06.2026 Украина.ру
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Американская парадигма: "эффект Трамп" уже не тот, президент терпит поражения там, где всегда побеждал
Американская парадигма: "эффект Трамп" уже не тот, президент терпит поражения там, где всегда побеждал - 19.06.2026 Украина.ру
Американская парадигма: "эффект Трамп" уже не тот, президент терпит поражения там, где всегда побеждал
Соединённые Штаты вступили в период серьёзных внутриполитических перемен – не только избирательная кампания предстоящих в ноябре выборов конгрессменов, сенаторов и губернаторов штатов в полном разгаре, уже вовсю готовится почва к президентским выборам-2028
2026-06-19T06:40
2026-06-19T11:17
эксклюзив
сша
дональд трамп
демократическая партия
республиканская партия
камала харрис
выборы
украина.ру
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15 июня губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом опубликовал на своей странице в соцсети X видеообращение, в котором обвинил президента страны Дональда Трампа в преследовании его самого и его супруги Дженнифер Сибел-Ньюсом, режиссёра-документалиста, руководителя некоммерческой организации The Representation Project."После того как в прошлом году Дональд Трамп призвал к моему аресту, он поручил Министерству юстиции провести в отношении меня расследование. А на прошлой неделе я узнал, что его кампания добралась и до моего дома: чтобы добраться до меня, он взялся за мою жену Джен. Дональд Трамп ополчился на меня не только из-за моих злобных твитов. Он ополчился на меня, потому что я подумываю баллотироваться в президенты. Потому что ему ненавистно, что я снова и снова разоблачаю его ложь и обман. Дональд Трамп — самый коррумпированный президент в истории Америки", - заявил политик.О Ньюсоме как потенциальном кандидате в президенты на выборах-2028 говорили ещё в ходе предыдущей избирательной кампании, когда Демократическая партия занималась поиском наиболее подходящей фигуры, которая заменит на тот момент действующего главу государства Джо Байдена, который всё же был вынужден выйти из гонки по состоянию здоровья.Осенью 2025-го губернатор Калифорнии сказал, что примет решение о том, будет ли баллотироваться на высший государственный пост, как только завершатся промежуточные выборы в Конгресс 2026 года. Впрочем, действия Ньюсома говорят о том, что он уже определился. В январе он вместе с коллегами-демократами прилетел на Всемирный экономический форум в Давосе, где выступал параллельно с делегацией Белого дома, став олицетворением антитрамповского сопротивления, и заверял европейских политиков, что вскоре в США всё наладится – демократы вот-вот вернутся к власти. Спустя месяц история повторилась на Мюнхенской конференции по безопасности.Вернёмся к событиям сегодняшним. Вопреки утверждениям Ньюсома, никаких обвинений ему не предъявлено, обысков в доме не проводилось, целью какого-либо расследования он не является."В чём состояло это самое "добрались до моего дома", не уточняется. Так в чём новость? В чём дело? А в том, что Демпартия активно готовится к пострамповскому периоду, к президентским выборам 2028 года. Полномочия Ньюсома заканчиваются в этом году. Теперь ему нужно думать о политическом будущем. Президентских амбиций он никогда не отрицал. Его немного подкосило самовыдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты в 2024-м, но теперь поле только начинает заполняться. Вот и заявил о себе: я, мол, жертва Трампа", - поясняет американист Дмитрий Дробницкий.Из-за законодательных ограничений Ньюсом не может баллотироваться на новый губернаторский срок и освободит занимаемую должность в январе, после чего сможет все силы и время посвятить противостоянию Трампу. Правда, побороться с ним за Белый дом через 2 года не получится – действующий глава государства больше переизбираться не имеет права. Пока наиболее вероятным кандидатом от республиканцев выглядит вице-президент Джей Ди Вэнс (который, к слову, на днях выпустил новую книгу "Причастие: поиск пути обратно к вере", как многие полагают, как раз в рамках будущей президентской кампании), а у демократов – его предшественница Камала Харрис, Ньюсом в списке потенциальных номинантов занимает вторую строчку.Тем временем Трамп в отличие от них озабочен перспективой ближайшей и прилагает максимум усилий, чтобы в оставшиеся 2,5 года его правления во властных кругах находились лояльные ему люди. До недавнего момента все кандидаты, которым президент публично выражал поддержку, неизменно побеждали на праймериз разных уровней и в разных штатах (к 20 мая показатель достигал 99% - в 110 из 111 предварительных голосований в Палату представителей и Сенат), однако сейчас эта система дала сбой.Фаворитом губернаторских праймериз в Айове 2 июня среди республиканцев был конгрессмен Рэнди Финстра, протеже Трампа, но в итоге он проиграл фермеру, бизнесмену Заку Лану, строившему свою кампанию под эгидой движения Make America Healthy Again министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего с критикой пищевой и фармацевтической индустрии. И хотя разрыв между кандидатами минимальный – менее 1%, всё же победитель один, и это не тот, за кого агитировал президент.Через 2 недели избиратели-однопартийцы вновь отвернулись от Трампа, на этот раз в Джорджии 16 июня: вице-губернатор штата Берт Джонс, которого поддержал глава государства, уступил в губернаторской гонке миллиардеру Рику Джексону с разницей 5,2% (47,4% против 52,6%), что уже существеннее, чем в Айове. В ноябре Джексон сразится с бывшим мэром Атланты Кейшей Лэнс Боттомс из Демократической партии за право сохранить контроль республиканцев над Джорджией."Примечательно, что губернатор штата Брайан Кемп также в последний момент поддержал кандидатуру Джонса, однако объединённой поддержки двух влиятельных республиканцев оказалось недостаточно для того, чтобы консолидировать достаточную поддержку для второго по значимости лидера Джорджии", - констатирует издание The Hill.Но всё же говорить, что штат совсем отвернулся от президента, нельзя. На праймериз в Сенат победил как раз ставленник Трампа - конгрессмен Майк Коллинз, а противостоял ему бывший тренер по американскому футболу Дерек Дули, которого поддерживал губернатор штата."Эти выборы - ключевое противостояние между Трампом и Брайаном Кемпом. Трамп и Кемп враждуют уже много лет, особенно из-за отказа губернатора оспорить результаты выборов 2020 года, когда Трамп с небольшим отрывом проиграл выборы в Джорджии и несколько недель оказывал давление на Кемпа и госсекретаря штата республиканца Брэда Раффенспергера, требуя оспорить результаты. Позже президент поддержал кандидата, претендующего на место Кемпа в 2022 году, но губернатор одержал победу в этом споре", - отмечает The Hill.Опасаясь, что ему на смену может прийти Боттомс, Кемп спешит законодательно закрепить новые выгодные республиканцам границы избирательных округов в штате, благодаря чему минимум двое чернокожих конгрессменов-демократов от Джорджии могут лишиться мандатов, и это изменит расклад сил на федеральном уровне.Результаты голосования в Джорджии имеют крайне важное значение для всей американской политической системы, поскольку это колеблющийся штат, победителем может стать как демократ, так и республиканец. Новый губернатор получит административный ресурс и будет лично контролировать процесс голосования в Джорджии на следующих президентских выборах.Проигрыш сразу двоих протеже Трампа всего за пару недель, чего прежде не случалось ни разу, несомненно, служит тревожным сигналом относительно уровня влияния главы государства, однако драматизировать, что республиканцы отвернулись от Трампа из-за тех или иных его решений, тоже не стоит – на праймериз в Аламабе и Оклахоме, проходивших в тот же день, что и в Джорджии, победу одержали как раз те кандидаты, на которых сделал ставку Трамп.Посмотрим, какая тенденция на внутриполитическом поле США будет складываться дальше.Читайте также: Мобилизация в США идёт полным ходом
https://ukraina.ru/20260123/amerikanskaya-paradigma-potentsialnyy-prezident-demokrat-brosil-trampu-vyzov-v-davose-1074677631.html
https://ukraina.ru/20260501/amerikanskaya-paradigma-na-vyborakh-vse-primy-khoroshi-uzakonennye-manipulyatsii-i-otrechenie-ot-trampa-1078487939.html
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, дональд трамп, демократическая партия, республиканская партия, камала харрис, выборы, украина.ру
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, Демократическая партия, Республиканская партия, Камала Харрис, выборы, Украина.ру

Американская парадигма: "эффект Трамп" уже не тот, президент терпит поражения там, где всегда побеждал

06:40 19.06.2026 (обновлено: 11:17 19.06.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP / Alex Brandon
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Соединённые Штаты вступили в период серьёзных внутриполитических перемен – не только избирательная кампания предстоящих в ноябре выборов конгрессменов, сенаторов и губернаторов штатов в полном разгаре, уже вовсю готовится почва к президентским выборам-2028
15 июня губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом опубликовал на своей странице в соцсети X видеообращение, в котором обвинил президента страны Дональда Трампа в преследовании его самого и его супруги Дженнифер Сибел-Ньюсом, режиссёра-документалиста, руководителя некоммерческой организации The Representation Project.
"После того как в прошлом году Дональд Трамп призвал к моему аресту, он поручил Министерству юстиции провести в отношении меня расследование. А на прошлой неделе я узнал, что его кампания добралась и до моего дома: чтобы добраться до меня, он взялся за мою жену Джен. Дональд Трамп ополчился на меня не только из-за моих злобных твитов. Он ополчился на меня, потому что я подумываю баллотироваться в президенты. Потому что ему ненавистно, что я снова и снова разоблачаю его ложь и обман. Дональд Трамп — самый коррумпированный президент в истории Америки", - заявил политик.
О Ньюсоме как потенциальном кандидате в президенты на выборах-2028 говорили ещё в ходе предыдущей избирательной кампании, когда Демократическая партия занималась поиском наиболее подходящей фигуры, которая заменит на тот момент действующего главу государства Джо Байдена, который всё же был вынужден выйти из гонки по состоянию здоровья.
Осенью 2025-го губернатор Калифорнии сказал, что примет решение о том, будет ли баллотироваться на высший государственный пост, как только завершатся промежуточные выборы в Конгресс 2026 года. Впрочем, действия Ньюсома говорят о том, что он уже определился. В январе он вместе с коллегами-демократами прилетел на Всемирный экономический форум в Давосе, где выступал параллельно с делегацией Белого дома, став олицетворением антитрамповского сопротивления, и заверял европейских политиков, что вскоре в США всё наладится – демократы вот-вот вернутся к власти. Спустя месяц история повторилась на Мюнхенской конференции по безопасности.
Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
23 января, 06:00
Американская парадигма: потенциальный президент-демократ бросил Трампу вызов в ДавосеНа авторитетном международном мероприятии оказались одновременно президент США Дональд Трамп и лидер антитрамповского движения сопротивления в Штатах, который, вероятно, поборется за Белый дом на выборах-2028, - губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Вернёмся к событиям сегодняшним. Вопреки утверждениям Ньюсома, никаких обвинений ему не предъявлено, обысков в доме не проводилось, целью какого-либо расследования он не является.
"В чём состояло это самое "добрались до моего дома", не уточняется. Так в чём новость? В чём дело? А в том, что Демпартия активно готовится к пострамповскому периоду, к президентским выборам 2028 года. Полномочия Ньюсома заканчиваются в этом году. Теперь ему нужно думать о политическом будущем. Президентских амбиций он никогда не отрицал. Его немного подкосило самовыдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты в 2024-м, но теперь поле только начинает заполняться. Вот и заявил о себе: я, мол, жертва Трампа", - поясняет американист Дмитрий Дробницкий.
Из-за законодательных ограничений Ньюсом не может баллотироваться на новый губернаторский срок и освободит занимаемую должность в январе, после чего сможет все силы и время посвятить противостоянию Трампу. Правда, побороться с ним за Белый дом через 2 года не получится – действующий глава государства больше переизбираться не имеет права. Пока наиболее вероятным кандидатом от республиканцев выглядит вице-президент Джей Ди Вэнс (который, к слову, на днях выпустил новую книгу "Причастие: поиск пути обратно к вере", как многие полагают, как раз в рамках будущей президентской кампании), а у демократов – его предшественница Камала Харрис, Ньюсом в списке потенциальных номинантов занимает вторую строчку.
Тем временем Трамп в отличие от них озабочен перспективой ближайшей и прилагает максимум усилий, чтобы в оставшиеся 2,5 года его правления во властных кругах находились лояльные ему люди. До недавнего момента все кандидаты, которым президент публично выражал поддержку, неизменно побеждали на праймериз разных уровней и в разных штатах (к 20 мая показатель достигал 99% - в 110 из 111 предварительных голосований в Палату представителей и Сенат), однако сейчас эта система дала сбой.
Фаворитом губернаторских праймериз в Айове 2 июня среди республиканцев был конгрессмен Рэнди Финстра, протеже Трампа, но в итоге он проиграл фермеру, бизнесмену Заку Лану, строившему свою кампанию под эгидой движения Make America Healthy Again министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего с критикой пищевой и фармацевтической индустрии. И хотя разрыв между кандидатами минимальный – менее 1%, всё же победитель один, и это не тот, за кого агитировал президент.
Через 2 недели избиратели-однопартийцы вновь отвернулись от Трампа, на этот раз в Джорджии 16 июня: вице-губернатор штата Берт Джонс, которого поддержал глава государства, уступил в губернаторской гонке миллиардеру Рику Джексону с разницей 5,2% (47,4% против 52,6%), что уже существеннее, чем в Айове. В ноябре Джексон сразится с бывшим мэром Атланты Кейшей Лэнс Боттомс из Демократической партии за право сохранить контроль республиканцев над Джорджией.
"Примечательно, что губернатор штата Брайан Кемп также в последний момент поддержал кандидатуру Джонса, однако объединённой поддержки двух влиятельных республиканцев оказалось недостаточно для того, чтобы консолидировать достаточную поддержку для второго по значимости лидера Джорджии", - констатирует издание The Hill.
Но всё же говорить, что штат совсем отвернулся от президента, нельзя. На праймериз в Сенат победил как раз ставленник Трампа - конгрессмен Майк Коллинз, а противостоял ему бывший тренер по американскому футболу Дерек Дули, которого поддерживал губернатор штата.
"Эти выборы - ключевое противостояние между Трампом и Брайаном Кемпом. Трамп и Кемп враждуют уже много лет, особенно из-за отказа губернатора оспорить результаты выборов 2020 года, когда Трамп с небольшим отрывом проиграл выборы в Джорджии и несколько недель оказывал давление на Кемпа и госсекретаря штата республиканца Брэда Раффенспергера, требуя оспорить результаты. Позже президент поддержал кандидата, претендующего на место Кемпа в 2022 году, но губернатор одержал победу в этом споре", - отмечает The Hill.
Опасаясь, что ему на смену может прийти Боттомс, Кемп спешит законодательно закрепить новые выгодные республиканцам границы избирательных округов в штате, благодаря чему минимум двое чернокожих конгрессменов-демократов от Джорджии могут лишиться мандатов, и это изменит расклад сил на федеральном уровне.
- РИА Новости, 1920, 01.05.2026
1 мая, 06:10
Американская парадигма: на выборах все приёмы хороши, узаконенные манипуляции и отречение от Трампа тожеВсего несколько мест в Палате представителей и Сенате могут полностью изменить политический окрас Конгресса, поэтому и демократы, и республиканцы прибегают к самым разным методам для победы на осенних выборах. Ради такого однопартийцы готовы даже отодвинуть президента на задний план
Результаты голосования в Джорджии имеют крайне важное значение для всей американской политической системы, поскольку это колеблющийся штат, победителем может стать как демократ, так и республиканец. Новый губернатор получит административный ресурс и будет лично контролировать процесс голосования в Джорджии на следующих президентских выборах.
Проигрыш сразу двоих протеже Трампа всего за пару недель, чего прежде не случалось ни разу, несомненно, служит тревожным сигналом относительно уровня влияния главы государства, однако драматизировать, что республиканцы отвернулись от Трампа из-за тех или иных его решений, тоже не стоит – на праймериз в Аламабе и Оклахоме, проходивших в тот же день, что и в Джорджии, победу одержали как раз те кандидаты, на которых сделал ставку Трамп.
Посмотрим, какая тенденция на внутриполитическом поле США будет складываться дальше.
Читайте также: Мобилизация в США идёт полным ходом
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