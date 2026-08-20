https://ukraina.ru/20260820/kiev-v-ogne-rakety-byut-po-tselyam-na-ukraine-v-nebe-rossiyskie-strategi-1082639005.html

Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги"

Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги" - 20.08.2026 Украина.ру

Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги"

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты ракет и БПЛА. Сводку ударов на 1:30 мск 20 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T01:38

2026-08-20T01:38

2026-08-20T01:41

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Больше всего сообщений ночью поступает об ударах ВС РФ по целям в Киевской области, где мощнейшей комбинированной атаке подвергается столица.Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, с 23:51 мск в Киеве объявлена воздушная тревога.По данным местных СМИ и каналов, в столице незалежной почти непрерывно фиксируются прилёты ракет, включая "Искандеры" и гиперзвуковые "Цирконы". Мониторинговые ресурсы отмечают приближение "Калибров".Взрывы гремят в Киеве, в Борисполе, в Броварах, киевлян призывают закрывать окна из-за мощных пожаров в разных районах города. Киевские ресурсы пишут об атаках на объекты энергетической инфраструктуры региона, о поражении складских помещений и подстанции в Броварах, где наблюдается огромный пожар.Отмечается, что в области начались скачки напряжения в электросетях, а Бровары из-за поражения подстанции полностью обесточены.По неподтверждённой информации западных аналитиков, в Киеве, среди прочего, был поражён самолётостроительный завод "Антонов".Вражеские мониторинговые каналы сообщают о взлётах не менее шести российских стратегических ракетоносцев Ту-95. Также сообщается о новых пусках крылатых ракет "Калибр" с кораблей ВМФ России в Чёрном море.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по целям противника в Сумах, в окрестностях Полтавы и Кировограда, в Очакове Николаевской области, в Прилуках Черниговской области.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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