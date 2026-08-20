Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги" - 20.08.2026 Украина.ру
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Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги"
Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги" - 20.08.2026 Украина.ру
Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги"
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты ракет и БПЛА. Сводку ударов на 1:30 мск 20 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T01:38
2026-08-20T01:41
украина.ру
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Больше всего сообщений ночью поступает об ударах ВС РФ по целям в Киевской области, где мощнейшей комбинированной атаке подвергается столица.Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, с 23:51 мск в Киеве объявлена воздушная тревога.По данным местных СМИ и каналов, в столице незалежной почти непрерывно фиксируются прилёты ракет, включая "Искандеры" и гиперзвуковые "Цирконы". Мониторинговые ресурсы отмечают приближение "Калибров".Взрывы гремят в Киеве, в Борисполе, в Броварах, киевлян призывают закрывать окна из-за мощных пожаров в разных районах города. Киевские ресурсы пишут об атаках на объекты энергетической инфраструктуры региона, о поражении складских помещений и подстанции в Броварах, где наблюдается огромный пожар.Отмечается, что в области начались скачки напряжения в электросетях, а Бровары из-за поражения подстанции полностью обесточены.По неподтверждённой информации западных аналитиков, в Киеве, среди прочего, был поражён самолётостроительный завод "Антонов".Вражеские мониторинговые каналы сообщают о взлётах не менее шести российских стратегических ракетоносцев Ту-95. Также сообщается о новых пусках крылатых ракет "Калибр" с кораблей ВМФ России в Чёрном море.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по целям противника в Сумах, в окрестностях Полтавы и Кировограда, в Очакове Николаевской области, в Прилуках Черниговской области.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, вкс, сво, спецоперация, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, авиаудары, киев, украина, киевская область, бровары, борисполь, сумская область, сумы, полтава, полтавская область, кировоградская область, кировоград, николаевская область, очаков, черниговская область, "искандер", циркон, ракетный удар, всу, впк, вооруженные силы украины
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Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги"

01:38 20.08.2026 (обновлено: 01:41 20.08.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты ракет и БПЛА. Сводку ударов на 1:30 мск 20 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений ночью поступает об ударах ВС РФ по целям в Киевской области, где мощнейшей комбинированной атаке подвергается столица.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, с 23:51 мск в Киеве объявлена воздушная тревога.
По данным местных СМИ и каналов, в столице незалежной почти непрерывно фиксируются прилёты ракет, включая "Искандеры" и гиперзвуковые "Цирконы". Мониторинговые ресурсы отмечают приближение "Калибров".
Взрывы гремят в Киеве, в Борисполе, в Броварах, киевлян призывают закрывать окна из-за мощных пожаров в разных районах города. Киевские ресурсы пишут об атаках на объекты энергетической инфраструктуры региона, о поражении складских помещений и подстанции в Броварах, где наблюдается огромный пожар.
Отмечается, что в области начались скачки напряжения в электросетях, а Бровары из-за поражения подстанции полностью обесточены.
По неподтверждённой информации западных аналитиков, в Киеве, среди прочего, был поражён самолётостроительный завод "Антонов".
Вражеские мониторинговые каналы сообщают о взлётах не менее шести российских стратегических ракетоносцев Ту-95. Также сообщается о новых пусках крылатых ракет "Калибр" с кораблей ВМФ России в Чёрном море.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по целям противника в Сумах, в окрестностях Полтавы и Кировограда, в Очакове Николаевской области, в Прилуках Черниговской области.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
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