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На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников

На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников - 19.08.2026 Украина.ру

На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников

На территории Ставропольского края отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

2026-08-19T20:50

2026-08-19T20:50

2026-08-19T20:50

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Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов.Ранее профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины. По его словам, американцы могут поставить вопрос так: Украина согласилась ограничить удары по российской территории, а готова ли Россия хотя бы частично ослабить удары по украинской инфраструктуре. Фененко подчеркнул, что Запад хорошо чувствует слабое место России и имитирует переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины, напомнив об опыте зерновой сделки 2022 года - Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, украина, запад, александр фененко, вооруженные силы украины, сво, спецоперация