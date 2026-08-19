https://ukraina.ru/20260819/na-stavropole-otmenili-ugrozu-ataki-bespilotnikov-1082633920.html
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников - 19.08.2026 Украина.ру
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников
На территории Ставропольского края отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
2026-08-19T20:50
2026-08-19T20:50
2026-08-19T20:50
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александр фененко
вооруженные силы украины
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спецоперация
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Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов.Ранее профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины. По его словам, американцы могут поставить вопрос так: Украина согласилась ограничить удары по российской территории, а готова ли Россия хотя бы частично ослабить удары по украинской инфраструктуре. Фененко подчеркнул, что Запад хорошо чувствует слабое место России и имитирует переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины, напомнив об опыте зерновой сделки 2022 года - Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, украина, запад, александр фененко, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Украина, Запад, Александр Фененко, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников
На территории Ставропольского края отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов.
Ранее профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины.
По его словам, американцы могут поставить вопрос так: Украина согласилась ограничить удары по российской территории, а готова ли Россия хотя бы частично ослабить удары по украинской инфраструктуре.
Фененко подчеркнул, что Запад хорошо чувствует слабое место России и имитирует переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины, напомнив об опыте зерновой сделки 2022 года - Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.