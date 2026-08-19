Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова - 19.08.2026 Украина.ру
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Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова
Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова - 19.08.2026 Украина.ру
Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова
В новости, о которой речь пойдёт ниже, прекрасно всё. Она символ того, что может случиться с недопрезидентом Украины Владимиром Зеленским. Причём уже совсем скоро
2026-08-19T15:31
2026-08-19T15:31
мнения
весь скачко
минобороны
владимир зеленский
украина
запад
валерий залужный
михаил федоров
сша
вооруженные силы украины
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Итак, сообщается: в тревожной ситуации, эвакуируясь из поезда во время воздушной тревоги, украинец вынес с собой в поле самое дорогое – резиновую женщину. Только она была его сердцу милее всего остального. Так может случиться и с Зеленским. Надавят западные кураторы, грянут президентские выборы, чтобы обновить украинскую верховную власть и придать ей легитимности, пойдёт наш просроченный на выборы, а в его команде останется только такая вот – верная и резиновая. И выйдет этот, как ему самому, наверное, кажется, грозный вождь на встречу с сердобольными избирателями, а в руках – только пустышка с несвежим воздухом. Бр-р-р-р…Потому что законная благоверная Елена, если верить последним данным, может благоразумно скрываться от ответственности за вмешательство во внутренние дела страны неправедными кадровыми назначениями, повлекшими за собой государственный вред. И никаких "покуда смерть не разлучит нас…". Короче, ужас, летящий на крыльях ночи и в лучах обжигающего света, резко бьющего по глазам – если чем-то неприличным баловаться. Ну, специалисты знают…И ведь это вполне реальная картина: полное одиночество человека, который в 2019 году победил на выборах, набрав более 73,22% голосов (то есть 13,5 миллионов голосов избирателей). Но за годы президентства и последовавшей в 2024 году узурпации власти он предал всё. Буквально всё и всех, в том числе свои идеалы и обещания людям: мира, процветания, борьбы с коррупцией, законности, наказания прежних виновных в развале страны и т.д.Сейчас Украина к 35-летию своей независимости идёт полным банкротом, лишенным всех видов суверенитета, вся в долгах, как в шелках, перепроданная и перезаложенная от небес до недр и водных глубин.Но она нужна западным кураторам как инструмент в войне с Россией, как плацдарм и полигон этой войны, как резервуар с пушечным мясом и расходным материалом, который не жалко тратить до конца, чтобы получить передышку и лучше подготовиться к войне.Украину гонят на такую войну, а она её сокрушительно проигрывает и стачивается – как обмылок от долгой стирки. Но кураторы хотят оставить хоть что-то на будущее, потому что процесс смыливания идёт быстро и неуклонно. Вот и задумали, кажется, обновить на Украине власть, чтобы по новой придать ей демократический вид и орать на весь мир об "агрессии против суверенной страны". Значит, нужна хотя бы видимость демократии, для чего лучше всего запустить выборы – как бы самый демократический инструмент народовластия.Даже главный куратор, президент США Дональд Трамп, неоднократно намекал на проведение выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" с рейтингом 4%.И вот сегодня о выборах на Украине не говорит разве что ленивый. При этом Зеленского сливают все. И особенно стараются те, кого он когда-то приблизил и озолотил.18 июля об этом заговорил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, хотя его никто ни о чём не спрашивал. "Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведём после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая, что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны. … Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Пётр, Вася плохие, а потому что система прошла свой пик, а мы не можем себе позволить упадок политической системы... Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы. Есть два механизма: или выборы, или революция", – заявил этот сбитый лётчик, видимо, и себе присматривая команду, где может снова использовать власть с выгодой для кармана.Как говорят на Украине, претендентов на папаху – великое множество, всех не перечесть. И долгое время всех затмевал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого толкал во власть Лондон. Потому что хаос в Европе, вызванный войной Украины с Россией, более всего выгоден Великобритании. Она тем самым и фронду США хочет замутить, и Европу и её грантов ослабить, и своё влияние на континенте и в мире усилить.Поэтому Залужный был отряжен на туманный Альбион послом Украины и там, как политик, фактически сошёл на нет. И хотя он продолжает фигурировать во всевозможных списках социологов и политологов как перспективный сменщик Зеленского, на первое место взошла новая звезда. Ну, как взошла… В США – и многие грантодатели заодно – решили, что на Украине нужен новый человек, как бы символизирующий новые времена и новые технологические достижения. И нашли такого: 35-летний отставной министр обороны Михаил Фёдоров.Зеленский почувствовал, кто подленько и втихомолочку подгрызает ножки его кресла – и Фёдорова уволил. Но за него встал "картонный майдан" – западные кураторы мобилизовали грантоедов. И те пошли на прю с Зеленским с именем Федорова, даже не представляя, кто это, что он сделал и куда его можно толково приспособить. Но для начала требование одно: вернуть обиженного Фёдорова в кресло министра обороны.Напуганный Зеленский первоначально хотел его нейтрализовать, предложив на выбор множество других "вкусных" должностей, где тоже воруй – не хочу. Но Фёдоров, которому Запада поставил чёткую задачу "только министр", гордо отверг все предложения. И даже выдвинул свой ультиматум – потребовал вернуть его на должность в течение 12 дней. Иначе, мол, у него есть запасной план. 18 августа Фёдоров подтвердил установку: стране нужны выборы – президентские. Ещё до завершения вооруженного конфликта. На своём канале в YouTube он изрёк: "Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность".И наговорил заодно, что необходимы подотчётность чиновников народу и легитимность власти, что стране – системный кризис, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения... А ещё предупредил Зеленского, чтобы тот не манипулировал Радой: "Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент – это сердце украинской демократии, а не её кошелек".Ага, как же – не кошелёк!?. За эти слова народные избранники могут подвергнуть Фёдорова остракизму. Голосование за деньги – это источник немалых доходов "слуг народа" – пропрезидентской партии, депутатов от которой в 2019 году набирали среди собачьих парикмахеров, рестлеров, недоблогеров и прочих "лидеров общественного мнения" раздолбанной в прах страны.И сегодня как Зеленский, так и Федоров оказались в непростой ситуации "кто кого". Перехитрит, пересидит, пересилит. А главное, что скажет Запад: насколько серьёзные его требования насчёт насчет обновления украинской власти и отправки Зеленского на свалку истории. Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260819/vybory-ili-revolyutsiya-na-ukraine-formiruetsya-vnutrenniy-front-protiv-zelenskogo-1082616093.html
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Владимир Скачко
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мнения, весь скачко, минобороны, владимир зеленский, украина, запад, валерий залужный, михаил федоров, сша, вооруженные силы украины
Мнения, весь Скачко, Минобороны, Владимир Зеленский, Украина, Запад, Валерий Залужный, Михаил Федоров, США, Вооруженные силы Украины

Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова

15:31 19.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : соцсети
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В новости, о которой речь пойдёт ниже, прекрасно всё. Она символ того, что может случиться с недопрезидентом Украины Владимиром Зеленским. Причём уже совсем скоро
Итак, сообщается: в тревожной ситуации, эвакуируясь из поезда во время воздушной тревоги, украинец вынес с собой в поле самое дорогое – резиновую женщину. Только она была его сердцу милее всего остального.
Так может случиться и с Зеленским. Надавят западные кураторы, грянут президентские выборы, чтобы обновить украинскую верховную власть и придать ей легитимности, пойдёт наш просроченный на выборы, а в его команде останется только такая вот – верная и резиновая. И выйдет этот, как ему самому, наверное, кажется, грозный вождь на встречу с сердобольными избирателями, а в руках – только пустышка с несвежим воздухом.
Бр-р-р-р…
Потому что законная благоверная Елена, если верить последним данным, может благоразумно скрываться от ответственности за вмешательство во внутренние дела страны неправедными кадровыми назначениями, повлекшими за собой государственный вред. И никаких "покуда смерть не разлучит нас…".
Короче, ужас, летящий на крыльях ночи и в лучах обжигающего света, резко бьющего по глазам – если чем-то неприличным баловаться. Ну, специалисты знают…
И ведь это вполне реальная картина: полное одиночество человека, который в 2019 году победил на выборах, набрав более 73,22% голосов (то есть 13,5 миллионов голосов избирателей). Но за годы президентства и последовавшей в 2024 году узурпации власти он предал всё. Буквально всё и всех, в том числе свои идеалы и обещания людям: мира, процветания, борьбы с коррупцией, законности, наказания прежних виновных в развале страны и т.д.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сейчас Украина к 35-летию своей независимости идёт полным банкротом, лишенным всех видов суверенитета, вся в долгах, как в шелках, перепроданная и перезаложенная от небес до недр и водных глубин.
Но она нужна западным кураторам как инструмент в войне с Россией, как плацдарм и полигон этой войны, как резервуар с пушечным мясом и расходным материалом, который не жалко тратить до конца, чтобы получить передышку и лучше подготовиться к войне.
Украину гонят на такую войну, а она её сокрушительно проигрывает и стачивается – как обмылок от долгой стирки. Но кураторы хотят оставить хоть что-то на будущее, потому что процесс смыливания идёт быстро и неуклонно. Вот и задумали, кажется, обновить на Украине власть, чтобы по новой придать ей демократический вид и орать на весь мир об "агрессии против суверенной страны". Значит, нужна хотя бы видимость демократии, для чего лучше всего запустить выборы – как бы самый демократический инструмент народовластия.
Даже главный куратор, президент США Дональд Трамп, неоднократно намекал на проведение выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" с рейтингом 4%.
И вот сегодня о выборах на Украине не говорит разве что ленивый. При этом Зеленского сливают все. И особенно стараются те, кого он когда-то приблизил и озолотил.
18 июля об этом заговорил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, хотя его никто ни о чём не спрашивал.
"Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведём после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая, что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны.
… Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Пётр, Вася плохие, а потому что система прошла свой пик, а мы не можем себе позволить упадок политической системы... Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы. Есть два механизма: или выборы, или революция", – заявил этот сбитый лётчик, видимо, и себе присматривая команду, где может снова использовать власть с выгодой для кармана.
Как говорят на Украине, претендентов на папаху – великое множество, всех не перечесть. И долгое время всех затмевал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого толкал во власть Лондон. Потому что хаос в Европе, вызванный войной Украины с Россией, более всего выгоден Великобритании. Она тем самым и фронду США хочет замутить, и Европу и её грантов ослабить, и своё влияние на континенте и в мире усилить.
Поэтому Залужный был отряжен на туманный Альбион послом Украины и там, как политик, фактически сошёл на нет. И хотя он продолжает фигурировать во всевозможных списках социологов и политологов как перспективный сменщик Зеленского, на первое место взошла новая звезда.
Ну, как взошла… В США – и многие грантодатели заодно – решили, что на Украине нужен новый человек, как бы символизирующий новые времена и новые технологические достижения. И нашли такого: 35-летний отставной министр обороны Михаил Фёдоров.
Зеленский почувствовал, кто подленько и втихомолочку подгрызает ножки его кресла – и Фёдорова уволил. Но за него встал "картонный майдан" – западные кураторы мобилизовали грантоедов. И те пошли на прю с Зеленским с именем Федорова, даже не представляя, кто это, что он сделал и куда его можно толково приспособить.
Но для начала требование одно: вернуть обиженного Фёдорова в кресло министра обороны.
Напуганный Зеленский первоначально хотел его нейтрализовать, предложив на выбор множество других "вкусных" должностей, где тоже воруй – не хочу. Но Фёдоров, которому Запада поставил чёткую задачу "только министр", гордо отверг все предложения. И даже выдвинул свой ультиматум – потребовал вернуть его на должность в течение 12 дней. Иначе, мол, у него есть запасной план.
18 августа Фёдоров подтвердил установку: стране нужны выборы – президентские. Ещё до завершения вооруженного конфликта.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
11:52
"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против ЗеленскогоЭкс-министр обороны Михаил Федоров перешел официально в оппозицию к режиму Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* купил партию у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, а отставной глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стоит перед дилеммой: либо выборы, либо революция
На своём канале в YouTube он изрёк: "Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность".
И наговорил заодно, что необходимы подотчётность чиновников народу и легитимность власти, что стране – системный кризис, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения...
А ещё предупредил Зеленского, чтобы тот не манипулировал Радой: "Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент – это сердце украинской демократии, а не её кошелек".
Ага, как же – не кошелёк!?. За эти слова народные избранники могут подвергнуть Фёдорова остракизму. Голосование за деньги – это источник немалых доходов "слуг народа" – пропрезидентской партии, депутатов от которой в 2019 году набирали среди собачьих парикмахеров, рестлеров, недоблогеров и прочих "лидеров общественного мнения" раздолбанной в прах страны.
И сегодня как Зеленский, так и Федоров оказались в непростой ситуации "кто кого". Перехитрит, пересидит, пересилит. А главное, что скажет Запад: насколько серьёзные его требования насчёт насчет обновления украинской власти и отправки Зеленского на свалку истории.
Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
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