https://ukraina.ru/20260819/zapad-zakhotel-novykh-lits-zelenskogo-zastavlyayut-idti-na-vybory-protiv-fdorova-1082618121.html

Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова

Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова - 19.08.2026 Украина.ру

Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против Фёдорова

В новости, о которой речь пойдёт ниже, прекрасно всё. Она символ того, что может случиться с недопрезидентом Украины Владимиром Зеленским. Причём уже совсем скоро

2026-08-19T15:31

2026-08-19T15:31

2026-08-19T15:31

мнения

весь скачко

минобороны

владимир зеленский

украина

запад

валерий залужный

михаил федоров

сша

вооруженные силы украины

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Итак, сообщается: в тревожной ситуации, эвакуируясь из поезда во время воздушной тревоги, украинец вынес с собой в поле самое дорогое – резиновую женщину. Только она была его сердцу милее всего остального. Так может случиться и с Зеленским. Надавят западные кураторы, грянут президентские выборы, чтобы обновить украинскую верховную власть и придать ей легитимности, пойдёт наш просроченный на выборы, а в его команде останется только такая вот – верная и резиновая. И выйдет этот, как ему самому, наверное, кажется, грозный вождь на встречу с сердобольными избирателями, а в руках – только пустышка с несвежим воздухом. Бр-р-р-р…Потому что законная благоверная Елена, если верить последним данным, может благоразумно скрываться от ответственности за вмешательство во внутренние дела страны неправедными кадровыми назначениями, повлекшими за собой государственный вред. И никаких "покуда смерть не разлучит нас…". Короче, ужас, летящий на крыльях ночи и в лучах обжигающего света, резко бьющего по глазам – если чем-то неприличным баловаться. Ну, специалисты знают…И ведь это вполне реальная картина: полное одиночество человека, который в 2019 году победил на выборах, набрав более 73,22% голосов (то есть 13,5 миллионов голосов избирателей). Но за годы президентства и последовавшей в 2024 году узурпации власти он предал всё. Буквально всё и всех, в том числе свои идеалы и обещания людям: мира, процветания, борьбы с коррупцией, законности, наказания прежних виновных в развале страны и т.д.Сейчас Украина к 35-летию своей независимости идёт полным банкротом, лишенным всех видов суверенитета, вся в долгах, как в шелках, перепроданная и перезаложенная от небес до недр и водных глубин.Но она нужна западным кураторам как инструмент в войне с Россией, как плацдарм и полигон этой войны, как резервуар с пушечным мясом и расходным материалом, который не жалко тратить до конца, чтобы получить передышку и лучше подготовиться к войне.Украину гонят на такую войну, а она её сокрушительно проигрывает и стачивается – как обмылок от долгой стирки. Но кураторы хотят оставить хоть что-то на будущее, потому что процесс смыливания идёт быстро и неуклонно. Вот и задумали, кажется, обновить на Украине власть, чтобы по новой придать ей демократический вид и орать на весь мир об "агрессии против суверенной страны". Значит, нужна хотя бы видимость демократии, для чего лучше всего запустить выборы – как бы самый демократический инструмент народовластия.Даже главный куратор, президент США Дональд Трамп, неоднократно намекал на проведение выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" с рейтингом 4%.И вот сегодня о выборах на Украине не говорит разве что ленивый. При этом Зеленского сливают все. И особенно стараются те, кого он когда-то приблизил и озолотил.18 июля об этом заговорил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, хотя его никто ни о чём не спрашивал. "Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведём после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая, что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны. … Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Пётр, Вася плохие, а потому что система прошла свой пик, а мы не можем себе позволить упадок политической системы... Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы. Есть два механизма: или выборы, или революция", – заявил этот сбитый лётчик, видимо, и себе присматривая команду, где может снова использовать власть с выгодой для кармана.Как говорят на Украине, претендентов на папаху – великое множество, всех не перечесть. И долгое время всех затмевал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого толкал во власть Лондон. Потому что хаос в Европе, вызванный войной Украины с Россией, более всего выгоден Великобритании. Она тем самым и фронду США хочет замутить, и Европу и её грантов ослабить, и своё влияние на континенте и в мире усилить.Поэтому Залужный был отряжен на туманный Альбион послом Украины и там, как политик, фактически сошёл на нет. И хотя он продолжает фигурировать во всевозможных списках социологов и политологов как перспективный сменщик Зеленского, на первое место взошла новая звезда. Ну, как взошла… В США – и многие грантодатели заодно – решили, что на Украине нужен новый человек, как бы символизирующий новые времена и новые технологические достижения. И нашли такого: 35-летний отставной министр обороны Михаил Фёдоров.Зеленский почувствовал, кто подленько и втихомолочку подгрызает ножки его кресла – и Фёдорова уволил. Но за него встал "картонный майдан" – западные кураторы мобилизовали грантоедов. И те пошли на прю с Зеленским с именем Федорова, даже не представляя, кто это, что он сделал и куда его можно толково приспособить. Но для начала требование одно: вернуть обиженного Фёдорова в кресло министра обороны.Напуганный Зеленский первоначально хотел его нейтрализовать, предложив на выбор множество других "вкусных" должностей, где тоже воруй – не хочу. Но Фёдоров, которому Запада поставил чёткую задачу "только министр", гордо отверг все предложения. И даже выдвинул свой ультиматум – потребовал вернуть его на должность в течение 12 дней. Иначе, мол, у него есть запасной план. 18 августа Фёдоров подтвердил установку: стране нужны выборы – президентские. Ещё до завершения вооруженного конфликта. На своём канале в YouTube он изрёк: "Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность".И наговорил заодно, что необходимы подотчётность чиновников народу и легитимность власти, что стране – системный кризис, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения... А ещё предупредил Зеленского, чтобы тот не манипулировал Радой: "Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент – это сердце украинской демократии, а не её кошелек".Ага, как же – не кошелёк!?. За эти слова народные избранники могут подвергнуть Фёдорова остракизму. Голосование за деньги – это источник немалых доходов "слуг народа" – пропрезидентской партии, депутатов от которой в 2019 году набирали среди собачьих парикмахеров, рестлеров, недоблогеров и прочих "лидеров общественного мнения" раздолбанной в прах страны.И сегодня как Зеленский, так и Федоров оказались в непростой ситуации "кто кого". Перехитрит, пересидит, пересилит. А главное, что скажет Запад: насколько серьёзные его требования насчёт насчет обновления украинской власти и отправки Зеленского на свалку истории. Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260819/vybory-ili-revolyutsiya-na-ukraine-formiruetsya-vnutrenniy-front-protiv-zelenskogo-1082616093.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, весь скачко, минобороны, владимир зеленский, украина, запад, валерий залужный, михаил федоров, сша, вооруженные силы украины