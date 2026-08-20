https://ukraina.ru/20260820/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082638721.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 20.08.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:40 мск 20 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T00:51

2026-08-20T00:51

2026-08-20T00:53

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 19 августа и в ночь на 20 августа объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой областях, в Мордовии.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Орловской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Херсонской, Липецкой, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Саратовской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА объявлялась в районе Крымского моста, Керченского пролива и прилегающих территорий. А также по всему Причерноморью Краснодарского края и судам на рейде в Чёрном море."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Тамбовской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:01), Тамбова (21:44 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск), Волгограда (23:27 мск), Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар (0:00 мск).В 22:37 мск аэропорт Сочи был открыт на приём и выпуск воздушных судов.Росавиация отмечает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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