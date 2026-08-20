Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 20.08.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 20.08.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:40 мск 20 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T00:51
2026-08-20T00:53
украина.ру
россия
краснодарский край
крым
севастополь
пенза
саратовская область
курская область
воронежская область
орловская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 19 августа и в ночь на 20 августа объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой областях, в Мордовии.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Орловской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Херсонской, Липецкой, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Саратовской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА объявлялась в районе Крымского моста, Керченского пролива и прилегающих территорий. А также по всему Причерноморью Краснодарского края и судам на рейде в Чёрном море."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Тамбовской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:01), Тамбова (21:44 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск), Волгограда (23:27 мск), Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар (0:00 мск).В 22:37 мск аэропорт Сочи был открыт на приём и выпуск воздушных судов.Росавиация отмечает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, крым, севастополь, пенза, саратовская область, курская область, воронежская область, орловская область, липецк, запорожская область, белгородская область, брянская область, смоленск, московская область, калужская область, рязанская область, херсонская область, волгоградская область, ульяновская область, нижегородская область, самара, лнр, днр, сочи, казань, краснодар, аэропорты, аэропорт, росавиация, пво, угроза, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:51 20.08.2026 (обновлено: 00:53 20.08.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:40 мск 20 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 19 августа и в ночь на 20 августа объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой областях, в Мордовии.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Орловской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Херсонской, Липецкой, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Саратовской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА объявлялась в районе Крымского моста, Керченского пролива и прилегающих территорий. А также по всему Причерноморью Краснодарского края и судам на рейде в Чёрном море.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Тамбовской, Пензенской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:01), Тамбова (21:44 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск), Волгограда (23:27 мск), Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар (0:00 мск).
В 22:37 мск аэропорт Сочи был открыт на приём и выпуск воздушных судов.
Росавиация отмечает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке.
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00:51Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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