В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.
Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропорта и на официальных сайтах авиакомпаний.
Ранее в Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом в селе Карыж Глушковского района пострадал 74-летний местный житель.
У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу.
Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о случившемся в своём канале - В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на