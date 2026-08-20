https://ukraina.ru/20260820/v-aeroportu-volgograda-vveli-vremennye-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-1082638126.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 20.08.2026 Украина.ру

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T00:02

2026-08-20T00:02

2026-08-20T00:02

украина

украина.ру

курская область

россия

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079200322_0:291:1328:1038_1920x0_80_0_0_895fd173c095823e2f31e6140674c821.png

Ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропорта и на официальных сайтах авиакомпаний.Ранее в Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом в селе Карыж Глушковского района пострадал 74-летний местный житель. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о случившемся в своём канале - В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, украина.ру, курская область, россия, сво, спецоперация