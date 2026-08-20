В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 20.08.2026 Украина.ру
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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 20.08.2026 Украина.ру
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T00:02
2026-08-20T00:02
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Ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропорта и на официальных сайтах авиакомпаний.Ранее в Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом в селе Карыж Глушковского района пострадал 74-летний местный житель. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о случившемся в своём канале - В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина, украина.ру, курская область, россия, сво, спецоперация
Украина, Украина.ру, Курская область, Россия, СВО, Спецоперация

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

00:02 20.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Украина.ру
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В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.
Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропорта и на официальных сайтах авиакомпаний.
Ранее в Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом в селе Карыж Глушковского района пострадал 74-летний местный житель.
У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу.
Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о случившемся в своём канале - В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом.
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