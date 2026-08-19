https://ukraina.ru/20260819/vsu-atakovali-obschestvennyy-transport-v-gorlovke-1082634052.html

ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке

ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке - 19.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке

В Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал машины общественного транспорта. Об этом сообщил 19 августа мэр города Иван Приходько.

2026-08-19T20:54

2026-08-19T20:54

2026-08-19T20:54

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В результате атаки повреждено несколько единиц транспорта. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.Ранее на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников. Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов. Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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горловка, украина.ру, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация