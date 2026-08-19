https://ukraina.ru/20260819/vsu-atakovali-obschestvennyy-transport-v-gorlovke-1082634052.html
ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке
ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке - 19.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке
В Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал машины общественного транспорта. Об этом сообщил 19 августа мэр города Иван Приходько.
2026-08-19T20:54
2026-08-19T20:54
2026-08-19T20:54
горловка
украина.ру
украина
россия
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_0:82:1318:823_1920x0_80_0_0_11858e07ef4a802566ab4601ff194b41.jpg
В результате атаки повреждено несколько единиц транспорта. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.Ранее на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников. Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов. Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
горловка
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_57:0:1261:903_1920x0_80_0_0_1ad5d718b6dd435a64fc77ae145eaa78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
горловка, украина.ру, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Горловка, Украина.ру, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке
В Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал машины общественного транспорта. Об этом сообщил 19 августа мэр города Иван Приходько.
В результате атаки повреждено несколько единиц транспорта.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.
Ранее на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников.
Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов.
Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.