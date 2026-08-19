ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/vsu-atakovali-obschestvennyy-transport-v-gorlovke-1082634052.html
ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке
ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке - 19.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке
В Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал машины общественного транспорта. Об этом сообщил 19 августа мэр города Иван Приходько.
2026-08-19T20:54
2026-08-19T20:54
горловка
украина.ру
украина
россия
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_0:82:1318:823_1920x0_80_0_0_11858e07ef4a802566ab4601ff194b41.jpg
В результате атаки повреждено несколько единиц транспорта. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.Ранее на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников. Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов. Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
горловка
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_57:0:1261:903_1920x0_80_0_0_1ad5d718b6dd435a64fc77ae145eaa78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
горловка, украина.ру, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Горловка, Украина.ру, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке

20:54 19.08.2026
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
В Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал машины общественного транспорта. Об этом сообщил 19 августа мэр города Иван Приходько.
В результате атаки повреждено несколько единиц транспорта.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.
Ранее на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников.
Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов.
Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГорловкаУкраина.руУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА
21:47В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом
21:32На Украине мобилизовали автора сатирических мультфильмов про ТЦК
21:30На страже безопасности Европы: в Харькове изъяли крупный арсенал оружия
21:10В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
20:54ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке
20:50На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников
20:45В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару
20:11"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу
19:54Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается
19:45Кто угрожает Зеленскому на Украине и почему Трамп сократил военные учения с Южной Кореей – Ищенко
19:30Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР
19:29НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского
19:13Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных"
19:0219 августа 2026 года, вечерний эфир
18:47Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье
18:41Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак
18:31"Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США
18:25В Днепре поймали "медикиню", помогавшую сбежать из ВСУ
18:05"Выгоняют пинками": Ищенко о том, как катастрофа на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
Лента новостейМолния