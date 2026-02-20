https://ukraina.ru/20260220/amerikanskaya-paradigma-demokraty-sdelali-evropu-predvybornoy-ploschadkoy-ssha-1075840571.html

Американская парадигма: демократы сделали Европу предвыборной площадкой США

Политическая система США формируется теперь не только внутри самих Штатов, но и на европейском континенте

Складывается впечатление, что до конца года на все крупные международные мероприятия будут приезжать две американские делегации – команда Белого дома и оппозиционеры-демократы. Засветившись в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, представители Демократической партии на этот раз отправились на Мюнхенскую конференцию по безопасности.В Германию прилетели губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, его коллега из Мичигана Гретхен Уитмер, бывший министр торговли США Джина Раймондо, сенаторы Крис Мёрфи – от Коннектикута, Рубен Гальего и Марк Келли – от Аризоны.Пока госсекретарь, он же и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио в тактичной форме объяснял с высокой трибуны собравшимся, что у Европы и Америки общее прошлое, но идея глобального мира была глупой, Ньюсом нёс в массы иное послание."Я надеюсь, что есть как минимум одна вещь, которую мне удастся сегодня донести: Дональд Трамп — это временно. Через три года его не будет", - заявил губернатор.На полях конференции Ньюсом провёл встречи с европейскими политиками: с еврокомиссаром по вопросам климата Вопке Хукстра обсуждал синхронизацию экологических стандартов Калифорнии и ЕС, с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном - энергетическую безопасность и климат (а на фоне притязаний Трампа на Гренландию посоветовал королевству "спать с одним открытым глазом"), с министром окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Штеффи Лемке – сотрудничество по "зелёным" технологиям, с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем - трансатлантические связи и экономическое взаимодействие.Глава немецкого правительства опубликовал совместную фотографию в соцсети, написав о единстве во мнениях с губернатором Калифорнии насчёт НАТО, в комментарии к посту спецпосланник президента, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл назвал этот шаг "вполне вероятно, крупнейшей оплошностью" Мерца на сегодняшний день.Без Украины тоже не обошлось. Ньюсом и заместитель начальника Львовской областной военной администрации Александр Кулепин, возглавлявший делегацию региона, подписали меморандум о взаимопонимании между штатом Калифорния и Львовской областью, закрепляющий статус регионов-побратимов и предусматривающий участие американских компаний в восстановлении инфраструктуры Украины, сотрудничество в обороне, энергетике, кибербезопасности. Эта сделка должна подчеркнуть приверженность Калифорнии быть надёжным партнёром, действующим в долгосрочной перспективе.Кроме того, после завершения Мюнхенской конференции Ньюсом отправился в Лондон и там 16 февраля подписал с министром энергетики Великобритании Эдом Милибандом соглашение о сотрудничестве в сфере чистых энергетических технологий, открывающее британским фирмам расширенный доступ на рынок американского штата.Пройти мимо такой новости Трамп, конечно, не мог. В комментарии изданию Politico президент США подчеркнул, что для губернатора Калифорнии было неуместно заключать такие соглашения, а для королевства - неуместно иметь с ним дело. Дальше – больше. Трамп назвал Ньюсома неудачником, заявил, что всё, к чему тот прикасается, превращается в мусор, и исказил его фамилию – Ньюскам, что созвучно со словом scum ("отбросы")."Его штат превратился в ад, а его экологическая деятельность - в катастрофу", - добавил Трамп.Фактически, губернатор действует в обход властям Соединённых Штатов, через голову Госдепартамента, хотя руководитель ведомства Рубио находился там же, в Германии. На панельной дискуссии Мюнхенской конференции, выступая от имени региональных правительств, Ньюсом подчеркнул их роль в дипломатии на мировой арене и важность поддержания трансатлантических отношений за рубежом, поскольку администрация Трампа отказывается от помощи давним союзникам.По словам социолога Зака Макрери, сотрудничавшего с президентскими кампаниями демократов, Ньюсом пытается заявить о себе сразу как о фаворите предвыборной гонки как минимум внутри партии."Как любой губернатор-демократ, пытающийся баллотироваться в президенты, ты должен укрепить свою репутацию в вопросах национальной безопасности, международной повестке. Он сейчас этим и занимается", - объяснил он.Ньюсом действительно пока выглядит одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты США от Демократической партии. После его поездки на Давосский форум Трамп в интервью газете The California Post заявил, что его поражают президентские амбиции губернатора, обвинив в том, что он некомпетентен и не может обеспечить надлежащее руководство Калифорнии.Однако, согласно социологическим исследованиям, в списке потенциальных кандидатов в 2028 году первую строчку занимает не Ньюсом, а бывший вице-президент США Камала Харрис, которая заменила Джо Байдена в самый разгар предвыборной кампании-2024. После проигрыша она пропала с радаров, но де-факто остаётся единственной фигурой общегосударственного масштаба, способной консолидировать электорат. Губернатор Калифорнии, занимающий второе место с отставанием в 9% (30,5% и 21,5% соответственно), всё же воспринимается как региональный лидер. Замыкает тройку Пит Буттиджич, не очень успешно проявивший себя в должности министра транспорта США, но составивший достойную конкуренцию Байдену на праймериз-2020.Человек с четвёртого места этого рейтинга тоже была в Мюнхене. Конгрессвумен от Нью-Йорка социалистка Александрия Окасио-Кортес, чаще всего комментирующая экономические вопросы, там, на конференции, впервые представила свою внешнеполитическую позицию. Вышло неоднозначно. Перепутала трансатлантическое сотрудничество с "транстихоокеанским". Прежде чем ответить на вопрос о Тайване, подумала несколько секунд."Казалось, что ей как человеку, который так быстро соображает и всегда готов дать ответ, потребовалось разыграть в голове какую-то четырёхмерную политическую шахматную партию, чтобы найти правильный ответ", — сказал эксперт по избирательным кампаниям Юлиус ван де Лаар из Германии, который работал в штабе 44-го президента США демократа Барака Обамы.Впрочем, глядя на пример Трампа, дважды избранного президентом, становится очевидным, что знание всех тонкостей мировой политики – это вовсе не главное. И, наоборот, разбираться в дипломатии не значит гарантированно получить место в Овальном кабинете. Пример тому бывшая глава Госдепартамента Хиллари Клинтон (но справедливости ради стоит отметить, что по количеству голосов избирателей всё же победила она). Она, кстати, тоже в Мюнхене присутствовала, в статусе не только некогда госсекретаря, но и профессора Колумбийского университета. Выступала модератором панельных дискуссий, на одной из них вице-премьеру Чехии Петру Мацинке даже пришлось призывать бывшую главу Госдепартамента к порядку. На фразу чешского политика о существовании только двух полов в контексте обсуждения ЛГБТ*- движения она возмутилась: "Два пола? Вот, что вас волнует?""Можно я закончу? Извините, если это заставляет Вас нервничать. Мне очень жаль", - отреагировал Мацинка."Я не нервничаю. Это делает меня очень-очень несчастной", - парировала Клинтон.Перепалки случались не только между европейскими и американскими чиновниками, но и между представителями США из разных политических лагерей. На вечерней панельной дискуссии, где речь шла о внешнеполитическом курсе Белого дома и будущем западных альянсов, Уитмер и Окасио-Кортес раскритиковали торговую стратегию Трампа, на защиту позиции нынешней администрации встал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, подчеркнув, что США больше не намерены быть "вежливыми опекунами управляемого упадка Запада", выступление представительниц Демократической партии назвал неподготовленным, а их самих обвинил в неспособности чётко сформулировать альтернативную повестку. Позже в комментарии для СМИ он заявил, что те, кто видит себя кандидатами в президенты США, должны быть лучше готовы к "самой большой мировой сцене" в Мюнхене. Эта стычка стала одним из самых обсуждаемых событий всей конференции.Модератор одной из сессий в Мюнхене, задавая вопрос Окасио-Кортес, произнёс фразу "когда Вы будете баллотироваться в президенты", на что конгрессвумен засмеялась, покачав головой, и поспешила переключить внимание на тему обсуждения, тем самым не подтвердив и не опровергнув возможность участия в выборах-2028.Публичные перепалки, как между Уитмер и Уитакером, или споры вокруг Окасио-Кортес напомнили уже упомянутому немецкому политическому стратегу Ван де Лаару атмосферу политических дебатов в США, а не сухую европейскую дипломатию.Из-за обилия потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии на 2028 год, по его словам, "создаётся впечатление, будто Мюнхен превратился в Айову" — штат, где проходят первые кокусы предвыборной кампании.Активностью международного масштаба своих политических оппонентов недоволен и Трамп, чем поделился с журналистами президентского пула."Я смотрел, как Гэвин Ньюсом отвечает на вопросы в Мюнхене, и это плохое представление нашей страны. Эти люди (все демократы, побывавшие на конференции – ред.) некомпетентны, Хиллари хотя бы компетентна, просто помешана на Трампе. Она была такой помешанной. Она разгневанная женщина", - заявил хозяин Белого дома.*запрещённое в РФ движениеЧитайте также: Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины

