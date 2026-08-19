https://ukraina.ru/20260819/pushkov-voennyy-alyans-s-ssha-stanovitsya-toksichnym-dlya-mnogikh-stran-1082635787.html

Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран

Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран - 19.08.2026 Украина.ру

Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран

Военный альянс с США и зависимость от них становятся токсичными для многих стран, считает член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T22:33

2026-08-19T22:33

2026-08-19T22:33

украина.ру

совет федерации

миа "россия сегодня"

дональд трамп

алексей пушков

ростислав ищенко

сша

иран

ближний восток

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080832866_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7ea520bdf8dfc09088b960b9d8efee81.jpg

Из-за войны США против Ирана сначала пострадали полагавшиеся на американскую защиту страны Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Иордания. Пушков отметил, что дальше могут пострадать европейские страны, поддерживавшие США и помогавшие им наносить удары по Ирану. Он напомнил, что в ходе агрессии США против Ирака европейцы чувствовали себя в полной безопасности, тогда как сегодня это становится потенциально возможным.Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Дональд Трамп врёт, перекладывая вину на Джо Байдена. Реальные запасы боеприпасов были израсходованы на войну с Ираном, а ракеты, предназначавшиеся для Украины, отправляются в Израиль и страны Залива. Ищенко отметил, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются на Ближний Восток, и всё, что есть в запасах США, уходит туда - "Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, совет федерации, миа "россия сегодня", дональд трамп, алексей пушков, ростислав ищенко, сша, иран, ближний восток, новости