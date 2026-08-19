https://ukraina.ru/20260819/pushkov-voennyy-alyans-s-ssha-stanovitsya-toksichnym-dlya-mnogikh-stran-1082635787.html
Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран
Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран - 19.08.2026 Украина.ру
Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран
Военный альянс с США и зависимость от них становятся токсичными для многих стран, считает член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T22:33
2026-08-19T22:33
2026-08-19T22:33
украина.ру
совет федерации
миа "россия сегодня"
дональд трамп
алексей пушков
ростислав ищенко
сша
иран
ближний восток
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080832866_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7ea520bdf8dfc09088b960b9d8efee81.jpg
Из-за войны США против Ирана сначала пострадали полагавшиеся на американскую защиту страны Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Иордания. Пушков отметил, что дальше могут пострадать европейские страны, поддерживавшие США и помогавшие им наносить удары по Ирану. Он напомнил, что в ходе агрессии США против Ирака европейцы чувствовали себя в полной безопасности, тогда как сегодня это становится потенциально возможным.Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Дональд Трамп врёт, перекладывая вину на Джо Байдена. Реальные запасы боеприпасов были израсходованы на войну с Ираном, а ракеты, предназначавшиеся для Украины, отправляются в Израиль и страны Залива. Ищенко отметил, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются на Ближний Восток, и всё, что есть в запасах США, уходит туда - "Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080832866_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_0c1938f7c1c673c7a1f1c60ae165b888.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, совет федерации, миа "россия сегодня", дональд трамп, алексей пушков, ростислав ищенко, сша, иран, ближний восток, новости
Украина.ру, Совет Федерации, МИА "Россия сегодня", Дональд Трамп, Алексей Пушков, Ростислав Ищенко, США, Иран, Ближний Восток, Новости
Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран
Военный альянс с США и зависимость от них становятся токсичными для многих стран, считает член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Из-за войны США против Ирана сначала пострадали полагавшиеся на американскую защиту страны Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Иордания.
Пушков отметил, что дальше могут пострадать европейские страны, поддерживавшие США и помогавшие им наносить удары по Ирану.
Он напомнил, что в ходе агрессии США против Ирака европейцы чувствовали себя в полной безопасности, тогда как сегодня это становится потенциально возможным.
Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Дональд Трамп врёт, перекладывая вину на Джо Байдена.
Реальные запасы боеприпасов были израсходованы на войну с Ираном, а ракеты, предназначавшиеся для Украины, отправляются в Израиль и страны Залива.
Ищенко отметил, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются на Ближний Восток, и всё, что есть в запасах США, уходит туда - "Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.