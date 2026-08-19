Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран - 19.08.2026 Украина.ру
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Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран
Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран - 19.08.2026 Украина.ру
Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран
Военный альянс с США и зависимость от них становятся токсичными для многих стран, считает член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T22:33
2026-08-19T22:33
украина.ру
совет федерации
миа "россия сегодня"
дональд трамп
алексей пушков
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сша
иран
ближний восток
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Из-за войны США против Ирана сначала пострадали полагавшиеся на американскую защиту страны Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Иордания. Пушков отметил, что дальше могут пострадать европейские страны, поддерживавшие США и помогавшие им наносить удары по Ирану. Он напомнил, что в ходе агрессии США против Ирака европейцы чувствовали себя в полной безопасности, тогда как сегодня это становится потенциально возможным.Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Дональд Трамп врёт, перекладывая вину на Джо Байдена. Реальные запасы боеприпасов были израсходованы на войну с Ираном, а ракеты, предназначавшиеся для Украины, отправляются в Израиль и страны Залива. Ищенко отметил, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются на Ближний Восток, и всё, что есть в запасах США, уходит туда - "Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, совет федерации, миа "россия сегодня", дональд трамп, алексей пушков, ростислав ищенко, сша, иран, ближний восток, новости
Украина.ру, Совет Федерации, МИА "Россия сегодня", Дональд Трамп, Алексей Пушков, Ростислав Ищенко, США, Иран, Ближний Восток, Новости

Пушков: военный альянс с США становится токсичным для многих стран

22:33 19.08.2026
 
© AP / Hasan Jamali
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© AP / Hasan Jamali
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Военный альянс с США и зависимость от них становятся токсичными для многих стран, считает член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Из-за войны США против Ирана сначала пострадали полагавшиеся на американскую защиту страны Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Иордания.
Пушков отметил, что дальше могут пострадать европейские страны, поддерживавшие США и помогавшие им наносить удары по Ирану.
Он напомнил, что в ходе агрессии США против Ирака европейцы чувствовали себя в полной безопасности, тогда как сегодня это становится потенциально возможным.
Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Дональд Трамп врёт, перекладывая вину на Джо Байдена.
Реальные запасы боеприпасов были израсходованы на войну с Ираном, а ракеты, предназначавшиеся для Украины, отправляются в Израиль и страны Залива.
Ищенко отметил, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются на Ближний Восток, и всё, что есть в запасах США, уходит туда - "Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США.
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