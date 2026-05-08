https://ukraina.ru/20260508/amerikanskaya-paradigma-mobilizatsiya-v-ssha-idt-polnym-khodom-1078713326.html

Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом

Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом - 08.05.2026 Украина.ру

Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом

Демократы и республиканцы выбирают средства консолидации своего электората. Кому удастся найти более веские аргументы, тот и получит большинство в Конгрессе, а там и президентские выборы скоро

2026-05-08T06:00

2026-05-08T06:00

2026-05-08T06:00

эксклюзив

дональд трамп

сша

республиканская партия

демократическая партия

джо байден

барак обама (старший)

ближний восток

израиль

праймериз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/07/1076515485_0:130:2048:1282_1920x0_80_0_0_30744e2f12c019983463ee87aa9c158c.jpg

До промежуточных выборов в Конгресс остаётся целых полгода, но Республиканская партия, как рассказывают источники газеты The Washington Post, уже не просто морально готовится к проигрышу в ноябре, а разрабатывает конкретный план действий на дальнейший период.На закрытых брифингах представители Офиса юрисконсульта Белого дома дают политическим назначенцам администрации рекомендации, как себя вести, если контроль над Конгрессом перейдёт к демократам, а конкретно - рассказывают о принципах работы надзорных органов Конгресса и лучших практиках взаимодействия с ними, учат работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей, призывают быть осторожными в переписке.Подобные консультации проходят с самого начала второго президентского срока Дональда Трампа, но в последний месяц они, по словам собеседников издания, приобрели совершенно иной контекст и имеют "сильный оттенок" промежуточных выборов, поскольку внутри администрации растёт ощущение неминуемого поражения республиканцев, так что "настало время готовиться к наихудшим сценариям".На брифингах также поднимают вопрос о возможности запуска новой процедуры импичмента главы государства. Сам Трамп в январе говорил однопартийцам, что нужно победить на промежуточных выборах, иначе демократы найдут повод объявить ему импичмент. Инициировать процесс, напомним, должна Палата представителей, если она признает вину президента, решение о досрочном отстранении от власти должен утвердить Сенат.Демократы уже активно используют тезис об изгнании Трампа из Белого дома в 2027 году для консолидации электората, разочаровавшегося политическим курсом главы государства. По словам социологов-демократов, опросы и фокус-группы показывают, что импичмент действительно может мобилизовать избирателей, которые не чувствуют мотивации для участия в выборах. Республиканцам не остаётся ничего иного, кроме как использовать этот же тезис в качестве контраргумента: если вам нравится Трамп и вы хотите защитить его от мстительного демократического большинства, голосуйте за республиканцев. Кроме того, однопартийцы президента будут подчёркивать, что администрация не сможет ничего сделать для американского народа, поскольку всё внимание демократов будет сосредоточено только на импичменте. В конце концов, Трампа подвергали этой процедуре дважды, но это не помешало ему переизбраться на новый президентский срок, пусть и со второй попытки.Однако сейчас уровень неодобрения работы Трампа достиг нового антирекорда – 62% (прежде всего из-за стоимости жизни, экономики и конфликта на Ближнем Востоке), согласно опросу газеты The Washington Post, телеканала ABC News и компании Ipsos, а ухудшение рейтинга, как отмечает издание The Hill, может повлиять на способность Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом после ноябрьских выборов. В связи с этим партийные стратеги меняют первоначальный план сделать Трампа центральной фигурой предвыборной кампании, теперь же они делают всё, чтобы избежать этого.Больше половины респондентов того же опроса считают, что Трамп не годится на роль президента: 55% указали на недостаточно хорошую физическую форму, 59% - на отсутствие необходимой остроты ума.Тем временем на другом конце американского политического спектра смотрят в ещё более долгосрочную перспективу – Демократическая партия формирует группу экспертов для выработки внешнеполитических программ будущим участникам президентских выборов-2028, сообщает портал Axios. В команду вошли Джейк Салливан, бывший советником 46-го президента Джо Байдена по национальной безопасности, и Бен Роудс – спичрайтер 44-го президента США Барака Обамы, а руководить ею будет политолог Махер Битар, этнический палестинец, имеющий опыт работы в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, Госдепартаменте и постоянном представительстве США при ООН, в обеих администрациях Обамы отвечал за вопросы по арабо-израильскому конфликту.Нетрудно догадаться, что ключевая задача экспертной группы – выработать единый подход партии к ситуации на Ближнем Востоке. Важно не повторить ошибки последней кампании, когда баллотировавшиеся на высший государственный пост Джо Байден, тогда действующий президент, и вице-президент Камала Харрис не дистанцировались от действий Израиля в секторе Газа.В отличие от бывших президентов-демократов Байдена, Обамы, Билла Клинтона, позиционировавших себя как сторонников Израиля, сейчас большинство членов партии предпочли дистанцироваться от него, даже этнические евреи из числа американских законодателей. Так, губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер не просто дистанцировался от Американского комитета по связям с Израилем (AIPAC), которому прежде жертвовал средства, а заявил, что сегодня не хотел бы иметь никакого отношения к этой организации.С подобными заявлениями выступили и некоторые потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии. Занимающий в этом списке второе место (18,7%, больше только у Харрис – 28%) губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высказался против лидерства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его противодействия решению о двух государствах. Александрия Окасио-Кортес - №4 среди претендентов на номинацию – призывает отказаться от военной помощи Израилю вообще."Будучи олицетворением прогрессивизма поколения миллениалов, она явно понимает, насколько сильно её партия ополчилась против еврейского государства. Александрия Окасио-Кортес, возможно, рассчитывает, что антиизраильская риторика привлечёт молодёжь, чей сдвиг вправо в 2024 году помог избрать Дональда Трампа, обратно в лагерь демократов", - предполагает издание The Washington Post.Опрос телеканала NBC News, проведённый 27 февраля - 3 марта, показал, что положительно к Израилю относятся лишь 13% демократов, для сравнения, в 2023 году было 34%; а на вопрос, кому они больше сочувствуют, 17% респондентов ответили - израильтянам, 67% - палестинцам.Ставка на антиизраильские настроения электората уже сейчас даёт свои плоды. В сенаторской гонке в Мичигане лидирует чиновник сферы здравоохранения, египтянин по происхождению Абдул Эль-Сайед, который сам активно критикует Израиль и привлекает к своей кампании известного левого подкастера-миллионника Хасана Пайкера (своеобразного Такера Карлсона для левой публики), придерживающегося аналогичных взглядов. В случае избрания он станет первым сенатором-мусульманином от этого штата.Этнические евреи в США традиционно голосуют за Демократическую партию и не одобряют правительство Нетаньяху, так что в этой части никаких сюрпризов не предвидится. Вместе с тем дистанцирование от Израиля может восстановить доверие избирателей арабского происхождения, подорванное в 2024 году.К слову, и среди республиканцев доля критиков еврейского государства выросла - до 41%."Старый произраильский консенсус, скреплявший американское общество, по итогам проигранной войны в Иране уходит в прошлое. Кто бы ни стал президентом США в 2028 году - Джей Ди Вэнс или Гэвин Ньюсом - они будут всерьёз пересматривать отношения с Израилем и сокращать вовлечение в дела Ближнего Востока. От травмы, вызванной войной, придётся долго отходить", - констатирует американист Малек Дудаков.Возвращаясь к промежуточным выборам в Конгресс, как бы ни казался очевидным их исход, ещё ничего не решено. Социологические исследования демонстрируют небольшое сокращение преимущества демократов в гонке за Конгресс: неделю назад было 5,7% (48,5% против 42,8%), а сейчас - 5,3% (48,9% против 43,6%). Кроме того, при всё более громкой критике Трампа за развязанную войну на Ближнем Востоке, взвинтившей цены на бензин в США, по совокупности всех проведённых в стране опросов разрыв между одобряющими и не одобряющими его действиями идёт на спад: с 17,2% до нынешних 15,9% (если сравнивать 23 апреля, когда зафиксирован пиковый уровень критиков за последний месяц, и 6 мая).Более того, президент сохраняет своё влияние на праймериз разных уровней. В Индиане, как и обещал, отомстил 7 сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по перераспределению избирательных округов: Трамп поддержал в избирательной кампании их оппонентов, и в итоге 5 из них победили действующих законодателей. До последнего момента сохранялась интрига на праймериз в губернаторской гонке в Огайо. В результате кандидатом от республиканцев стал бизнесмен Вивек Рамасвами, который свернул свою президентскую кампанию в 2024 году в пользу Трампа и даже недолго работал в его администрации, но после ухода из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) о нём мало что было слышно."В штате Огайо прошла самая интересная избирательная кампания. Вивек Рамасвами победил с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех избирательных округах — это большая редкость. Эта избирательная кампания показывает, что, во-первых, он смог договориться с местными элитами, потому что до этого они его не поддерживали. Более того, когда было вакантное место в сенат, они его не поддержали и не предоставили это место ему, а выдвинули более близкого к предыдущему губернатору человека. <…> Трамп — известный кингмейкер (человек, обладающий большим влиянием на выбор лидера или кандидата на влиятельную должность – ред.): если он поддерживал кого-то на праймериз в 2022 году, то в 82% случаев они выигрывали эти праймериз, потому что влияние личности Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии очень важно. И сейчас это не сильно изменилось, несмотря на его низкие рейтинги — по разным оценкам, 33-36%", - отмечает политолог Павел Дубравский.В то же время в стане демократов разгорелся серьёзный конфликт, с новой силой разгорелся спор: партийная верхушка действует честно или продвигает более удобных персонажей. Причиной послужила поддержка Комитетом по проведению избирательных кампаний партии нескольких кандидатов, для которых конкурентные праймериз ещё в разгаре.Демократы не урегулировали внутренние разногласия после прошлых поражений, раскол между умеренными и более левыми крыльями партии сохраняется, единой стратегии у партии нет, так что, предупреждает газета The Wall Street Journal, демократы могут растерять своё преимущество перед выборами в Конгресс.Читайте также: Выстрелы мимо Трампа. Неудачное покушение может добить президента США

https://ukraina.ru/20260501/amerikanskaya-paradigma-na-vyborakh-vse-primy-khoroshi-uzakonennye-manipulyatsii-i-otrechenie-ot-trampa-1078487939.html

https://ukraina.ru/20260403/esli-tramp-sbezhit-izrail-unichtozhat-kazakov--o-tom-kto-mozhet-spasti-evreyskoe-gosudarstvo-1077508693.html

сша

ближний восток

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, дональд трамп, сша, республиканская партия, демократическая партия, джо байден, барак обама (старший), ближний восток, израиль, праймериз, конгресс сша, выборы