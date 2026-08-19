https://ukraina.ru/20260819/matom-i-po-russki-nabu-dobivaet-imperiyu-ermaka-i-podbiraetsya-k-zelenskomu-1082623377.html

Матом и по-русски: НАБУ добивает империю Ермака и подбирается к Зеленскому

Матом и по-русски: НАБУ добивает империю Ермака и подбирается к Зеленскому - 19.08.2026 Украина.ру

Матом и по-русски: НАБУ добивает империю Ермака и подбирается к Зеленскому

Теневой империи экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака приходит конец. Указ Зеленского от 19 августа 2026 года об увольнении замглавы ОП Ирины Мудрой совпал с выходом очередной серии аудиозаписей Национального антикоррупционного бюро с говорящим названием "Форрест Гамп"

2026-08-19T16:07

2026-08-19T16:07

2026-08-19T16:08

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набу

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тимур миндич

офис президента

сап

михаил федоров

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Днём ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила заочное спецрасследование против беглого экс-заместителя главы ОП Ростислава Шурмы и его брата Олега.Фактически мы в прямом эфире наблюдаем разрушений целой системы теневого правления Украиной, которую годами выстраивал Ермак. "Форрест Гамп", Мудрая, братья Шурма — лишь часть гораздо более масштабной схемы. Спецоперация НАБУ и САП "Форрест Гамп" вскрыла работу преступной организации, контролировавшей ключевые решения в государственном финансовом секторе и юстиции. Центром схемы стала легализация 150 миллионов гривен наличными. Эти деньги через счета подставных фирм и механизмы контролируемого Мудрой АО "Сенс Банк" вносились в качестве залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко — ключевого фигуранта другого масштабного дела НАБУ под названием "Мидас".Похоже, команда Ермака необучаема. В одном из фрагментов участник группы объясняет на чистейшем русском матерном происхождение названия спецоперации:"У нас спасение рядового Райана, верно? Но только, ****, только недоумок может записать на своих детей воровство средств на их обучение. Потому Форрест Гамп".В другом эпизоде задокументирован разговор о доставке денег непосредственно на Банковую:"Явка с повинной, как говорится, да? Так. А я ***, ну там четыре мешка. *** твою мать. Если мы это сделаем, просто, *****, вы можете сами, ****, ехать в Офис президента, сами. Вот поверьте мне, я же вижу это".Реакция Зеленского оказалась мгновенной: указ об увольнении Мудрой с должности замглавы ОП был подписан прямо в день обнародования записей.Одновременно захлопнулся ещё один капкан. 18 августа 2026 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение первой инстанции и разрешила проведение специального досудебного расследования in absentia (заочно) в отношении Ростислава Шурмы и его брата Олега. Братьев подозревают в присвоении 141 миллиона гривен по схеме "зелёного тарифа". Солнечные электростанции Олега Шурмы в Запорожской области продолжали получать государственные выплаты до лета 2023 года, хотя физически находились на контролируемой Россией территории и не отдавали электроэнергию в Объединённую энергосистему Украины. Всего в деле фигурируют 9 человек, включая бывшего коммерческого директора АТ "Запорожьеоблэнерго".Попытки Ростислава Шурмы заявлять из Вены, что он открыто проживает в Европе по известному следствию адресу, процессуально обнулены. Теперь САП передаёт дело в суд для заочного приговора.При этом удар по Мудрой и братьям Шурмам стал лишь финальным актом длительной операции по уничтожению теневого аппарата власти.Первым под раздачу попал куратор судебной и правоохранительной системы Андрей Смирнов, занимавший пост замглавы ОП до марта 2024 года. В мае 2024 года НАБУ объявило ему подозрение в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен. Чиновник с официальным доходом в 1,3 миллиона гривен обзавелся элитными автомобилями Mercedes-Benz и Volkswagen, мотоциклами Honda и BMW, квартирой во Львове, землёй на Закарпатье и паркоместами в Киеве, оформив всё на родного брата. В апреле 2025 года Смирнов получил второе подозрение — в отмывании денег и получении взятки. Следствие доказало, что он легализовал 6,5 миллиона гривен через строительство частных вилл на черноморском побережье Одесской области.Следом детективы НАБУ взяли в оборот Артёма Шило — экс-советника ОП и бывшего замруководителя Департамента "И" СБУ. Шило возглавлял преступную группу, действовавшую как неформальный "бэк-офис" АО "Укрзализныця". Схема завышения цен на закупках силовых трансформаторов и кабелей в 2021–2022 годах нанесла государству ущерб на 240 миллионов гривен. Трансформаторы узбекского производства закупались через болгарскую фирму-прокладку, подконтрольную гражданину Белоруссии со связями в РФ. Чтобы заблокировать конкурентов с более дешевым оборудованием, Шило лично подписывал официальные письма СБУ "О угрозах национальной безопасности", на основании которых железнодорожники отклоняли честные предложения. Обвинительный акт против Шило и его соучастников уже направлен в ВАКС.Ещё одна часть империи Ермака рухнула вместе с подозрениями в отношении Юрия Голика — ключевого идеолога и координатора программы "Велике будівництво". Голик проходил по делу о разворовывании 1,5 миллиарда гривен на дорожных тендерах в Днепропетровской области через компанию "Будінвест Інжиніринг". В мае 2024 года вокруг расследования вспыхнул скандал: Голик получал оперативные материалы следствия НАБУ, включая скриншоты переписок и судебные постановления, через бизнесмена Георгия Биркадзе. В результате утечки своего поста лишился первый замдиректора НАБУ Гизо Углава, а сам Голик в июне 2024 года сбежал с Украины по системе "Шлях", предъявив справку об инвалидности.Параллельно детективы вскрыли главный финансовый хаб схемы — бэк-офис совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, проходившего в оперативных материалах под псевдонимом "Карлсон". На базе квартиры на улице Грушевского в Киеве Миндич организовал систему "Шлагбаум", собиравшую откаты в 10–15% с контрактов НАЭК "Энергоатом". Контрагентов, отказывавшихся платить, блокировали в реестрах выплат. На пленках "Карлсон" открыто раздавал указания: "Ставь шлагбаум. Нет 10% — нет оплаты по реестру. Пусть сидят без денег, пока не принесут".Миндич также напрямую влиял на кадровые назначения в Кабмине и Минэнерго, согласовывая фигуры министров. 10 ноября 2025 года, за несколько часов до обысков НАБУ, Миндич бежал из страны.Вершиной расследования стало дело о строительстве элитного коттеджного поселка "Династия" в селе Козин под Киевом. Экс-министр развития общин Алексей Чернышов вместе с главой Козинского сельсовета Валерием Гартиком вывели 8 гектаров земли по заниженной цене — 770 долларов за сотку при рыночной стоимости до 20 тысяч долларов. В постройку четырех резиденций площадью по 1000 квадратных метров с изолированной спа-зоной было вложено 460 миллионов гривен, отмытых через схемы в "Энергоатоме". На аудиозаписях Миндич и Чернышов обсуждали детали проекта: "По Козину R1 и R2 согласовали фасад. Вова просил спа-зону сделать отдельно, чтобы без лишних глаз".В этой записи "R2" — оперативный псевдоним самого Ермака, а кто такой "Вова" — вопрос риторический. Ермак лично утверждал архитектурный план своей резиденции. После обысков НАБУ по делу "Мидас" 28 ноября 2025 года Ермак подал в отставку, а 11 мая 2026 года получил официальное подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины за отмывание 460 миллионов гривен. ВАКС отправил бывшего главу ОП под стражу с альтернативой в виде залога суммой 140 миллионов гривен, которые были внесены его окружением. Сейчас НАБУ готовит Ермаку второе подозрение по факту систематического незаконного обогащения.Конфликт системДля стороннего наблюдателя чистка закулисной вертикали Ермака выглядит как торжество борьбы с коррупцией. Но на деле всё упирается в конфликт систем ценностей и подходов к управлению.НАБУ и САП, сформированные по западным лекалам, уничтожили то, что в школьных учебниках называется византийской системой "кормления", когда абсолютная личная лояльность обменивалась на право контроля над государственными монополиями и бюджетами. Но ликвидация монополии Ермака лишь создала пустоту, которую обязательно кто-то заполнит, и на расчищенную поляну уже наверняка устремились новые игроки.С одной стороны, аппаратный центр сместился в сторону Кирилла Буданова (включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), возглавившего Офис Президента после ухода Ермака. Руководитель военной разведки перестроил работу Банковой: ОП стал более военизированным, направленным на решение дипломатических и военных вопросов. Финансовый же блок, по крайней мере, пока, не занимает его столь сильно.С другой стороны, сформировался мощный проевропейский полюс, олицетворением которого стал Михаил Фёдоров. В июле 2026 года, после отставки правительства Юлии Свириденко и назначения премьером Сергея Корецкого, Федорова вытеснили с поста министра обороны. Причиной стал жёсткий конфликт между цифровой командой Минобороны и традиционным генералитетом во главе с Александром Сырским вокруг контроля за закупками БПЛА и автономностью инновационных подразделений. Выдавливание Федорова спровоцировало масштабную волну "картонных протестов", охвативших Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одессу и другие города. Тысячи людей вышли на улицы с требованиями вернуть "реформатора", а петиция на сайте парламента собрала рекордное количество подписей.Президент попытался сгладить кризис, предложив Фёдорову компромиссный пост вице-премьера по военным новациям, но тот публично отказался от синекуры. Общественное давление оказалось настолько сильным, что власти были вынуждены пойти на кадровые уступки в армии: 21 июля 2026 года Сырский был отправлен в отставку с поста Главкома, а и.о. министра обороны стал генерал Евгений Хмара. Тем не менее, сам Федоров, обладающий поддержкой западных партнёров и гражданского общества, пока не допущен к управлению активами государственного значения.НАБУ и САП выполнили санитарную работу, вычистив параллельное правительство Ермака. Но не изменили саму природу украинской системы — пустую "поляну" обязательно займут, ведь сауна для "Вовы" сама себя не достроит.Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников

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https://ukraina.ru/20260819/vybory-ili-revolyutsiya-na-ukraine-formiruetsya-vnutrenniy-front-protiv-zelenskogo-1082616093.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, mercedes f015, набу, андрей ермак, киев, банковая, тимур миндич, офис президента, сап, михаил федоров