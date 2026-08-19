"Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США - 19.08.2026 Украина.ру
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"Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США
"Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США - 19.08.2026 Украина.ру
"Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США
Дональд Трамп врет, перекладывая вину на Байдена — реальные запасы боеприпасов были израсходованы на войну с Ираном. Ракеты, предназначавшиеся для Украины, отправляются в Израиль и страны Залива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-19T18:31
2026-08-19T18:31
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Ранее президент Дональд Трамп заявил, что сокращение запасов боеприпасов в США вызвано не войной с Ираном, а их передачей киевскому режиму при его предшественнике Джо Байдене на сумму около 300 миллиардов долларов. При этом он отметил, что текущие поставки Украине осуществляются за деньги и через Евросоюз.Отвечая на вопрос о том, кто на самом деле виноват в истощении американских арсеналов, Ищенко заявил, что утверждения Трампа о вине Байдена не соответствуют действительности. "Трамп врет. Конечно, Байден много чего расходовал на Украину, но у них оставался запас, по поводу которого Зеленский как раз и обращался к Трампу. И именно Трамп израсходовал этот запас на бессмысленную авантюру против Ирана", — отметил политолог.По его словам, ракеты для ПВО уходят на Ближний Восток. Никто не скрывает, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются в Израиль и страны Залива, пояснил Ищенко."Их расход огромный, а ничего другого для сдерживания иранских ракет и дронов Штаты не придумали. И все, что у них есть в запасах, уходит туда", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.Москва и Токио обменялись дипломатическими демаршами после посещения российским президентом острова Итуруп. О том, насколько велик риск конфронтации на дальневосточных рубежах России — в материале "Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, иран, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, украина.ру, главные новости, главное, ракеты, снаряды, израиль, война, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости украина ру
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"Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США

18:31 19.08.2026
 
© X / U.S. Central Command
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© X / U.S. Central Command
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Дональд Трамп врет, перекладывая вину на Байдена — реальные запасы боеприпасов были израсходованы на войну с Ираном. Ракеты, предназначавшиеся для Украины, отправляются в Израиль и страны Залива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что сокращение запасов боеприпасов в США вызвано не войной с Ираном, а их передачей киевскому режиму при его предшественнике Джо Байдене на сумму около 300 миллиардов долларов. При этом он отметил, что текущие поставки Украине осуществляются за деньги и через Евросоюз.
Отвечая на вопрос о том, кто на самом деле виноват в истощении американских арсеналов, Ищенко заявил, что утверждения Трампа о вине Байдена не соответствуют действительности.
"Трамп врет. Конечно, Байден много чего расходовал на Украину, но у них оставался запас, по поводу которого Зеленский как раз и обращался к Трампу. И именно Трамп израсходовал этот запас на бессмысленную авантюру против Ирана", — отметил политолог.
По его словам, ракеты для ПВО уходят на Ближний Восток. Никто не скрывает, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются в Израиль и страны Залива, пояснил Ищенко.
"Их расход огромный, а ничего другого для сдерживания иранских ракет и дронов Штаты не придумали. И все, что у них есть в запасах, уходит туда", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.
Москва и Токио обменялись дипломатическими демаршами после посещения российским президентом острова Итуруп. О том, насколько велик риск конфронтации на дальневосточных рубежах России — в материале "Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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