https://ukraina.ru/20260819/simonyan-oplatit-shtraf-fermera-pytavshegosya-sbit-ukrainskiy-bpla-1082635254.html
Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА
Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру
Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф фермера из Волгоградской области Николая Мухина, пытавшегося из ружья сбить вражеский беспилотник. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T22:05
2026-08-19T22:05
2026-08-19T22:05
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Фермер получил штраф в 40 тысяч рублей, его ружье было конфисковано. Суд посчитал, что стрельба в селе представляла опасность для граждан. Сам Мухин рассказал, что хотел защитить себя и соседей, он намерен обжаловать это решение. Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее назвал ситуацию "более чем странной" и пригласил фермера в добровольческую бригаду "БАРС-Курск".Ранее Симоньян заявила, что журналисты телеканалов BBC и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступлений Вооружённых сил Украины. По её словам, BBC отказалось ехать, CNN сообщило, что они в отпуске. В Китае сюжеты о трагедии в Старобельске собирают сотни миллионов просмотров. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европе в ходе будущих переговоров с Россией всё равно придётся признать военные преступления киевского режима - Симоньян объяснила, почему некоторые иностранные журналисты не поехали в Старобельск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, cnn, маргарита симоньян, россия, старобельск, украина, алексей мухин, родион мирошник, rt, новости
Украина.ру, CNN, Маргарита Симоньян, Россия, Старобельск, Украина, Алексей Мухин, Родион Мирошник, RT, Новости
Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф фермера из Волгоградской области Николая Мухина, пытавшегося из ружья сбить вражеский беспилотник. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Фермер получил штраф в 40 тысяч рублей, его ружье было конфисковано.
Суд посчитал, что стрельба в селе представляла опасность для граждан.
Сам Мухин рассказал, что хотел защитить себя и соседей, он намерен обжаловать это решение.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее назвал ситуацию "более чем странной" и пригласил фермера в добровольческую бригаду "БАРС-Курск".
Ранее Симоньян заявила, что журналисты телеканалов BBC и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступлений Вооружённых сил Украины.
По её словам, BBC отказалось ехать, CNN сообщило, что они в отпуске.
В Китае сюжеты о трагедии в Старобельске собирают сотни миллионов просмотров.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европе в ходе будущих переговоров с Россией всё равно придётся признать военные преступления киевского режима - Симоньян объяснила, почему некоторые иностранные журналисты не поехали в Старобельск. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.