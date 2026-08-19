https://ukraina.ru/20260819/simonyan-oplatit-shtraf-fermera-pytavshegosya-sbit-ukrainskiy-bpla-1082635254.html

Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА

Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру

Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф фермера из Волгоградской области Николая Мухина, пытавшегося из ружья сбить вражеский беспилотник. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T22:05

2026-08-19T22:05

2026-08-19T22:05

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маргарита симоньян

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алексей мухин

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Фермер получил штраф в 40 тысяч рублей, его ружье было конфисковано. Суд посчитал, что стрельба в селе представляла опасность для граждан. Сам Мухин рассказал, что хотел защитить себя и соседей, он намерен обжаловать это решение. Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее назвал ситуацию "более чем странной" и пригласил фермера в добровольческую бригаду "БАРС-Курск".Ранее Симоньян заявила, что журналисты телеканалов BBC и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступлений Вооружённых сил Украины. По её словам, BBC отказалось ехать, CNN сообщило, что они в отпуске. В Китае сюжеты о трагедии в Старобельске собирают сотни миллионов просмотров. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европе в ходе будущих переговоров с Россией всё равно придётся признать военные преступления киевского режима - Симоньян объяснила, почему некоторые иностранные журналисты не поехали в Старобельск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, cnn, маргарита симоньян, россия, старобельск, украина, алексей мухин, родион мирошник, rt, новости