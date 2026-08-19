https://ukraina.ru/20260819/khinshteyn-podderzhal-fermera-pytavshegosya-sbit-ukrainskiy-bpla-1082637465.html

Хинштейн поддержал фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА

Хинштейн поддержал фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру

Хинштейн поддержал фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн высказался в поддержку фермера из Волгоградской области Николая Мухина, который из личного ружья пытался сбить вражеский беспилотник. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T23:32

2026-08-19T23:32

2026-08-19T23:32

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Он подчеркнул, что такие инициативы нужно поддерживать, а не наказывать за них. Хинштейн пригласил Мухина в добровольческую бригаду "БАРС-Курск", отметив, что такие люди нужны в регионе. Глава региона заявил, что гражданин, которому на законных основаниях принадлежит оружие, вправе использовать его для защиты в пределах необходимой самообороны.Ранее суд признал пенсионера Николая Мухина виновным в стрельбе из оружия в населённом пункте и назначил штраф в 40 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил штраф в силе. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф фермера. Мухин рассказал, что хотел защитить себя и соседей, и намерен обжаловать решение суда - Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, алексей мухин, курская область, новости, волгоградская область, хинштейн, маргарита симоньян, украина, rt