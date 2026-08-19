https://ukraina.ru/20260819/khinshteyn-podderzhal-fermera-pytavshegosya-sbit-ukrainskiy-bpla-1082637465.html
Хинштейн поддержал фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА
Хинштейн поддержал фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру
Хинштейн поддержал фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА
Губернатор Курской области Александр Хинштейн высказался в поддержку фермера из Волгоградской области Николая Мухина, который из личного ружья пытался сбить вражеский беспилотник. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T23:32
2026-08-19T23:32
2026-08-19T23:32
украина.ру
алексей мухин
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хинштейн
маргарита симоньян
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rt
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Он подчеркнул, что такие инициативы нужно поддерживать, а не наказывать за них. Хинштейн пригласил Мухина в добровольческую бригаду "БАРС-Курск", отметив, что такие люди нужны в регионе. Глава региона заявил, что гражданин, которому на законных основаниях принадлежит оружие, вправе использовать его для защиты в пределах необходимой самообороны.Ранее суд признал пенсионера Николая Мухина виновным в стрельбе из оружия в населённом пункте и назначил штраф в 40 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил штраф в силе. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф фермера. Мухин рассказал, что хотел защитить себя и соседей, и намерен обжаловать решение суда - Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина.ру, алексей мухин, курская область, новости, волгоградская область, хинштейн, маргарита симоньян, украина, rt
Украина.ру, Алексей Мухин, Курская область, Новости, Волгоградская область, Хинштейн, Маргарита Симоньян, Украина, RT
Хинштейн поддержал фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА
Губернатор Курской области Александр Хинштейн высказался в поддержку фермера из Волгоградской области Николая Мухина, который из личного ружья пытался сбить вражеский беспилотник. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Он подчеркнул, что такие инициативы нужно поддерживать, а не наказывать за них.
Хинштейн пригласил Мухина в добровольческую бригаду "БАРС-Курск", отметив, что такие люди нужны в регионе.
Глава региона заявил, что гражданин, которому на законных основаниях принадлежит оружие, вправе использовать его для защиты в пределах необходимой самообороны.
Ранее суд признал пенсионера Николая Мухина виновным в стрельбе из оружия в населённом пункте и назначил штраф в 40 тысяч рублей.
Апелляционный суд оставил штраф в силе.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф фермера.
Мухин рассказал, что хотел защитить себя и соседей, и намерен обжаловать решение суда - Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.