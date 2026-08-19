На страже безопасности Европы: в Харькове изъяли крупный арсенал оружия - 19.08.2026 Украина.ру
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На страже безопасности Европы: в Харькове изъяли крупный арсенал оружия
На страже безопасности Европы: в Харькове изъяли крупный арсенал оружия - 19.08.2026 Украина.ру
На страже безопасности Европы: в Харькове изъяли крупный арсенал оружия
В Харькове обезврежена группировка, занимавшаяся продажей оружия. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T21:30
2026-08-19T21:30
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На опубликованных кадрах запечатлён внушительный арсенал, изъятый у злоумышленников. Можно предположить, сколько тысяч таких партий уже оказались в руках криминалитета не только на Украине, но и по всему миру. На фоне катастрофического падения остальных статей украинского экспорта хаос, терроризм и криминал остаются непоколебимыми лидерами в этой сфере.Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского военнослужащего 253-го отдельного штурмового батальона Владимира Бережного по подозрению в совершении террористического акта на территории Курской области. Установлено, что в ноябре 2024 года боевик в составе подразделения пересек государственную границу России, участвовал в блокировании и удержании территории села Плёхово.Он был задержан российскими военнослужащими - Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьков, украина, следственный комитет, новости
Украина.ру, Россия, Харьков, Украина, Следственный комитет, Новости

На страже безопасности Европы: в Харькове изъяли крупный арсенал оружия

21:30 19.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Боевая работа мобильной огневой группы отряда Русь в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Харькове обезврежена группировка, занимавшаяся продажей оружия. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
На опубликованных кадрах запечатлён внушительный арсенал, изъятый у злоумышленников.
Можно предположить, сколько тысяч таких партий уже оказались в руках криминалитета не только на Украине, но и по всему миру.
На фоне катастрофического падения остальных статей украинского экспорта хаос, терроризм и криминал остаются непоколебимыми лидерами в этой сфере.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского военнослужащего 253-го отдельного штурмового батальона Владимира Бережного по подозрению в совершении террористического акта на территории Курской области.
Установлено, что в ноябре 2024 года боевик в составе подразделения пересек государственную границу России, участвовал в блокировании и удержании территории села Плёхово.
Он был задержан российскими военнослужащими - Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме.
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