На страже безопасности Европы: в Харькове изъяли крупный арсенал оружия
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
В Харькове обезврежена группировка, занимавшаяся продажей оружия. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
На опубликованных кадрах запечатлён внушительный арсенал, изъятый у злоумышленников.
Можно предположить, сколько тысяч таких партий уже оказались в руках криминалитета не только на Украине, но и по всему миру.
На фоне катастрофического падения остальных статей украинского экспорта хаос, терроризм и криминал остаются непоколебимыми лидерами в этой сфере.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского военнослужащего 253-го отдельного штурмового батальона Владимира Бережного по подозрению в совершении террористического акта на территории Курской области.
Установлено, что в ноябре 2024 года боевик в составе подразделения пересек государственную границу России, участвовал в блокировании и удержании территории села Плёхово.
Он был задержан российскими военнослужащими - Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме.
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