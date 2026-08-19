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Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков

Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков - 19.08.2026 Украина.ру

Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков

В румынском порту Сулина скопилось более 40 грузовых судов в ожидании прохода к Одессе и портам Дуная. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T22:29

2026-08-19T22:29

2026-08-19T22:29

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Причиной пробки стал отказ страховых компаний предоставлять страхование для рискованного маршрута, а также нежелание компаний обеспечивать проход судов в акватории, где сохраняется угроза ударов.Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины. В гавани Черноморска под огонь попали хранилища с горюче-смазочными материалами. В открытых водах Чёрного моря к юго-востоку от Одессы успешно атакован сухогруз, транспортировавший военное имущество. В минувшие выходные российские дроны поразили в порту Одессы три сухогруза и два танкера - Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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