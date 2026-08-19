Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков - 19.08.2026 Украина.ру
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Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков
Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков - 19.08.2026 Украина.ру
Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков
В румынском порту Сулина скопилось более 40 грузовых судов в ожидании прохода к Одессе и портам Дуная. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T22:29
2026-08-19T22:29
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Причиной пробки стал отказ страховых компаний предоставлять страхование для рискованного маршрута, а также нежелание компаний обеспечивать проход судов в акватории, где сохраняется угроза ударов.Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины. В гавани Черноморска под огонь попали хранилища с горюче-смазочными материалами. В открытых водах Чёрного моря к юго-востоку от Одессы успешно атакован сухогруз, транспортировавший военное имущество. В минувшие выходные российские дроны поразили в порту Одессы три сухогруза и два танкера - Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков

22:29 19.08.2026
 
© REUTERS / Nina Liashonok
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
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В румынском порту Сулина скопилось более 40 грузовых судов в ожидании прохода к Одессе и портам Дуная. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Причиной пробки стал отказ страховых компаний предоставлять страхование для рискованного маршрута, а также нежелание компаний обеспечивать проход судов в акватории, где сохраняется угроза ударов.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины.
В гавани Черноморска под огонь попали хранилища с горюче-смазочными материалами.
В открытых водах Чёрного моря к юго-востоку от Одессы успешно атакован сухогруз, транспортировавший военное имущество.
В минувшие выходные российские дроны поразили в порту Одессы три сухогруза и два танкера - Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз.
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