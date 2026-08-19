Более 40 грузовых судов скопились в румынском порту Сулина из-за отказа страховщиков
© REUTERS / Nina Liashonok
© REUTERS / Nina Liashonok
В румынском порту Сулина скопилось более 40 грузовых судов в ожидании прохода к Одессе и портам Дуная. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Причиной пробки стал отказ страховых компаний предоставлять страхование для рискованного маршрута, а также нежелание компаний обеспечивать проход судов в акватории, где сохраняется угроза ударов.
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