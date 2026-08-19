https://ukraina.ru/20260819/ukrzalznitsya-udvaivaet-passazhiropotok-v-polshu-1082633577.html

"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу

"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу - 19.08.2026 Украина.ру

"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу

Украинский железнодорожный госмонополист "Укрзализныця" удвоит свои перевозки пассажиров в Польшу. Об этом компания сообщила 19 августа в своём телеграм-канале

2026-08-19T20:11

2026-08-19T20:11

2026-08-19T20:11

новости

польша

киев

укрзализныця

сбу

перевозчики

железнодорожники

железная дорога

украина-ес

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102201/65/1022016591_0:188:3092:1927_1920x0_80_0_0_7545cecc5b4ab60cf3f356411fe440be.jpg

С 10 по 19 августа госкомпания перевезла 892 610 пассажиров."Впереди-пиковые перевозки в конце лета, когда украинцы будут возвращаться с отдыха, лагерей и каникул, - сказано в публикации. - Поэтому уже увеличиваем количество мест на наиболее востребованных направлениях. Для этого добавляем вагоны к поезду №23/24 Киев — Хелм, благодаря чему количество мест в нем увеличится вдвое". Железнодорожный госмонополист изучает спрос на других направлениях своих перевозок.Представители компании пообещали по возможности "включать в состав поездов дополнительные вагоны, чтобы предложить пассажирам как можно больше мест".Польское направление является самым востребованным при выезде украинцев за границу. Ранее стало известно, что детективы НАБУ взяли в оборот Артёма Шило — экс-советника ОП и бывшего замруководителя Департамента "И" СБУ. Шило возглавлял преступную группу, действовавшую как неформальный "бэк-офис" АО "Укрзализныця".Схема завышения цен на закупках силовых трансформаторов и кабелей в 2021–2022 годах нанесла государству ущерб на 240 миллионов гривен. Трансформаторы узбекского производства закупались через болгарскую фирму-прокладку, подконтрольную гражданину Белоруссии со связями в РФ. Чтобы заблокировать конкурентов с более дешевым оборудованием, Шило лично подписывал официальные письма СБУ "О угрозах национальной безопасности", на основании которых железнодорожники отклоняли честные предложения.Ситуацию рассмотрел Никита Волкович в публикации Матом и по-русски: НАБУ добивает империю Ермака и подбирается к ЗеленскомуПосле этого стало известно, что Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюансВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

польша

киев

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, киев, укрзализныця, сбу, перевозчики, железнодорожники, железная дорога, украина-ес, евроинтеграция, восточная европа