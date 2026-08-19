https://ukraina.ru/20260819/ukrzalznitsya-udvaivaet-passazhiropotok-v-polshu-1082633577.html
"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу
"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу - 19.08.2026 Украина.ру
"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу
Украинский железнодорожный госмонополист "Укрзализныця" удвоит свои перевозки пассажиров в Польшу. Об этом компания сообщила 19 августа в своём телеграм-канале
2026-08-19T20:11
2026-08-19T20:11
2026-08-19T20:11
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С 10 по 19 августа госкомпания перевезла 892 610 пассажиров."Впереди-пиковые перевозки в конце лета, когда украинцы будут возвращаться с отдыха, лагерей и каникул, - сказано в публикации. - Поэтому уже увеличиваем количество мест на наиболее востребованных направлениях. Для этого добавляем вагоны к поезду №23/24 Киев — Хелм, благодаря чему количество мест в нем увеличится вдвое". Железнодорожный госмонополист изучает спрос на других направлениях своих перевозок.Представители компании пообещали по возможности "включать в состав поездов дополнительные вагоны, чтобы предложить пассажирам как можно больше мест".Польское направление является самым востребованным при выезде украинцев за границу. Ранее стало известно, что детективы НАБУ взяли в оборот Артёма Шило — экс-советника ОП и бывшего замруководителя Департамента "И" СБУ. Шило возглавлял преступную группу, действовавшую как неформальный "бэк-офис" АО "Укрзализныця".Схема завышения цен на закупках силовых трансформаторов и кабелей в 2021–2022 годах нанесла государству ущерб на 240 миллионов гривен. Трансформаторы узбекского производства закупались через болгарскую фирму-прокладку, подконтрольную гражданину Белоруссии со связями в РФ. Чтобы заблокировать конкурентов с более дешевым оборудованием, Шило лично подписывал официальные письма СБУ "О угрозах национальной безопасности", на основании которых железнодорожники отклоняли честные предложения.Ситуацию рассмотрел Никита Волкович в публикации Матом и по-русски: НАБУ добивает империю Ермака и подбирается к ЗеленскомуПосле этого стало известно, что Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюансВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, киев, укрзализныця, сбу, перевозчики, железнодорожники, железная дорога, украина-ес, евроинтеграция, восточная европа
Новости, Польша, Киев, Укрзализныця, СБУ, перевозчики, железнодорожники, железная дорога, Украина-ЕС, евроинтеграция, Восточная Европа
"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу
Украинский железнодорожный госмонополист "Укрзализныця" удвоит свои перевозки пассажиров в Польшу. Об этом компания сообщила 19 августа в своём телеграм-канале
С 10 по 19 августа госкомпания перевезла 892 610 пассажиров.
"Впереди-пиковые перевозки в конце лета, когда украинцы будут возвращаться с отдыха, лагерей и каникул, - сказано в публикации. - Поэтому уже увеличиваем количество мест на наиболее востребованных направлениях. Для этого добавляем вагоны к поезду №23/24 Киев — Хелм, благодаря чему количество мест в нем увеличится вдвое".
Железнодорожный госмонополист изучает спрос на других направлениях своих перевозок.
Представители компании пообещали по возможности "включать в состав поездов дополнительные вагоны, чтобы предложить пассажирам как можно больше мест".
Польское направление является самым востребованным при выезде украинцев за границу.
Ранее стало известно, что детективы НАБУ взяли в оборот Артёма Шило — экс-советника ОП и бывшего замруководителя Департамента "И" СБУ. Шило возглавлял преступную группу, действовавшую как неформальный "бэк-офис" АО "Укрзализныця".
Схема завышения цен на закупках силовых трансформаторов и кабелей в 2021–2022 годах нанесла государству ущерб на 240 миллионов гривен. Трансформаторы узбекского производства закупались через болгарскую фирму-прокладку, подконтрольную гражданину Белоруссии со связями в РФ. Чтобы заблокировать конкурентов с более дешевым оборудованием, Шило лично подписывал официальные письма СБУ "О угрозах национальной безопасности", на основании которых железнодорожники отклоняли честные предложения.
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