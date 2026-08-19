Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье - 19.08.2026 Украина.ру
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Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье
Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье - 19.08.2026 Украина.ру
Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье
Российские подразделения скоро начнут штурм Доброполья, к которому подошли ещё в прошлом году – после падения Покровска. Тогда ВСУ смогли удержать контроль над городом
2026-08-19T18:47
2026-08-19T18:47
эксклюзив
сво
"азов"
мадьяр
ринат ахметов
александр чаленко
доброполье
днр
краматорск
славянско-краматорская агломерация
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Доброполье – небольшой городок на северо-западе ДНР. До 2020 года он был районным центром, после вошёл в состав Покровского района. Именно в Доброполье эвакуировались украинские районные власти после того, как Покровск начала освобождать российская армия. В середине 2025 года там проживало 22 тысячи человек, до СВО – 42 тысячи. По сообщениям украинских СМИ, на сентябрь 2025 года в городе оставалось 1225 человек, остальные эвакуировались из-за возможного начала боёв в населённом пункте. Доброполье, как и Покровск, – одна из самых высоких точек ДНР: в центре – 186 метров.Доброполье находится к юго-западу от Краматорско-Славянской агломерации. Перед российской армией стоит задача охватить агломерацию со всех сторон, а без освобождения Доброполья этого сделать нельзя. Контроль над городом – это начало охвата КСА с запада."Скорее всего, от Доброполья наши через Белозёрское и Новодонецкое пойдут на Александровку. Контроль над Александровкой – это перерезание дороги из Павлограда в Краматорск, по которой снабжается украинский гарнизон в агломерации. Вы же видите, как сейчас дронами и ракетами утюжат Павлоград. Это один из логистических украинских центров. Задача – уничтожать всё, что поддерживает боеспособность украинского гарнизона. Освобождение Доброполья – это и ухудшение положения украинской группировки в Дружковке. К тому же из Доброполья открывается прямая дорога на Краматорск – 55 километров", – рассказывает изданию Украина.ру один из российский командиров с позывным "Юхан", подразделение которого воюет в тех местах.По его словам, после того, как российские штурмовики освободили село Краснодолье (2,5 километра к югу от города), сейчас созданы все условиях для непосредственного штурма Доброполья, который начнётся с юга и с востока. При этом город серьезно укреплен ВСУ: "фортеци" ("крепости") ещё до начала боёв были оборудованы на шахтах "Добропольеуголь" ("Добропольская", "Алмазная"), комбикормовом заводе, заводе железобетонных конструкций, ремонтно-механическом заводе, но по ним сейчас активно работают российские беспилотники и ФАБы."Наши передовые штурмовые группы в некоторых местах даже заходят на окраины Доброполья. Берём под контроль терриконы, чтобы установить там огневые точки. Нам нужно прорваться в центр города и в спальный микрорайон "Молодежный". Нам противостоят серьёзные украинские подразделения – например, "Азов"*, а за "птички" отвечают "Птахи Мадьяра". Выявляем огневые позиции, после чего по ним работают наши ФАБы. В общем, Доброполье обречено", – не сомневается Юхан.У освобождения Доброполья есть ещё одно измерение: овладение городом лишит самого богатого человека Украины, Рината Ахметова, шахт объединения "Добропольеуголь", где в больших объёмах добывали энергетический уголь.* Террористическая организация, запрещённая в РоссииЧитайте также материал Александра Чаленко "12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск
https://ukraina.ru/20260818/zaporozhskiy-front-kak-rossiyskaya-armiya-budet-osvobozhdat-orekhov-1082599722.html
доброполье
днр
краматорск
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эксклюзив, сво, "азов", мадьяр, ринат ахметов, александр чаленко, доброполье, днр, краматорск, славянско-краматорская агломерация, дружковка
Эксклюзив, СВО, "Азов", Мадьяр, Ринат Ахметов, Александр Чаленко, Доброполье, ДНР, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, Дружковка

Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье

18:47 19.08.2026
 
© Фото : nv.uaДоброполье
Доброполье - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : nv.ua
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Российские подразделения скоро начнут штурм Доброполья, к которому подошли ещё в прошлом году – после падения Покровска. Тогда ВСУ смогли удержать контроль над городом
Доброполье – небольшой городок на северо-западе ДНР. До 2020 года он был районным центром, после вошёл в состав Покровского района.
Именно в Доброполье эвакуировались украинские районные власти после того, как Покровск начала освобождать российская армия. В середине 2025 года там проживало 22 тысячи человек, до СВО – 42 тысячи.
По сообщениям украинских СМИ, на сентябрь 2025 года в городе оставалось 1225 человек, остальные эвакуировались из-за возможного начала боёв в населённом пункте.
Доброполье, как и Покровск, – одна из самых высоких точек ДНР: в центре – 186 метров.
Доброполье находится к юго-западу от Краматорско-Славянской агломерации. Перед российской армией стоит задача охватить агломерацию со всех сторон, а без освобождения Доброполья этого сделать нельзя. Контроль над городом – это начало охвата КСА с запада.
"Скорее всего, от Доброполья наши через Белозёрское и Новодонецкое пойдут на Александровку. Контроль над Александровкой – это перерезание дороги из Павлограда в Краматорск, по которой снабжается украинский гарнизон в агломерации.
Вы же видите, как сейчас дронами и ракетами утюжат Павлоград. Это один из логистических украинских центров. Задача – уничтожать всё, что поддерживает боеспособность украинского гарнизона.
Освобождение Доброполья – это и ухудшение положения украинской группировки в Дружковке. К тому же из Доброполья открывается прямая дорога на Краматорск – 55 километров", – рассказывает изданию Украина.ру один из российский командиров с позывным "Юхан", подразделение которого воюет в тех местах.
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По его словам, после того, как российские штурмовики освободили село Краснодолье (2,5 километра к югу от города), сейчас созданы все условиях для непосредственного штурма Доброполья, который начнётся с юга и с востока.
При этом город серьезно укреплен ВСУ: "фортеци" ("крепости") ещё до начала боёв были оборудованы на шахтах "Добропольеуголь" ("Добропольская", "Алмазная"), комбикормовом заводе, заводе железобетонных конструкций, ремонтно-механическом заводе, но по ним сейчас активно работают российские беспилотники и ФАБы.
"Наши передовые штурмовые группы в некоторых местах даже заходят на окраины Доброполья. Берём под контроль терриконы, чтобы установить там огневые точки.
Нам нужно прорваться в центр города и в спальный микрорайон "Молодежный". Нам противостоят серьёзные украинские подразделения – например, "Азов"*, а за "птички" отвечают "Птахи Мадьяра". Выявляем огневые позиции, после чего по ним работают наши ФАБы. В общем, Доброполье обречено", – не сомневается Юхан.
У освобождения Доброполья есть ещё одно измерение: овладение городом лишит самого богатого человека Украины, Рината Ахметова, шахт объединения "Добропольеуголь", где в больших объёмах добывали энергетический уголь.
* Террористическая организация, запрещённая в России
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ЭксклюзивСВО"Азов"МадьярРинат АхметовАлександр ЧаленкоДобропольеДНРКраматорскСлавянско-Краматорская агломерацияДружковка
 
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