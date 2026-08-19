https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html

Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье

Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье - 19.08.2026 Украина.ру

Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье

Российские подразделения скоро начнут штурм Доброполья, к которому подошли ещё в прошлом году – после падения Покровска. Тогда ВСУ смогли удержать контроль над городом

2026-08-19T18:47

2026-08-19T18:47

2026-08-19T18:47

эксклюзив

сво

"азов"

мадьяр

ринат ахметов

александр чаленко

доброполье

днр

краматорск

славянско-краматорская агломерация

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Доброполье – небольшой городок на северо-западе ДНР. До 2020 года он был районным центром, после вошёл в состав Покровского района. Именно в Доброполье эвакуировались украинские районные власти после того, как Покровск начала освобождать российская армия. В середине 2025 года там проживало 22 тысячи человек, до СВО – 42 тысячи. По сообщениям украинских СМИ, на сентябрь 2025 года в городе оставалось 1225 человек, остальные эвакуировались из-за возможного начала боёв в населённом пункте. Доброполье, как и Покровск, – одна из самых высоких точек ДНР: в центре – 186 метров.Доброполье находится к юго-западу от Краматорско-Славянской агломерации. Перед российской армией стоит задача охватить агломерацию со всех сторон, а без освобождения Доброполья этого сделать нельзя. Контроль над городом – это начало охвата КСА с запада."Скорее всего, от Доброполья наши через Белозёрское и Новодонецкое пойдут на Александровку. Контроль над Александровкой – это перерезание дороги из Павлограда в Краматорск, по которой снабжается украинский гарнизон в агломерации. Вы же видите, как сейчас дронами и ракетами утюжат Павлоград. Это один из логистических украинских центров. Задача – уничтожать всё, что поддерживает боеспособность украинского гарнизона. Освобождение Доброполья – это и ухудшение положения украинской группировки в Дружковке. К тому же из Доброполья открывается прямая дорога на Краматорск – 55 километров", – рассказывает изданию Украина.ру один из российский командиров с позывным "Юхан", подразделение которого воюет в тех местах.По его словам, после того, как российские штурмовики освободили село Краснодолье (2,5 километра к югу от города), сейчас созданы все условиях для непосредственного штурма Доброполья, который начнётся с юга и с востока. При этом город серьезно укреплен ВСУ: "фортеци" ("крепости") ещё до начала боёв были оборудованы на шахтах "Добропольеуголь" ("Добропольская", "Алмазная"), комбикормовом заводе, заводе железобетонных конструкций, ремонтно-механическом заводе, но по ним сейчас активно работают российские беспилотники и ФАБы."Наши передовые штурмовые группы в некоторых местах даже заходят на окраины Доброполья. Берём под контроль терриконы, чтобы установить там огневые точки. Нам нужно прорваться в центр города и в спальный микрорайон "Молодежный". Нам противостоят серьёзные украинские подразделения – например, "Азов"*, а за "птички" отвечают "Птахи Мадьяра". Выявляем огневые позиции, после чего по ним работают наши ФАБы. В общем, Доброполье обречено", – не сомневается Юхан.У освобождения Доброполья есть ещё одно измерение: овладение городом лишит самого богатого человека Украины, Рината Ахметова, шахт объединения "Добропольеуголь", где в больших объёмах добывали энергетический уголь.* Террористическая организация, запрещённая в РоссииЧитайте также материал Александра Чаленко "12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск

https://ukraina.ru/20260818/zaporozhskiy-front-kak-rossiyskaya-armiya-budet-osvobozhdat-orekhov-1082599722.html

доброполье

днр

краматорск

славянско-краматорская агломерация

дружковка

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, "азов", мадьяр, ринат ахметов, александр чаленко, доброполье, днр, краматорск, славянско-краматорская агломерация, дружковка