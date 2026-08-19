https://ukraina.ru/20260819/partizanskiy-otryad-s-predatelem-aktivist-kozyatinskiy-otkazalsya-ot-protestov-i-vyborov-1082636695.html

Партизанский отряд с предателем: активист Козятинский отказался от протестов и выборов

Партизанский отряд с предателем: активист Козятинский отказался от протестов и выборов - 19.08.2026 Украина.ру

Партизанский отряд с предателем: активист Козятинский отказался от протестов и выборов

Один из главных организаторов протестных акций в поддержку экс-главы Министерства обороны Михаила Фёдорова, активист Козятинский, публично заявил об окончании протестных акций и выступил против проведения выборов во время войны. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T23:00

2026-08-19T23:00

2026-08-19T23:00

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По его словам, выборы в нынешних условиях несут серьёзные риски для страны. Козятинский не только отказался от предложения Фёдорова, но и пожелал удачи новому министру обороны Евгению Хмаре на должности.Ранее Михаил Фёдоров заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине до завершения вооружённого конфликта. Он отметил, что люди не могут жить в стране, где не понимают, почему принимаются те или иные решения, и указал на необходимость подотчётности чиновников народу. В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли весной 2024 года - Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, михаил федоров, украина, новости, москва, россия, владимир зеленский