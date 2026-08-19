https://ukraina.ru/20260819/na-ukraine-mobilizovali-avtora-satiricheskikh-multfilmov-pro-ttsk-1082634854.html
На Украине мобилизовали автора сатирических мультфильмов про ТЦК
На Украине мобилизовали автора сатирических мультфильмов про ТЦК - 19.08.2026 Украина.ру
На Украине мобилизовали автора сатирических мультфильмов про ТЦК
Автор сатирических мультфильмов "Мишутка Красоткин", в которых высмеиваются территориальные центры комплектования и попытки власти их обелить, сообщил о своей мобилизации. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T21:32
2026-08-19T21:32
2026-08-19T21:32
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В своих работах он критиковал действия военкомов, однако это не уберегло его от призыва. Инцидент вызвал резонанс в социальных сетях, где пользователи обратили внимание на то, что даже те, кто публично высмеивает систему, не защищены от мобилизации.Ранее в Киеве сорвался главный бой турнира по смешанным единоборствам — его участник Рефат Абдуллаев не смог выйти в клетку из-за мобилизации. Спортсмен присутствовал на арене и даже успел дать интервью перед поединком, однако позже рефери объявил, что "его уже нет в Киеве". Авторы канала задались вопросом: "А почему не было его боя с ТЦКшниками?" Термин "людоловы" используется на Украине для обозначения сотрудников ТЦК, подчёркивая агрессивный и принудительный характер мобилизационных мероприятий. В 2024 году омбудсмен Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений о нарушении прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. Несмотря на попытки официальных лиц запретить использование термина "людоловы", называя его элементом российской пропаганды, недовольство действиями ТЦК остаётся высоким - Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, киев, россия, тцк, новости
Украина.ру, Украина, Киев, Россия, ТЦК, Новости
На Украине мобилизовали автора сатирических мультфильмов про ТЦК
Автор сатирических мультфильмов "Мишутка Красоткин", в которых высмеиваются территориальные центры комплектования и попытки власти их обелить, сообщил о своей мобилизации. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
В своих работах он критиковал действия военкомов, однако это не уберегло его от призыва.
Инцидент вызвал резонанс в социальных сетях, где пользователи обратили внимание на то, что даже те, кто публично высмеивает систему, не защищены от мобилизации.
Ранее в Киеве сорвался главный бой турнира по смешанным единоборствам — его участник Рефат Абдуллаев не смог выйти в клетку из-за мобилизации.
Спортсмен присутствовал на арене и даже успел дать интервью перед поединком, однако позже рефери объявил, что "его уже нет в Киеве". Авторы канала задались вопросом: "А почему не было его боя с ТЦКшниками?" Термин "людоловы" используется на Украине для обозначения сотрудников ТЦК, подчёркивая агрессивный и принудительный характер мобилизационных мероприятий.
В 2024 году омбудсмен Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений о нарушении прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе.
Несмотря на попытки официальных лиц запретить использование термина "людоловы", называя его элементом российской пропаганды, недовольство действиями ТЦК остаётся высоким - Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.