В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
© REUTERS / Sofiia Gatilova
© REUTERS / Sofiia Gatilova
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
Ранее на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников.
Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов.
Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории - На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников.
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