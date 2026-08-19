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В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 19.08.2026 Украина.ру

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T21:10

2026-08-19T21:10

2026-08-19T21:10

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Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.Ранее на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников. Угроза была объявлена в 17:06 мск на территории 11 округов и двух городов края и длилась более трёх часов. Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории - На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сочи, россия, украина, сво, спецоперация