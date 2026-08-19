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Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается

Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается - 19.08.2026 Украина.ру

Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается

Баку и Киев наращивают двустороннее сотрудничество в разных сферах. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T19:54

2026-08-19T19:54

2026-08-19T19:54

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Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается — фокус сделан на совместных экономических, энергетических и инфраструктурных инициативах, сообщили украинские СМИ.Активная дипломатия, включая недавние переговоры глав МИД в Киеве, переводит партнёрство в практическую плоскость.SOCAR вместе с "Нафтогазом Украины" прорабатывает технические схемы для старта оптовых поставок газа. Одновременно Азербайджан оказывает поддержку украинской инфраструктуре: передано почти 40 тонн спецоборудования для бесперебойной работы железной дороги и жизненно важных объектов.Ощутимый вклад есть и в рознице: SOCAR Energy Ukraine остаётся единственной сетью АЗС с полноценными укрытиями для посетителей и персонала. Компания системно обновляет свои станции и входит в число крупнейших плательщиков налогов в украинском топливном секторе.Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, азербайджан, киев, мид, украина.ру, топливо, энергетические ресурсы украины, нефть, газ, транспорт, инфраструктура, энергетика, бывший ссср