Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается
© пресс-служба президента Украины
Баку и Киев наращивают двустороннее сотрудничество в разных сферах. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается — фокус сделан на совместных экономических, энергетических и инфраструктурных инициативах, сообщили украинские СМИ.
Активная дипломатия, включая недавние переговоры глав МИД в Киеве, переводит партнёрство в практическую плоскость.
SOCAR вместе с "Нафтогазом Украины" прорабатывает технические схемы для старта оптовых поставок газа. Одновременно Азербайджан оказывает поддержку украинской инфраструктуре: передано почти 40 тонн спецоборудования для бесперебойной работы железной дороги и жизненно важных объектов.
Ощутимый вклад есть и в рознице: SOCAR Energy Ukraine остаётся единственной сетью АЗС с полноценными укрытиями для посетителей и персонала. Компания системно обновляет свои станции и входит в число крупнейших плательщиков налогов в украинском топливном секторе.
Активная дипломатия, включая недавние переговоры глав МИД в Киеве, переводит партнёрство в практическую плоскость.
SOCAR вместе с "Нафтогазом Украины" прорабатывает технические схемы для старта оптовых поставок газа. Одновременно Азербайджан оказывает поддержку украинской инфраструктуре: передано почти 40 тонн спецоборудования для бесперебойной работы железной дороги и жизненно важных объектов.
Ощутимый вклад есть и в рознице: SOCAR Energy Ukraine остаётся единственной сетью АЗС с полноценными укрытиями для посетителей и персонала. Компания системно обновляет свои станции и входит в число крупнейших плательщиков налогов в украинском топливном секторе.
Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
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