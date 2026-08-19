Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/vzaimodeystvie-ukrainy-i-azerbaydzhana-planomerno-naraschivaetsya-1082633445.html
Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается
Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается - 19.08.2026 Украина.ру
Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается
Баку и Киев наращивают двустороннее сотрудничество в разных сферах. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T19:54
2026-08-19T19:54
новости
украина
азербайджан
киев
мид
украина.ру
топливо
энергетические ресурсы украины
нефть
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102605/76/1026057601_0:77:966:620_1920x0_80_0_0_935afb54b072329c2466e5c38020e0f4.jpg
Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается — фокус сделан на совместных экономических, энергетических и инфраструктурных инициативах, сообщили украинские СМИ.Активная дипломатия, включая недавние переговоры глав МИД в Киеве, переводит партнёрство в практическую плоскость.SOCAR вместе с "Нафтогазом Украины" прорабатывает технические схемы для старта оптовых поставок газа. Одновременно Азербайджан оказывает поддержку украинской инфраструктуре: передано почти 40 тонн спецоборудования для бесперебойной работы железной дороги и жизненно важных объектов.Ощутимый вклад есть и в рознице: SOCAR Energy Ukraine остаётся единственной сетью АЗС с полноценными укрытиями для посетителей и персонала. Компания системно обновляет свои станции и входит в число крупнейших плательщиков налогов в украинском топливном секторе.Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
азербайджан
киев
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102605/76/1026057601_20:0:947:695_1920x0_80_0_0_f6afa0515e6625840c30bd96cf75ae9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, азербайджан, киев, мид, украина.ру, топливо, энергетические ресурсы украины, нефть, газ, транспорт, инфраструктура, энергетика, бывший ссср
Новости, Украина, Азербайджан, Киев, МИД, Украина.ру, топливо, Энергетические ресурсы Украины, нефть, газ, транспорт, инфраструктура, энергетика, бывший СССР

Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается

19:54 19.08.2026
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский Алиев
Зеленский Алиев
© пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Баку и Киев наращивают двустороннее сотрудничество в разных сферах. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается — фокус сделан на совместных экономических, энергетических и инфраструктурных инициативах, сообщили украинские СМИ.

Активная дипломатия, включая недавние переговоры глав МИД в Киеве, переводит партнёрство в практическую плоскость.

SOCAR вместе с "Нафтогазом Украины" прорабатывает технические схемы для старта оптовых поставок газа. Одновременно Азербайджан оказывает поддержку украинской инфраструктуре: передано почти 40 тонн спецоборудования для бесперебойной работы железной дороги и жизненно важных объектов.

Ощутимый вклад есть и в рознице: SOCAR Energy Ukraine остаётся единственной сетью АЗС с полноценными укрытиями для посетителей и персонала. Компания системно обновляет свои станции и входит в число крупнейших плательщиков налогов в украинском топливном секторе.
Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаАзербайджанКиевМИДУкраина.рутопливоЭнергетические ресурсы Украинынефтьгазтранспортинфраструктураэнергетикабывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:45В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару
20:11"Укрзалізниця" удваивает пассажиропоток в Польшу
19:54Взаимодействие Украины и Азербайджана планомерно наращивается
19:45Кто угрожает Зеленскому на Украине и почему Трамп сократил военные учения с Южной Кореей – Ищенко
19:30Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР
19:29НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского
19:13Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных"
19:0219 августа 2026 года, вечерний эфир
18:47Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье
18:41Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак
18:31"Трамп врет": Ищенко объяснил, куда на самом деле ушли боеприпасы США
18:25В Днепре поймали "медикиню", помогавшую сбежать из ВСУ
18:05"Выгоняют пинками": Ищенко о том, как катастрофа на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
18:01Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации
17:45Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине
17:44Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя"
17:33Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему
17:26Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ
17:26"Правда, нет в Крыму воды?" Что происходит на полуострове
17:25Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
Лента новостейМолния