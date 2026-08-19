https://ukraina.ru/20260819/1082622461.html

Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР

Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР - 19.08.2026 Украина.ру

Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР

Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут для нас законной целью. И никакая 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Причина очень простая – продукция этих заводов используется для ударов вглубь России. И наш ответ обязательно будет

2026-08-19T19:30

2026-08-19T19:30

2026-08-19T19:30

интервью

россия

кндр

китай

дональд трамп

алексей мухин

марко рубио

нато

вооруженные силы украины

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036282714_400:41:1993:937_1920x0_80_0_0_6be38d304b83743d03a72a371eac777a.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей МухинРанее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава Комиссии изящных искусств США Родни Кук провел "тихие" переговоры с чиновниками Кремля во время визита на ПМЭФ. По их данным, Вашингтон рассчитывал, что нестандартные представители американских властей смогут сдвинуть с мертвой точки диалог об урегулировании по Украине.- Алексей Алексеевич, понятное дело, что они это пишут преддверии того, что Кушнер и Уиткофф собираются приехать в Москву. Как думаете, сможет ли Кук помочь им в этом вопросе?- Красиво. "Председатель комиссии изящных искусств будет реанимировать переговоры по Украине". Правда, фамилия у него не очень подходящая. Как вы помните, известного путешественника Кука аборигены съели по изотерическим причинам. И в успех Родни Кука не верю.Дело в том, что переговорами со стороны США занимается Рубио, который на недавней встрече с Лавровым заявил, что для этого нужны новые идеи. Но никаких новых идей у администрации Трампа нет. Есть старые предложения Зеленского, которые совершенно неприемлемы для России. И Лавров напомнил Рубио о договоренностях, которые были достигнуты в Анкоридже. Причем он подчеркнул, что эти договоренности на самом деле были предложениями американской стороны, которая не выполнила свое домашнее задание. Она не смогла переубедить Европу и Украину хотя бы немного подвинуться в своих хотелках.Просто сейчас ситуация на фронте такова, что Запад вынужден инициировать возобновление переговоров. К тому же, ведение боевых действий сразу на двух ТВД (европейский и ближневосточный) серьезно истощили арсеналы НАТО. Трамп об этом прекрасно знает. И он поставил перед Рубио конкретную задачу: "Сделай что-то с переговорным треком по Украине". И мы не знаем, получится ли что-нибудь из этого "что-то". Именно поэтому визит Кушнера и Уиткоффа в Москву откладывается. Не с чем ехать.А Куку можно только пожелать удачи.- Насчет того, что западные арсеналы истощились. Украина перестала публиковать информацию о количестве запущенных российских ракет, так как ее ПВО явно с ними не справляется, поэтому киевский режим и США захотели модернизировать советские комплексы С-300. Получится у них что-нибудь в этом вопросе?- У противника в этом плане много разных идей. Они собираются строить заводы то в Прибалтике, то в Польше, то в Германии. Хотя Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут для нас законной целью. И никакая 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Причина очень простая – продукция этих заводов используется для ударов вглубь России. Ответ обязательно будет. И я бы на их месте перечитал выступление Владимира Путина перед личным составом Тихоокеанского флота.- Насчет Тихоокеанского региона. Трамп заявил о сокращении финансирования совместных учений США и Южной Кореи. Дескать, у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и портить он их не хочет. И тут же президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры об окончании войны. Откуда у них резко взялось такое миролюбие?- У себя в ТГ-канале я это назвал "Грация слона в посудной лавке"."Это „ж-ж-ж“ — неспроста". Ранее была информация, что КНДР намерена предложить России расширенные услуги по оказанию помощи в проведении СВО. Речь идет о размещении в РФ более крупного воинского контингента и применении ракетных вооружений. Поэтому Трамп использует привычную тактику западных стран, когда они хотят с помощью переговорного процесса предупредить нежелательное для себя развитие событий.А Южная Корея просто подыграла Трампу в этой незамысловатой схеме, которую они уже долгое время пытаются применить против России: "Давайте остановимся и заморозим конфликт. А пока будут идти переговоры, мы успеем перевооружиться". В такую же игру Трамп и Южная Корея пытаются сыграть с КНДР. Но я уверен, что Ким Чен Ын прекрасно понимает эту схему и не попадется на эту уловку. Уж очень они все топорно делают.- Вы еще у себя в ТГ-канале писали, что Запад своей топорной политикой уже получил заточенные на конфликт Россию и Иран, к которым может добавиться КНДР и Китай, назвав это "ситуативным военным конгломератом". Может ли этот конгломерат из временного стать постоянным?- Для начала расскажу про систему международных отношений, которая связывает этот временный конгломерат.Насколько я понимаю, США и Китай в свое время договорились, что Китай не будет заключать военные альянсы с Россией. Иначе мне сложно объяснить, почему китайцы так подчеркнуто избегают слова "военный" по поводу наших стратегических отношений. Но мы с китайцами нашли простой и изящный выход. У Китая есть военное соглашение с КНДР, у России есть военное соглашение с КНДР. Если на Россию и Китай кто-то нападет, то КНДР вступит в войну в соответствии с международным правом, а за КНДР впишется Россия или Китай.С Ираном ситуация немного другая. Да, у нас есть с ними соглашение о стратегическом сотрудничестве, но тут иранцы сами себя перехитрили. Мы им предлагали полноценный военный альянс, но они сами отказались. Мы находились в состоянии конфликта, и Иран посчитал, что это будет не очень осторожно с его стороны. А сейчас ох как бы оно иранцам пригодилось. Я вообще считаю, что если бы оно было реализовано, то никакого нападения со стороны США и Израиля просто не было бы. Тогда бы они понимали, что им придется иметь дело с совокупным российско-иранским военным потенциалом.Так что наша дипломатическая работа не идет ни в какое сравнение с тем, как действует Запад. Запад ведет себя хитро и коварно, но эти хитрость и коварство все тут же замечают. А мы используем вот такие сложные, но довольно эффективные схемы.- И по поводу Европы. В ведущих странах ЕС в скором времени должны состояться выборы. И они уже обвиняют Россию в том, что мы в эти выборы якобы вмешиваются. Правильно ли я понимаю, что они это делают для того, чтобы оправдать свои попытки дестабилизировать обстановку в России в связи с нашими выборами?- Конечно. Им необходимо обвинить Россию во вмешательстве в свои выборы, чтобы развязать себе руки на российских выборах.Они не будут их признавать. Они будут пытаться влиять на политическую ситуацию в стране с помощью релокантов и нежелательных организаций. Будут пытаться вывести молодежь на улицу. Все это будет.Другое дело, что европейские элиты уже не котируются в качестве стороны переговорного процесса. Россия не раз говорила, что будет выбирать, с кем говорить, если Евросоюз вдруг захочет вступить в диалог. Их репутация ниже плинтуса. И с этим им придется жить.

https://ukraina.ru/20230221/1043777365.html

https://ukraina.ru/20260819/andrey-sidorov-ukraina-voyuet-s-rossiey-chtoby-pomoch-ssha-reshit-ikh-glavnuyu-problemu-na-dalnem-1082604581.html

https://ukraina.ru/20260817/1082452820.html

россия

кндр

китай

иран

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, кндр, китай, дональд трамп, алексей мухин, марко рубио, нато, вооруженные силы украины, иран, дипломатия, сво, переговоры, европа