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Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине

Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине - 17.06.2026 Украина.ру

Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в книге, только что вышедшей в свет, озвучил несколько тезисов касательно украинского конфликта, которые с первого взгляда схожи с заявлениями президента РФ Владимира Путина. А если подробнее разобраться, так ли это в действительности?

2026-06-17T17:24

2026-06-17T17:24

2026-06-17T17:24

эксклюзив

россия

сша

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впк

спецоперация

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Шестнадцатого июня в продажу поступила новая книга вице-президента США Джей Ди Вэнса "Причастие: поиск пути обратно к вере" и за первые сутки вошла в топ-5 книжного чарта платформы Amazon, а в разделе "Политические биографии" вовсе заняла первое место по продажам.И хотя книга посвящена влиянию религии на политические взгляды Вэнса, нашлось в ней место для рассуждения о ситуации на Украине. В одной из глав вице-президент рассказывает об участии в Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года, когда он ещё был сенатором от Огайо, а не вторым лицом государства. Причём Вэнс был членом комитета Сената по торговле, науке и транспорту, а не комитета по обороне или международным отношениям, на мероприятии в Германии он делал акцент на связи международной безопасности с экономикой и ВПК."Я считал, что Соединённые Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по Сенату. Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв", - пишет Вэнс.В тот момент американские сенаторы по этому вопросу разделились на два лагеря:Всё это тогдашний сенатор и транслировал в своём выступлении на Мюнхенской конференции: проблема в отношении Украины заключается в том, что ни Америка, ни Европа не производят достаточно оружия - и эта реальность гораздо важнее, чем политическая воля США или количество напечатанных и отправленных денег.Скептическое отношение Вэнса к продолжению военной помощи Киеву стало причиной его спора на полях мероприятия с неким украинским парламентарием."Я спросил его, сколько артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков нужно его стране. И когда он ответил, я честно сказал ему, что даже если бы мы отдали ему всё, что у нас было, этого всё равно не хватило бы", - вспоминает вице-президент США.В своём выступлении он приводил конкретные цифры: ВСУ за месяц тратят столько ракет PAC-3 для систем Patriot, сколько Штаты выпускают за год, и пока США стремятся к наращиванию производства артиллерии до 100 000 единиц в месяц, а Россия уже производит в 5 раз больше.В рамках конференции проходила встреча делегации Конгресса с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но Вэнс предпочёл её проигнорировать, потому что, как объяснил позже, не думал, что узнает что-то новое. Так, он не узнал, что "украинские парни в грязных окопах, под обстрелами, спрашивают друг друга: "Вы слышали что-нибудь о Конгрессе США, деньги поступят?"Деньги начали поступать примерно 2 месяца спустя, в апреле 2024-го, когда на тот момент президент страны Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о выделении средств Украине, и уже в последующие дни оружие начало отправляться с американских складов.Гораздо более информативным для Вэнса оказалось общение на конференции с "российским диссидентом", имя которого не уточняется."Узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций", - признался вице-президент.Он задавался вопросом, почему Владимир Путин так популярен, и на одной из встреч обратил внимание на факт популярности президента РФ, за что немедленно подвергся критике."Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения", - заявил Вэнс."Признать, что возможности Соединённых Штатов оказывать помощь Украине были ограничены, как это признают сегодня даже самые ярые сторонники Украины, признать, что Америка не смогла в одиночку устранить разрыв между Украиной и Россией в огневой мощи, признать, что наша страна не смогла в одностороннем порядке управлять ходом любого конфликта по своему усмотрению - означало бы признать, что дело всей их жизни (американских властей – ред.) потерпело крах", - пишет Вэнс в книге.Признавать свои ошибки для многих вообще по жизни тяжело, а членам демократической администрации Белого дома, правившей с января 2021 года по январь 2025-го, признать, что Украина, на которую они потратили уйму миллиардов долларов в ущерб социальным программам для собственных граждан, всё равно проигрывает России, было бы сопоставимо с тем, чтобы поставить крест на своей политической карьере. Впрочем, они сами довели градус напряжения до такой степени, что есть только белое (Украина) и чёрное (Россия), хотя могли бы содействовать урегулированию кризиса, было бы желание, а его, очевидно, не было.Недоброжелатели могут накинуться на нынешнего вице-президента США с обвинениями в трансляции тезисов Кремля: ВСУ уступают ВС РФ по военному потенциалу, и даже Запад не может исправить этот перекос, сколько бы денег ни вкладывал, а раскачать российское общество изнутри не удаётся – население сплочено вокруг главы государства. С одной стороны, да, совпадения в формулировках есть, но смысловой подтекст совершенно разный.Говоря о высоком рейтинге Путина, Вэнс акцентирует внимание на том, что западные элиты отказываются признавать эту объективную реальность, кто-то даже ставил под сомнение легитимность президента РФ, хотя для этого нет никаких оснований, в отличие от случая с Зеленским, чьи полномочия истекли, в свою очередь сам российский лидер делает упор на консолидации общества, в чём и заключается сила России.Что касается разницы в имеющихся ресурсах двух стран, Вэнс приводит сухой математический расчёт: у одних столько, а у других гораздо меньше – и переводит в экономическую плоскость, объясняя, почему выступает против оказания помощи Украине, просто-напросто не будет желаемого эффекта, а затраты огромные. Путин же предупреждает Запад, что победить Россию, используя Украину как инструмент для этого, невозможно из-за колоссальной разницы в ресурсах, ВПК и человеческом потенциале.Таким образом, Путин трактует сложившуюся ситуацию вокруг Украины через призму геополитического влияния России и изменения системы миропорядка, а Вэнс – исходя из концепции "Америка прежде всего", указывая на истощение ресурсов Соединённых Штатов и необходимость перенаправить их на решение внутренних проблем, а не на поддержку Киева.Читайте также: Безбожие как форма управления ресурсами. Почему Вашингтон экспортирует атеизм, пока сам ходит на мессу

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