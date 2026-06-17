Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине - 17.06.2026 Украина.ру
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Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине
Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине - 17.06.2026 Украина.ру
Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в книге, только что вышедшей в свет, озвучил несколько тезисов касательно украинского конфликта, которые с первого взгляда схожи с заявлениями президента РФ Владимира Путина. А если подробнее разобраться, так ли это в действительности?
2026-06-17T17:24
2026-06-17T17:24
эксклюзив
россия
сша
украина
джей ди вэнс
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
впк
спецоперация
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Шестнадцатого июня в продажу поступила новая книга вице-президента США Джей Ди Вэнса "Причастие: поиск пути обратно к вере" и за первые сутки вошла в топ-5 книжного чарта платформы Amazon, а в разделе "Политические биографии" вовсе заняла первое место по продажам.И хотя книга посвящена влиянию религии на политические взгляды Вэнса, нашлось в ней место для рассуждения о ситуации на Украине. В одной из глав вице-президент рассказывает об участии в Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года, когда он ещё был сенатором от Огайо, а не вторым лицом государства. Причём Вэнс был членом комитета Сената по торговле, науке и транспорту, а не комитета по обороне или международным отношениям, на мероприятии в Германии он делал акцент на связи международной безопасности с экономикой и ВПК."Я считал, что Соединённые Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по Сенату. Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв", - пишет Вэнс.В тот момент американские сенаторы по этому вопросу разделились на два лагеря:Всё это тогдашний сенатор и транслировал в своём выступлении на Мюнхенской конференции: проблема в отношении Украины заключается в том, что ни Америка, ни Европа не производят достаточно оружия - и эта реальность гораздо важнее, чем политическая воля США или количество напечатанных и отправленных денег.Скептическое отношение Вэнса к продолжению военной помощи Киеву стало причиной его спора на полях мероприятия с неким украинским парламентарием."Я спросил его, сколько артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков нужно его стране. И когда он ответил, я честно сказал ему, что даже если бы мы отдали ему всё, что у нас было, этого всё равно не хватило бы", - вспоминает вице-президент США.В своём выступлении он приводил конкретные цифры: ВСУ за месяц тратят столько ракет PAC-3 для систем Patriot, сколько Штаты выпускают за год, и пока США стремятся к наращиванию производства артиллерии до 100 000 единиц в месяц, а Россия уже производит в 5 раз больше.В рамках конференции проходила встреча делегации Конгресса с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но Вэнс предпочёл её проигнорировать, потому что, как объяснил позже, не думал, что узнает что-то новое. Так, он не узнал, что "украинские парни в грязных окопах, под обстрелами, спрашивают друг друга: "Вы слышали что-нибудь о Конгрессе США, деньги поступят?"Деньги начали поступать примерно 2 месяца спустя, в апреле 2024-го, когда на тот момент президент страны Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о выделении средств Украине, и уже в последующие дни оружие начало отправляться с американских складов.Гораздо более информативным для Вэнса оказалось общение на конференции с "российским диссидентом", имя которого не уточняется."Узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций", - признался вице-президент.Он задавался вопросом, почему Владимир Путин так популярен, и на одной из встреч обратил внимание на факт популярности президента РФ, за что немедленно подвергся критике."Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения", - заявил Вэнс."Признать, что возможности Соединённых Штатов оказывать помощь Украине были ограничены, как это признают сегодня даже самые ярые сторонники Украины, признать, что Америка не смогла в одиночку устранить разрыв между Украиной и Россией в огневой мощи, признать, что наша страна не смогла в одностороннем порядке управлять ходом любого конфликта по своему усмотрению - означало бы признать, что дело всей их жизни (американских властей – ред.) потерпело крах", - пишет Вэнс в книге.Признавать свои ошибки для многих вообще по жизни тяжело, а членам демократической администрации Белого дома, правившей с января 2021 года по январь 2025-го, признать, что Украина, на которую они потратили уйму миллиардов долларов в ущерб социальным программам для собственных граждан, всё равно проигрывает России, было бы сопоставимо с тем, чтобы поставить крест на своей политической карьере. Впрочем, они сами довели градус напряжения до такой степени, что есть только белое (Украина) и чёрное (Россия), хотя могли бы содействовать урегулированию кризиса, было бы желание, а его, очевидно, не было.Недоброжелатели могут накинуться на нынешнего вице-президента США с обвинениями в трансляции тезисов Кремля: ВСУ уступают ВС РФ по военному потенциалу, и даже Запад не может исправить этот перекос, сколько бы денег ни вкладывал, а раскачать российское общество изнутри не удаётся – население сплочено вокруг главы государства. С одной стороны, да, совпадения в формулировках есть, но смысловой подтекст совершенно разный.Говоря о высоком рейтинге Путина, Вэнс акцентирует внимание на том, что западные элиты отказываются признавать эту объективную реальность, кто-то даже ставил под сомнение легитимность президента РФ, хотя для этого нет никаких оснований, в отличие от случая с Зеленским, чьи полномочия истекли, в свою очередь сам российский лидер делает упор на консолидации общества, в чём и заключается сила России.Что касается разницы в имеющихся ресурсах двух стран, Вэнс приводит сухой математический расчёт: у одних столько, а у других гораздо меньше – и переводит в экономическую плоскость, объясняя, почему выступает против оказания помощи Украине, просто-напросто не будет желаемого эффекта, а затраты огромные. Путин же предупреждает Запад, что победить Россию, используя Украину как инструмент для этого, невозможно из-за колоссальной разницы в ресурсах, ВПК и человеческом потенциале.Таким образом, Путин трактует сложившуюся ситуацию вокруг Украины через призму геополитического влияния России и изменения системы миропорядка, а Вэнс – исходя из концепции "Америка прежде всего", указывая на истощение ресурсов Соединённых Штатов и необходимость перенаправить их на решение внутренних проблем, а не на поддержку Киева.Читайте также: Безбожие как форма управления ресурсами. Почему Вашингтон экспортирует атеизм, пока сам ходит на мессу
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, украина, джей ди вэнс, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, спецоперация, военная помощь
Эксклюзив, Россия, США, Украина, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВПК, Спецоперация, военная помощь

Превосходство России и неспособность США помочь Киеву: разделяет ли Вэнс позицию Путина по Украине

17:24 17.06.2026
 
© AP / Charles Sykes
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP / Charles Sykes
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в книге, только что вышедшей в свет, озвучил несколько тезисов касательно украинского конфликта, которые с первого взгляда схожи с заявлениями президента РФ Владимира Путина. А если подробнее разобраться, так ли это в действительности?
Шестнадцатого июня в продажу поступила новая книга вице-президента США Джей Ди Вэнса "Причастие: поиск пути обратно к вере" и за первые сутки вошла в топ-5 книжного чарта платформы Amazon, а в разделе "Политические биографии" вовсе заняла первое место по продажам.
И хотя книга посвящена влиянию религии на политические взгляды Вэнса, нашлось в ней место для рассуждения о ситуации на Украине. В одной из глав вице-президент рассказывает об участии в Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года, когда он ещё был сенатором от Огайо, а не вторым лицом государства. Причём Вэнс был членом комитета Сената по торговле, науке и транспорту, а не комитета по обороне или международным отношениям, на мероприятии в Германии он делал акцент на связи международной безопасности с экономикой и ВПК.
"Я считал, что Соединённые Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по Сенату. Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв", - пишет Вэнс.
В тот момент американские сенаторы по этому вопросу разделились на два лагеря:
  • двухпартийное большинство (в т.ч. на тот момент лидеры республиканского меньшинства и демократического большинства - Митч Макконнелл и Чак Шумер соответственно) признавало критический дефицит боеприпасов и вооружений, с которым столкнулись ВСУ, но считали это временной проблемой и увязывали исключительно с затянувшимися на несколько месяцев перебоями в поставках военной помощи Украине, возникшими из-за серьёзных разногласий в Палате представителей;
  • MAGA-крыло, включающее Вэнса, указывало на подавляющее превосходство России по ресурсам над Украиной (называя соотношение - минимум 5 к 1, а на отдельных участках – 10 к 1), которое Запад физически неспособен компенсировать.
Всё это тогдашний сенатор и транслировал в своём выступлении на Мюнхенской конференции: проблема в отношении Украины заключается в том, что ни Америка, ни Европа не производят достаточно оружия - и эта реальность гораздо важнее, чем политическая воля США или количество напечатанных и отправленных денег.
Скептическое отношение Вэнса к продолжению военной помощи Киеву стало причиной его спора на полях мероприятия с неким украинским парламентарием.
"Я спросил его, сколько артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков нужно его стране. И когда он ответил, я честно сказал ему, что даже если бы мы отдали ему всё, что у нас было, этого всё равно не хватило бы", - вспоминает вице-президент США.
В своём выступлении он приводил конкретные цифры: ВСУ за месяц тратят столько ракет PAC-3 для систем Patriot, сколько Штаты выпускают за год, и пока США стремятся к наращиванию производства артиллерии до 100 000 единиц в месяц, а Россия уже производит в 5 раз больше.
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
14 июня, 15:01
ISW признало: Россия производит ракеты быстрее, чем США выпускают Patriot для УкраиныИнститут изучения войны 14 июня опубликовал доклад, в котором признается: Россия наращивает темпы производства и модернизации баллистических ракет и беспилотников
В рамках конференции проходила встреча делегации Конгресса с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но Вэнс предпочёл её проигнорировать, потому что, как объяснил позже, не думал, что узнает что-то новое. Так, он не узнал, что "украинские парни в грязных окопах, под обстрелами, спрашивают друг друга: "Вы слышали что-нибудь о Конгрессе США, деньги поступят?"
Деньги начали поступать примерно 2 месяца спустя, в апреле 2024-го, когда на тот момент президент страны Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о выделении средств Украине, и уже в последующие дни оружие начало отправляться с американских складов.
Гораздо более информативным для Вэнса оказалось общение на конференции с "российским диссидентом", имя которого не уточняется.
"Узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций", - признался вице-президент.
Он задавался вопросом, почему Владимир Путин так популярен, и на одной из встреч обратил внимание на факт популярности президента РФ, за что немедленно подвергся критике.
"Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения", - заявил Вэнс.
"Признать, что возможности Соединённых Штатов оказывать помощь Украине были ограничены, как это признают сегодня даже самые ярые сторонники Украины, признать, что Америка не смогла в одиночку устранить разрыв между Украиной и Россией в огневой мощи, признать, что наша страна не смогла в одностороннем порядке управлять ходом любого конфликта по своему усмотрению - означало бы признать, что дело всей их жизни (американских властей – ред.) потерпело крах", - пишет Вэнс в книге.
Признавать свои ошибки для многих вообще по жизни тяжело, а членам демократической администрации Белого дома, правившей с января 2021 года по январь 2025-го, признать, что Украина, на которую они потратили уйму миллиардов долларов в ущерб социальным программам для собственных граждан, всё равно проигрывает России, было бы сопоставимо с тем, чтобы поставить крест на своей политической карьере. Впрочем, они сами довели градус напряжения до такой степени, что есть только белое (Украина) и чёрное (Россия), хотя могли бы содействовать урегулированию кризиса, было бы желание, а его, очевидно, не было.
Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
9 декабря 2025, 15:01
"Мошенник" Байден и его "сделка": Трамп подвел итог помощи Украине Президент США Дональд Трамп раскритиковал предыдущую администрацию и украинское руководство. Он заявил, что Владимир Зеленский "уговорил мошенника Джо Байдена" выделить Киеву значительные средства, однако в результате потерял часть территории страны. Об этом 9 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру
Недоброжелатели могут накинуться на нынешнего вице-президента США с обвинениями в трансляции тезисов Кремля: ВСУ уступают ВС РФ по военному потенциалу, и даже Запад не может исправить этот перекос, сколько бы денег ни вкладывал, а раскачать российское общество изнутри не удаётся – население сплочено вокруг главы государства. С одной стороны, да, совпадения в формулировках есть, но смысловой подтекст совершенно разный.
Говоря о высоком рейтинге Путина, Вэнс акцентирует внимание на том, что западные элиты отказываются признавать эту объективную реальность, кто-то даже ставил под сомнение легитимность президента РФ, хотя для этого нет никаких оснований, в отличие от случая с Зеленским, чьи полномочия истекли, в свою очередь сам российский лидер делает упор на консолидации общества, в чём и заключается сила России.
Что касается разницы в имеющихся ресурсах двух стран, Вэнс приводит сухой математический расчёт: у одних столько, а у других гораздо меньше – и переводит в экономическую плоскость, объясняя, почему выступает против оказания помощи Украине, просто-напросто не будет желаемого эффекта, а затраты огромные. Путин же предупреждает Запад, что победить Россию, используя Украину как инструмент для этого, невозможно из-за колоссальной разницы в ресурсах, ВПК и человеческом потенциале.
Таким образом, Путин трактует сложившуюся ситуацию вокруг Украины через призму геополитического влияния России и изменения системы миропорядка, а Вэнс – исходя из концепции "Америка прежде всего", указывая на истощение ресурсов Соединённых Штатов и необходимость перенаправить их на решение внутренних проблем, а не на поддержку Киева.
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ЭксклюзивРоссияСШАУкраинаДжей Ди ВэнсВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВПКСпецоперациявоенная помощь
 
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