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В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом

В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом - 19.08.2026 Украина.ру

В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом

В Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом пострадал 74-летний местный житель. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T21:47

2026-08-19T21:47

2026-08-19T21:47

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Инцидент произошёл в селе Карыж Глушковского района. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о случившемся в своём канале.Ранее уведомлялось, что в Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал машины общественного транспорта, в результате чего повреждено несколько единиц. Также на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников, объявленная ранее на территории 11 округов и двух городов. Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории - ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация