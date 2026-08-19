https://ukraina.ru/20260819/v-kurskoy-oblasti-74-letniy-muzhchina-postradal-pri-atake-drona-vsu-na-chastnyy-dom-1082635033.html
В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом
В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом - 19.08.2026 Украина.ру
В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом
В Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом пострадал 74-летний местный житель. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T21:47
2026-08-19T21:47
2026-08-19T21:47
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Инцидент произошёл в селе Карыж Глушковского района. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о случившемся в своём канале.Ранее уведомлялось, что в Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал машины общественного транспорта, в результате чего повреждено несколько единиц. Также на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников, объявленная ранее на территории 11 округов и двух городов. Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории - ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом
В Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом пострадал 74-летний местный житель. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Инцидент произошёл в селе Карыж Глушковского района.
У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу.
Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о случившемся в своём канале.
Ранее уведомлялось, что в Горловке Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал машины общественного транспорта, в результате чего повреждено несколько единиц.
Также на территории Ставропольского края была отменена опасность атаки беспилотников, объявленная ранее на территории 11 округов и двух городов.
Профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад использует желание России получить мир, чтобы выиграть время для Украины, и может поставить вопрос об ослаблении российских ударов по украинской инфраструктуре в обмен на ограничение ударов по российской территории - ВСУ атаковали общественный транспорт в Горловке. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.