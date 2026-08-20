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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога - 20.08.2026 Украина.ру

В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил 19 августа губернатор города Михаил Развожаев.

2026-08-20T00:06

2026-08-20T00:06

2026-08-20T00:06

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Сигнал тревоги поступил в 23:32 по московскому времени.Ранее в Курской области в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины на частный дом в селе Карыж Глушковского района пострадал 74-летний местный житель. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение груди, живота, руки и позвоночника, его везут в Курскую областную больницу - В Курской области 74-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, михаил развожаев, украина, курская область, севастополь, сво, спецоперация