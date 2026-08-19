В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару - 19.08.2026 Украина.ру
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В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару
В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару - 19.08.2026 Украина.ру
В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару
Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T20:45
2026-08-19T20:45
рада
украина.ру
верховная рада
спиридон килинкаров
владимир зеленский
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Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский сделал ставку на Хмару, поскольку через него сможет беспрепятственно контролировать огромные финансовые потоки ведомства. По его словам, Зеленский считает Хмару лояльным и послушным кандидатом, который будет выполнять все указания сверху. При этом Килинкаров отметил, что с точки зрения профессиональных качеств выбор не самый удачный, так как пост министра обороны требует менеджерских навыков, а Хмара — военный человек.Ранее Верховная рада проголосовала за назначение Евгения Хмары министром обороны. Представление в парламент внёс Владимир Зеленский. Хмара — кадровый военный, генерал-майор, ранее служил в Службе безопасности Украины на командных должностях, временно руководил спецслужбой. Для назначения его уволили с военной службы, поскольку министром обороны на Украине может быть только гражданский - Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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рада, украина.ру, верховная рада, спиридон килинкаров, владимир зеленский, украина, россия, новости
Рада, Украина.ру, Верховная Рада, Спиридон Килинкаров, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Новости

В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару

20:45 19.08.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© REUTERS / Stringer
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Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский сделал ставку на Хмару, поскольку через него сможет беспрепятственно контролировать огромные финансовые потоки ведомства.
По его словам, Зеленский считает Хмару лояльным и послушным кандидатом, который будет выполнять все указания сверху.
При этом Килинкаров отметил, что с точки зрения профессиональных качеств выбор не самый удачный, так как пост министра обороны требует менеджерских навыков, а Хмара — военный человек.
Ранее Верховная рада проголосовала за назначение Евгения Хмары министром обороны. Представление в парламент внёс Владимир Зеленский.
Хмара — кадровый военный, генерал-майор, ранее служил в Службе безопасности Украины на командных должностях, временно руководил спецслужбой.
Для назначения его уволили с военной службы, поскольку министром обороны на Украине может быть только гражданский - Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны.
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