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В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару

В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару - 19.08.2026 Украина.ру

В Раде объяснили, почему Зеленский сделал ставку на Хмару

Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны. Об этом сообщил 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T20:45

2026-08-19T20:45

2026-08-19T20:45

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Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский сделал ставку на Хмару, поскольку через него сможет беспрепятственно контролировать огромные финансовые потоки ведомства. По его словам, Зеленский считает Хмару лояльным и послушным кандидатом, который будет выполнять все указания сверху. При этом Килинкаров отметил, что с точки зрения профессиональных качеств выбор не самый удачный, так как пост министра обороны требует менеджерских навыков, а Хмара — военный человек.Ранее Верховная рада проголосовала за назначение Евгения Хмары министром обороны. Представление в парламент внёс Владимир Зеленский. Хмара — кадровый военный, генерал-майор, ранее служил в Службе безопасности Украины на командных должностях, временно руководил спецслужбой. Для назначения его уволили с военной службы, поскольку министром обороны на Украине может быть только гражданский - Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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рада, украина.ру, верховная рада, спиридон килинкаров, владимир зеленский, украина, россия, новости