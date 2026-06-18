https://ukraina.ru/20260618/tri-tochki-udara-kots-raskryl-stsenariy-nato-po-vtyagivaniyu-rossii-v-voynu-khronika-sobytiy-na-utro-18-1080343989.html

Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня

Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня - 18.06.2026 Украина.ру

Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня

Военный корреспондент Александр Коц обозначил карту будущего противостояния с НАТО. Мир по удаленному доступу: Иран и США подписали меморандум по электронной почте, отказавшись от церемонии в Швейцарии

2026-06-18T09:00

2026-06-18T09:00

2026-06-18T10:55

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Разговоры о возможной войне России с НАТО всё чаще звучат в Европе на фоне масштабного наращивания военных расходов и расширения оборонных программ альянса. Однако, как отмечает военный корреспондент Александр Коц в публикации на kp.ru, сами западные разведслужбы не фиксируют признаков подготовки Москвы к нападению на страны блока.По оценке журналиста, прямое противостояние может возникнуть в трех ключевых регионах. Коц выделил Калининградскую область, Балтийское море и Арктику как наиболее вероятные точки напряжения. По его мнению, системное давление на этих участках способно спровоцировать кризис, который затем будет использован Брюсселем как повод для дальнейшей эскалации.Отдельное место в публикации отведено украинскому треку. Западные страны, рассчитывая через поддержку Киева увеличить нагрузку на Россию, могут столкнуться с обратным эффектом. Как подчеркивает военкор, ссылаясь на главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, российская армия активно тренируется и учится на боевом опыте, что делает её более опасным противником, чем в начале спецоперации.В Москве ранее неоднократно заявляли, что Россия не собирается воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин недавно ответил смехом на вопрос о якобы подготовке к вторжению в Европу, назвав подобные утверждения абсурдными.Парадоксальность ситуации в том, что именно Запад своими же разведсводками (отсутствие признаков подготовки РФ к нападению) фактически развенчивает собственный нарратив о "русской угрозе". Однако, несмотря на это, милитаризация европейских стран продолжается рекордными темпами.Финишная прямая? Что происходит на Ближнем Востоке Иран и Соединенные Штаты подписали текст меморандума о завершении конфликта, сделав это в электронном формате. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи в эфире иранского телевидения.По словам Багаи, изначально предполагалось, что меморандум скрепят подписями президенты двух стран — Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. Однако, как пояснил представитель иранского внешнеполитического ведомства, от этого шага было решено отказаться."Нарушение договоренности обходится дороже, когда ее подписывают президенты двух стран", — подчеркнул Багаи, намекнув на деликатность ситуации и стремление сторон избежать излишней публичности на финальной стадии переговоров.Дипломат также добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию. Однако, как он отметил, церемонии подписания в этой европейской стране не будет, поскольку стороны уже завершили эту процедуру в электронном формате.Решение отказаться от публичной церемонии в Швейцарии в пользу "электронной подписи" выглядит как попытка ускорить процесс, избежав бюрократических проволочек и излишнего внимания международных СМИ. Однако отсутствие традиционного медийного подтверждения со стороны Белого дома пока оставляет пространство для сомнений.Напомним, что подписание официального мирного соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.Документ, как сообщает агентство Reuters, включает возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана и снятие американской блокады иранских портов. Тегеран, в свою очередь, обязуется не производить и не приобретать ядерное оружие. Работа над финальным текстом мирного договора займет 60 дней.Теперь, после успеха на иранском треке, Вашингтон переключает внимание на Украину. Однако, в отличие от Ирана, где посредниками выступали Пакистан, Россия и Китай, в украинском вопросе интересы сторон куда более противоречивы.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи отразили массированную воздушную атаку, перехватив и уничтожив 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным военного ведомства, цели поражались над территориями 17 регионов страны, а также над акваторией Азовского моря. В зону поражения попали Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ростовская, Рязанская области, Московский регион и Республика Крым.Особенно интенсивная работа развернулась на подступах к столице. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. По его словам, средства ПВО продолжают нести боевое дежурство."Работа ПВО продолжается", — подчеркнул градоначальник.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении обстановка остается крайне напряженной. Российские штурмовые подразделения расширяют зону контроля в восточной части города и промышленной зоне, продолжая зачистку кварталов от остаточных групп противника. Почти полностью перекрыты пути снабжения и отхода для гарнизона Вооруженных сил Украины, отдельные подразделения ВСУ оказались в тактическом окружении на юго-восточных окраинах. На Добропольском направлении Министерство обороны РФ подтвердило освобождение Кутузовки. Наступление продолжается в сторону населенных пунктов Мирное и Шевченко, где противник пытается оказывать организованное сопротивление, однако вынужден отступать под давлением штурмовых групп. Российские войска осуществляют фланговый обход Доброполья с восточной стороны, продвигаясь в направлении Рубежного и Торского, что создает угрозу оперативного охвата группировки ВСУ в этом районе.На Краснолиманском направлении авиация ВКС России точным попаданием ФАБ-3000 уничтожила стратегически важный мост у населенного пункта Маяков, перерезав ключевую логистическую артерию снабжения украинских подразделений. Российские войска наращивают присутствие в северо-западной части Красного Лимана и развивают штурм южных кварталов города. За минувшие сутки в ходе зачистки освобождено несколько десятков домовладений. На Харьковском направлении продолжаются тяжелые боестолкновения в районе населенных пунктов Лосевка, Охримовка и Бударки. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь удержать занимаемые рубежи, однако российские штурмовые отряды при поддержке артиллерии и беспилотной авиации продолжают продвижение вперед. На Украине чуть ли не впервые открыто заговорили о необходимости перезагрузки власти и сносе Владимира Зеленского. Подробнее - в материале КМИС слил Зеленского? Почему украинцам вдруг разрешили думать о перезагрузке власти

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