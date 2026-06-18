https://ukraina.ru/20260618/kmis-slil-zelenskogo-pochemu-ukraintsam-vdrug-razreshili-dumat-o-perezagruzke-vlasti-1080346210.html

КМИС слил Зеленского? Почему украинцам вдруг разрешили думать о перезагрузке власти

КМИС слил Зеленского? Почему украинцам вдруг разрешили думать о перезагрузке власти - 18.06.2026 Украина.ру

КМИС слил Зеленского? Почему украинцам вдруг разрешили думать о перезагрузке власти

На Украине чуть ли не впервые открыто заговорили о необходимости перезагрузки власти и сносе Владимира Зеленского. Именно так стоит интерпретировать свежие соцопросы Киевского международного института социологии.

2026-06-18T09:28

2026-06-18T09:28

2026-06-18T10:56

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Да и вообще возникает вопрос: кто позволил запустить эти данные в публичную плоскость? Ведь еще совсем недавно социологи уверяли, что доверие к главе киевского режима находится на уровне 61%, а тут вдруг почти сто процентов граждан мечтают о замене экс-комика и его команды КВН. Подавляющее большинство украинцев выступает за апгрейд центральной власти Украины, правда с оговоркой - после завершения войны.Об этом говорят, вернее, кричат, результаты опроса КМИС, опубликованные 17-го июня. По данным исследования, в мае 2026 года около 88% населения ожидали перезагрузки центральных властей, а три года назад таких было 73%. Кроме того, вырос запрос на смену Верховной Рады: с 69% в 2023 году до 83% в текущем. Ожидания кадровых перестановок в Кабинете министров увеличились с 47% до 74%. Но, конечно же, вишенкой на социологическом торте стали выводы о готовности нации вышвырнуть своего "батька". Оказалось, что смены президента хотят 67% украинцев - это в три раза больше, чем в 2023-м. Тогда за замену Зеленского выступали всего 23% респондентов. То есть, три года войны не прошли даром для украинского электората - несмотря на победные реляции режима, заверения о сохранении Донбасса в составе Украины, обещаний превратить Крым в остров и традиционного уже - "запад нам поможет". Выходит, не верят уже украинцы обещаниям Зеленского и его союзников из ЕС, какими бы сладкими они не казались. Тем более пикантно, что опрос этот появился как раз под занавес саммита "Большой семерки", где ее лидеры переубеждали американского президента Трампа встать на сторону Украины. Трамп, конечно, в опросе не участвовал, но, судя по всему, он тоже не спешит оказывать поддержку лидеру, которому не доверяют в собственной стране. Ведь даже среди тех, кто полностью доверяет украинскому гетману, за переизбрание выступает 33% респондентов. Среди тех, кто совсем не доверяет Зеленскому, 97% ожидают его смещения сразу после войны. Кстати, эти цифры отлично коррелируются с мирным планом Трампа: там тоже есть пункт о выборах на Украине сразу по завершению конфликта. Совпадение? Не думаем. Скорей всего, украинские элиты сигнализируют в Вашингтон о готовности принять план Трампа и перетасовать украинскую колоду власти. Недаром же к американскому президенту на смотрины недавно привозили боксера Александра Усика, а сегодня показывают Дональду нашему Трампу социологические опросы, свидетельствующие о смене настроений украинцев по отношению к их "незламным" лидерам.Между прочим, таких результатов испугался даже сам директор КМИС Антон Грушецкий. Он попытался изобразить, что "большинство украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому, он остается легитимным главой государства, и украинцы против проведения выборов, пока война не закончится". А нарративы о нелегитимности просроченного комика распространяет недовольное Зеленским меньшинство - всего-то 30% граждан. Хорошо, хоть не назвал их "агентами Кремля". Зато дал понять, что с мнением трети населения Украины можно и не считаться."С другой стороны, значительная часть тех, кто доверяет Зеленскому, это условно "государственно ориентированные" украинцы, для которых важно сплотиться вокруг института президента в условиях экзистенциальной войны с Россией. То есть они считают, что президента есть за что критиковать (и более остро реагируют, например, на гипотетические нарушения распределения полномочий), но избегают бескомпромиссной борьбы с ним, поскольку приоритетом является выстоять в войне. Но эти же люди уже после войны, в мирное время, хотят видеть президентом кого-то из нового поколения лидеров", - пытается сделать хорошую мину при плохой игре руководитель КМИС. С ним в одну дудку поют и депутаты, ориентированные на Офис президента. Например, Максим Бужанский из "Слуги народа" тоже написал, что "уровень доверия не конвертируется в политическую поддержку, в том числе, политическую поддержку в будущем. Иначе говоря, доверяете ли вы сейчас - да, доверяю. Но хотели бы поменять? Да, хотели бы. Это не взаимоисключающие постулаты, скорее реалии идущей войны, и реалии послевоенного мира".Однако подобные объяснения больше напоминают политическую софистику, призванную сгладить неудобные для власти выводы социологов. По сути, украинцам предлагают поверить сразу в две взаимоисключающие конструкции: что Зеленскому доверяют как лидеру страны и одновременно не хотят видеть его в роли будущего руководителя Украины. А вместо прямого ответа на вопрос о причинах снижения политических перспектив просроченного "боневтика", аудитории навязывают сложную систему оговорок, допущений и теоретических объяснений.К слову, открытым в этом случае остается вопрос: а как быть с теми сотнями политзаключенных, которых обвинили в госизмене и "работе на Кремль" только за то, что они настаивали на смене президента и парламента после окончания их полномочий три года назад? Об этом напомнил нардеп Александр Дубинский, сам пострадавший за подобную инициативу: ему выдвинули подозрение в посягательстве на основы государства только за то, что он, как депутат, подал иск в Верховный суд о необходимости проведения выборов президента Украины. "Зеленский за этот иск отправил меня в колонию без приговора. Согласно данным опроса КМИС, количество украинцев, желающих сменить клоуна на каблуках составляет 67%. Если следовать логике Зеленского, все эти люди должны присоединиться ко мне в Менскую колонию или другие колонии страны", - подчеркнул опальный политик. А еще один оппозиционер, народный депутат Артем Дмитрук заявил, что рейтинг Зеленского равен казни на майдане. "Думаю, для большинства здравомыслящих людей давно очевидно: никакого реального рейтинга у Зеленского уже давно нет. И если в Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане. Это первое. Второе. Здесь очень важно заметить, что есть пункт, который звучит следующим образом - "Нет, не надо никого менять"- и за него выступили аж 5% опрошенных. Это подтверждает то, что у Зеленского нет рейтинга вообще! У него стопроцентный антирейтинг. Но, исходя из этих 5%, пусть даже по социологии, пусть даже во время войны, у Зеленского есть пара процентов поддержки. Представим, что это возможно, но что это даёт? Он может считаться легитимным? Нет! Пятилетний президентский срок истёк 20 мая 2024 года, и это уже подтверждают официальные источники. Я не знаю, как допустили появление этой социологии, но она уже более-менее похожа на ту правду, которая есть. И это подтверждение моей позиции: это просто захват страны террористом Зеленским, не более!", - прокомментировал исследования КМИС нардеп, вынужденный в свое время покинуть страну.Но если для оппозиционных политиков такие показатели социологов дают хоть условный, но шанс на возвращение и участие в выборах президента и парламента, то для рядовых жителей Украины это очень плохой сигнал. По крайней мере, на данный момент. Зеленский и его команда тоже понимают - эти цифры нельзя игнорировать и дальше рассказывать сказки о происках России. Особенно на фоне перфоманса экс-комика с демонстрацией рейтингов Владимира Путина. Три дня назад глава киевского режима размахивал с экранов графиками, якобы добытыми украинской разведкой. Клоун уверял, что уровень одобрения деятельности Владимира Путина к сентябрю снизится до 55%. Партия власти "Единая Россия", по данным Зеленского, наберет 22% голосов на выборах в Госдуму, "Новые люди" - 17%. Также в документе "добытом прямо со стола Путина", сказано, что в ближайшие четыре месяца в России вырастет протестный потенциал и к сентябрю доля граждан, которые считают протесты возможными в своих населенных пунктах, увеличится до 21%. Но не успел Зеленский насладиться этой сомнительной "рейтинговой перемогой", как выяснилось, что у самого-то у него поддержка на уровне 5-ти процентов (это ближайшее окружение и ТЦК), а его партию мечтают выгнать из Рады 83% избирателей. На этом фоне "данные украинской разведки" - просто прямая реклама президента РФ и "единороссов".Что будет делать просроченный украинский лидер? Он будет сохранять власть, раздувая пожар войны. Только эскалация военного конфликта являются хоть временным, но спасением для террориста. Поэтому он на саммите G-7 рассказывал о готовности увеличить производство дронов до 20 миллионов, а в ВСУ уже начали отправлять первые "порции" студентов - 5 000 человек доставлены в учебки. А всего уже отчислено из ВУЗов и поставлено на учет 30 тысяч молодых людей. Не за горами и женская мобилизация, и завоз наемников-штурмовиков. Загнанная в угол крыса еще наделает много бед, тем более, что и Европа будет толкать Украину к эскалации конфликта - это уже понятно по итоговому заявлению саммита "Большой семерки". Так что летние месяцы будут по-настоящему горячими и на фронте, и в тылу. А уже к осени стоит ожидать "приговора" Зеленскому - ведь неординарный опрос КМИС показал не рейтинги, а подготовку к транзиту власти на Украине.О том, как украинская власть манипулирует переговорами - в статье Елены Мурзиной "Зачем на самом деле ездил в Киев Роман Абрамович? И при чем здесь "красная папочка"?"

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