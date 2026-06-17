https://ukraina.ru/20260617/semerka-voyny-kak-shestero-melkikh-uderzhali-vozle-sebya-odnogo-krupnogo-1080311497.html

Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного

Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного - 18.06.2026 Украина.ру

Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного

Саммит руководителей стран Большой семерки (G7) в Эвиан-ле Бене 15-17 июня 2026 года сделал главное – он, кажется, определил новые принципы и контуры нового же объединения так называемого коллективного Запада. То есть лидеров Евросоюза, Канады, Японии и США.

2026-06-17T13:59

2026-06-17T13:59

2026-06-18T11:24

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

эммануэль макрон

ес

нато

politico

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080312545_0:0:575:324_1920x0_80_0_0_05220bae7644c48eab65086847509627.png

Этот сходняк, куда были приглашены также лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи, Кении и зачем-то недопрезидент Украины Владимир Зеленский, журналист из Франции Винсент Эрвуэ первым назвал "саммитом лузеров" и политических банкротов. Потому что, по мнению француза, евролидеры, участвующие в "збиговыське" (с украинского – сборище) или как его называют сами участники саммите, имеют рекордно низкие рейтинги в своих странах и выглядят как карлики на фоне президента США Дональда Трампа. "…Все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения. …Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению", – изрек француз.И с этим трудно не согласиться: четыре "еврика" из Великобритании, Франции, Германии и Италии, канадец и японец с примкнувшими к нам руководителями Евросоюза и есть карлики. Но вот беда: руководимы они большим патлатым и рыжим человеком из Америки, которого дома открыто подозревают в когнитивных отклонениях и приступах самолюбования, очень смахивающих на уже бесконтрольную манию величия.Президент США Дональд Трамп (а это он – рыжий из Америки) еще не стучит себя по голове и не кричит при этом "заходите – там открыто", но и на этом саммите чуть было не покалечил руку жене французского президента Брижит Макрон, в которой он, кажется, узнал российского актера Алексея Панина в привычном макияже и по этому поводу 13-14 секунд мял ему руку травмирующим захватом альфа-самца. И при этом абсолютно игнорировал свирепо-ревнивый взгляд "мужа" Брижит – президента Франции Эмманюэля Макрона. А ведь раньше именно ему Трамп мял конечности и даже заботливо стряхивал перхоть с костюмчика…Ну, да ладно – не в этом суть. Немецкая газета Junge Welt, а за нею и многие другие обозреватели заметили в эвианском саммите иное: он продемонстрировал готовность превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну. Запад готов ее начать ради собственного единства и победы над Россией, законные интересы безопасности которой, как и прежде, никто не собирается учитывать, равно как и анализировать ее позицию и аргументы.Но и Россия, как известно, намерена довести специальную военную операцию (СВО) до победы и уничтожить неонацистское государство на Украине. Столкновение двух гигантов и рискует перерасти в эскалацию, а потом в любой момент и в общеевропейскую войну, чреватую Третьей мировой в ядерном исполнении.Что нужно было на этом саммите главным образом европейцам? Правильно, сохранить хотя бы видимость западного единства и удержать любой ценой Трампа в своей орбите. Чтобы он публично не плюнул в ЕС и НАТО и не отказался от использования Украины в качестве тарана против России. Пусть и за европейские деньги, как уже есть сейчас.Что нужно было Трампу, презирающему Европу и ее никчемных лидеров? Тоже известно: не рвать окончательно связи, но получить максимальную свободу маневра, чтобы по своему усмотрению и для пользы США использовать европейские рынки, ресурсы и вообще весь европотенциал.Добились ли участники саммита своего? Да, не полностью и, скорее всего, не навсегда, но, повторюсь, основы нового сотрудничества в новых условиях были задекларированы. Каждый в Эвиане получил свое, то, что ему хотелось или что ему нужно.Известно же, что 16 июня в рамках саммита состоялись заседания под названиями "Укрепление мира и безопасности для Украины и Европы", "Преодоление кризисов на Ближнем Востоке и обеспечение стабильности" и "Создание нового партнерства и восстановление международной солидарности". То есть все проблемы обкашляли.И по итогам саммита стали известны три главных документа:– заявление лидеров о взаимовыгодном международном партнерстве (Leaders' declaration on mutually beneficial international partnerships);– призыв к скоординированным действиям в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Бундибугио (Leaders' call for a coordinated response to the Bundibugyo Ebola outbreak);– призыв лидеров к борьбе с раком (Leaders' call on the fight against cancer).Главным из них является первое, опубликованное в ночь на 17 июня. В нем и содержатся упомянутые принципы нового единства и задачи по его обеспечению. Вот некоторые пункты заявления:– усиление санкций против России. Страны G7 обязались усилить давление на военную экономику России и укрепить санкции, в том числе меры против нефтегазового сектора;– сохранение единой позиции по поддержке Киева и выразили готовность продолжать оказывать стране политическую, военную и экономическую помощь. Это включает в себя наращивание поставок всех вооружений Украине. Страны G7 договорились расширить военную помощь Украине, в том числе поставить средства ПВО, перехватчики, дальнобойное вооружение и другие виды военной техники;– поддержка энергетического сектора Украины. Семерка подтвердила готовность продолжать оказывать помощь для обеспечения стабильного функционирования энергетической системы страны и подготовки к предстоящему зимнему периоду;– мирное урегулирование разногласий в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и решение любых споров там исключительно мирным путем посредством диалога. Как говорится, привет Китаю в его спорах с Тайванем.И, конечно же, поторопились те, кто наделся, что коллективный Запад треснул, как гнилой арбуз. Это, конечно, когда-нибудь случится, но, увы, не сейчас.Запад продолжит объединительные усилия для войны уже совсем скоро на уровне НАТО. 28-29 июня 2026 года в Стамбуле состоится парламентский саммит НАТО. Представители парламентов стран-членов Альянса обсудят актуальные вопросы евроатлантической безопасности и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне. Ибо саммит лидеров стран НАТО запланирован на 7-8 июля сего же года в Анкаре.Саммит НАТО, как уже известно из предварительных анонсов, будет посвящен войне. Подготовке к ней. Конкретно – ускоренной программе закупки беспилотников для защиты от дронов восточного фланга альянса, в том числе Румынии. Читай: для помощи Украине в её противостоянии с Россией. Отдельно страны "Большой семерки" заявили о готовности расширить санкции против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе.А ранее издание Politico сообщало о планах НАТО выделить Украине многомиллиардную сумму – пакет финансовой помощи Украине на 70 млрд евро. Такое предложение исходит от Германии, которая хочет, чтобы у стран-членов НАТО было твердое обязательство по итогам саммита в Анкаре продолжать поддержку Украины на более устойчивой и справедливой основе.При этом Politico утверждает: лишь 40 млрд евро из общей суммы будут новыми обязательствами по финансированию, остальные 30 млрд евро являются частью пакета помощи Евросоюза из обещанных им Украине 90 млрд евро. Все хотят повязать всех деньгами и кровью на них.И если раньше все такие операции и планы блокировала Венгрия Виктора Орбана, то теперь Венгрия Петера Мадьяра все это разрешает. Просто сама не хочет платить…И уж совсем по итогам саммит Семерки может кайфовать Трамп. Он не ушел из Запада и Европы, получил возможность маневра самого большого масштаба даже еще и сохранил Европу в качестве донора, которого можно обезжиривать в интересах США.Как пишет Bloomberg, чтобы угодить Трампу и не провоцировать его уход из Европы, а наоборот – завлечь его на континент, Европейский парламент ратифицировал торговое соглашение с США, которое в прошлом году с Вашингтоном заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Трамп, как известно, недавно угрожал, что введет более высокие пошлины на автомобили из ЕС, если ЕС не ратифицирует пакт до 4 июля. Кроме того, чуть раньше Трамп в резкой форме потребовал от Макрона отменить трехпроцентный цифровой налог на американских технологических гигантов. В противном случае Вашингтон грозился установить 100-процентные тарифы на французские вина.И вот к саммиту G7 в Эвиане европарламентарии распластались перед Трампом. Конечно, окончательное решение по этому соглашению страны ЕС дадут 26 июня, что и станет последним этапом в затянувшемся на год процессе ратификации. И возможны новые трудности. Ну, хотя бы потому, что G7 – это не весь ЕС, и наоборот: Евросоюз не исчерпывается проблемами стран "Семерки".Конечно, отношения между США и ЕС по разным причинам далеки от стабильности, и у них есть неразрешенные разногласия по поводу пошлин на металлы и регулирования в сфере технологий, которые могут обостриться в любой момент. Но сам факт желания угодить Трампу – налицо, и он очень символичен и красноречив. Многие в Европе ждут, что ратификация может дать ЕС хотя бы кратковременную передышку в торговом противостоянии с США.А Трамп не упускает свое даже в мелочах. Он даже европейское стремление усилить давление на Россию новыми санкциями против нефтяного экспорта, банковского сектора и военного производства обменял на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива. По словам осведомленных источников, глава Белого дома сказал об этом в ходе закрытых переговоров на саммите G7: дескать, Вашингтон сможет сделать это после возобновления нефтяных потоков через Ормузский пролив.И лидеры G7 заверили, что не отказываются от помощи с расчисткой Ормузского пролива на определенных условиях – не давить чрезмерно на Европу и не уходить из нее, а поддерживать Украину и щемить Россию. А Макрон вообще лепил из себя "независимого" – говорил, что отправка кораблей для разминирования возможна только по официальному запросу США и согласия других вовлеченных сторон, в частности Ирана и Омана. Но куда они денутся? Пошлют, как миленькие – было бы только что посылать…И, как видим, свое отхватил и "королева попрошаек" Зеленский. Он хотел ПВО, он ПВО и получил. Во всяком случае, в виде обещаний. Лидеры G7 заявили, что увеличат поставки Украине средств ПВО, дополнительных систем, перехватчиков и средств поражения на большой дальности. Более того, Киеву обещано предоставление лицензий, которые позволили бы нарастить собственное военное производство.Как отмечает Politico, евролидеры перед саммитом G7 и после недавнего телефонного разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным беспокоились, что глава Белого дома может заставить Украину согласиться на территориальные уступки. Трамп же благоволил к Зеленскому. И говорит все это лишь о том, что Запад опять объединяется-таки для войны с Россией, а главным инструментом в которой по-прежнему будет Украина. Всё, круг замкнулся и зациклился: наша песня хороша, начинай сначала…Чью сторону примет Трамп в оставшиеся несколько месяцев до выборов в Конгресс? Подробнее - в материале Новое окно возможности для заключения мира: "реалии на земле" против "духа Анкориджа"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, нато, politico, мнения, владимир скачко, весь скачко, украина.ру