https://ukraina.ru/20260618/nuzhno-dozhat-belitskoe-oboyti-dobropole-i-vzyat-sergeevku-voennyy-ekspert-o-zadachakh-tsentra-1080364666.html

"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра"

"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра" - 18.06.2026 Украина.ру

"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра"

Группировке "Центр" предстоит решить несколько ключевых задач: дожать Белицкое, обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку, и вернуться в район Золотого Колодезя. Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру

2026-06-18T14:21

2026-06-18T14:21

2026-06-18T14:21

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Комментируя ситуацию в зоне ответственности группировок "Центр" и "Юг", эксперт объяснил, какие задачи стоят перед российскими войсками на Красноармейском и Добропольском направлениях."На мой взгляд, "Центр" до сих пор не перешел в полноценное наступление. Он еще восстанавливается и перегруппировывается после сражения за Красноармейск", — заявил Угольный.Тем не менее, "Центру" все равно нужно будет решать задачи: дожать Белицкое, обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку (крупный укрепрайон ВСУ на трассе на Павлоград), а потом вернуться в район Золотого Колодезя, указал эксперт, отметив, что группировка ВСУ с дроновым кулаком в Доброполье уже "потихоньку рассасывается"."Кто-то даже говорит, что украинские морпехи, которые там работали, [якобы] уехали готовиться к десанту в Крым. Но я все же думаю, что это дезинформация", — подчеркнул Угольный.По его оценке, группировка "Юг" уже скоро окончательно освободит Константиновку. Это основное из условий для долгожданного перехода "Центра" в наступление, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.Зеленский уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для Киева условиях. Поэтому сейчас России надо играть и от обороны, и от атаки. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.

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