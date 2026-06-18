"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра" - 18.06.2026 Украина.ру
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"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра"
"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра" - 18.06.2026 Украина.ру
"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра"
Группировке "Центр" предстоит решить несколько ключевых задач: дожать Белицкое, обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку, и вернуться в район Золотого Колодезя. Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру
2026-06-18T14:21
2026-06-18T14:21
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Комментируя ситуацию в зоне ответственности группировок "Центр" и "Юг", эксперт объяснил, какие задачи стоят перед российскими войсками на Красноармейском и Добропольском направлениях."На мой взгляд, "Центр" до сих пор не перешел в полноценное наступление. Он еще восстанавливается и перегруппировывается после сражения за Красноармейск", — заявил Угольный.Тем не менее, "Центру" все равно нужно будет решать задачи: дожать Белицкое, обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку (крупный укрепрайон ВСУ на трассе на Павлоград), а потом вернуться в район Золотого Колодезя, указал эксперт, отметив, что группировка ВСУ с дроновым кулаком в Доброполье уже "потихоньку рассасывается"."Кто-то даже говорит, что украинские морпехи, которые там работали, [якобы] уехали готовиться к десанту в Крым. Но я все же думаю, что это дезинформация", — подчеркнул Угольный.По его оценке, группировка "Юг" уже скоро окончательно освободит Константиновку. Это основное из условий для долгожданного перехода "Центра" в наступление, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.Зеленский уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для Киева условиях. Поэтому сейчас России надо играть и от обороны, и от атаки. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.
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"Нужно дожать Белицкое, обойти Доброполье и взять Сергеевку": военный эксперт о задачах "Центра"

14:21 18.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр"
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Группировке "Центр" предстоит решить несколько ключевых задач: дожать Белицкое, обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку, и вернуться в район Золотого Колодезя. Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию в зоне ответственности группировок "Центр" и "Юг", эксперт объяснил, какие задачи стоят перед российскими войсками на Красноармейском и Добропольском направлениях.
"На мой взгляд, "Центр" до сих пор не перешел в полноценное наступление. Он еще восстанавливается и перегруппировывается после сражения за Красноармейск", — заявил Угольный.
Тем не менее, "Центру" все равно нужно будет решать задачи: дожать Белицкое, обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку (крупный укрепрайон ВСУ на трассе на Павлоград), а потом вернуться в район Золотого Колодезя, указал эксперт, отметив, что группировка ВСУ с дроновым кулаком в Доброполье уже "потихоньку рассасывается".
"Кто-то даже говорит, что украинские морпехи, которые там работали, [якобы] уехали готовиться к десанту в Крым. Но я все же думаю, что это дезинформация", — подчеркнул Угольный.
По его оценке, группировка "Юг" уже скоро окончательно освободит Константиновку. Это основное из условий для долгожданного перехода "Центра" в наступление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
Зеленский уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для Киева условиях. Поэтому сейчас России надо играть и от обороны, и от атаки. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.
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