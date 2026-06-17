Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар - 17.06.2026 Украина.ру
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Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар
Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар - 17.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-17T13:32
2026-06-17T13:32
эксклюзив
доброполье
донецк
крым
вооруженные силы украины
украина.ру
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Группировка ВСУ с мощным дроновым кулаком в Доброполье уже потихоньку рассасывается. Кто-то даже говорит, что украинские морпехи, которые там работали, уехали готовиться к десанту в Крым. Но я все же думаю, что это дезинформация.На мой взгляд, "Центр" до сих пор не перешел в полноценное наступление. Он еще восстанавливается и перегруппировывется после сражения за Красноармейск. Тем не менее, ему все равно нужно будет решать задач. Дожать Белицкое. Обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку (крупный укрепрайон ВСУ на трассе на Павлоград). Вернуться в район Золотого Колодезя.Более того, группировка "Юг" в скором времени окончательно освободит Константиновку. Это основное из условий для долгожданного перехода "Центра" в наступление, чтобы у него полностью был прикрыт флангВ Красном Лимане российские штурмовые подразделения фиксируются на северо-западной окраине и в центральной части. Конечно, противник может перебросить туда какие-то резервы, но в целом город обречен. По идее, он еще зимой должен был быть взят. К сожалению, тогда это не вышло.За последние полтора месяца мы уже неплохо продвинулись в Сумской области и близки к овладению рубежом "Хотень-Писаревка". После него начнутся те самые большие сумские леса.С одной стороны, воевать там тяжело. С другой стороны, у нас накоплен опыт боев в лесах, и там можно прикрываться от дронов. И если командование примет решения зайти в леса, мы можем добиться успеха, расширить плацдарм напротив Сум и возьмем их под огневой контроль.Для противника это будет болезненный удар. Ему не понравится, когда областной центр сталкивается с такими проблемами.
https://ukraina.ru/20260616/polkovnik-gennadiy-alekhin-shturmoviki-i-spetsnaz-armii-rossii-vedut-boi-na-okrainakh-kazachey-lopani-1080274988.html
доброполье
донецк
крым
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2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, доброполье, донецк, крым, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, Доброполье, Донецк, Крым, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар

13:32 17.06.2026
 
© Украина.руВладислав Угольный (СВО)
Владислав Угольный (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру.
Группировка ВСУ с мощным дроновым кулаком в Доброполье уже потихоньку рассасывается. Кто-то даже говорит, что украинские морпехи, которые там работали, уехали готовиться к десанту в Крым. Но я все же думаю, что это дезинформация.
На мой взгляд, "Центр" до сих пор не перешел в полноценное наступление. Он еще восстанавливается и перегруппировывется после сражения за Красноармейск. Тем не менее, ему все равно нужно будет решать задач. Дожать Белицкое. Обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку (крупный укрепрайон ВСУ на трассе на Павлоград). Вернуться в район Золотого Колодезя.
Более того, группировка "Юг" в скором времени окончательно освободит Константиновку. Это основное из условий для долгожданного перехода "Центра" в наступление, чтобы у него полностью был прикрыт фланг
В Красном Лимане российские штурмовые подразделения фиксируются на северо-западной окраине и в центральной части. Конечно, противник может перебросить туда какие-то резервы, но в целом город обречен. По идее, он еще зимой должен был быть взят. К сожалению, тогда это не вышло.
За последние полтора месяца мы уже неплохо продвинулись в Сумской области и близки к овладению рубежом "Хотень-Писаревка". После него начнутся те самые большие сумские леса.
С одной стороны, воевать там тяжело. С другой стороны, у нас накоплен опыт боев в лесах, и там можно прикрываться от дронов. И если командование примет решения зайти в леса, мы можем добиться успеха, расширить плацдарм напротив Сум и возьмем их под огневой контроль.
Для противника это будет болезненный удар. Ему не понравится, когда областной центр сталкивается с такими проблемами.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
16 июня, 15:05
Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей ЛопаниЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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