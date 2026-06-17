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Киев решил "победить" Россию через убийство белорусских школьников. Как Москва и Минск отреагировали

Киев решил "победить" Россию через убийство белорусских школьников. Как Москва и Минск отреагировали - 17.06.2026 Украина.ру

Киев решил "победить" Россию через убийство белорусских школьников. Как Москва и Минск отреагировали

Трагедия, произошедшая в Брянской области, стала очередным доказательством того, что киевский режим окончательно перешел грань, отделяющую войну от откровенного террора

2026-06-17T16:20

2026-06-17T16:20

2026-06-17T16:20

эксклюзив

россия

брянская область

киев

александр коц

мария захарова

следственный комитет

вооруженные силы украины

министерство здравоохранения

белоруссия

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Украинский беспилотный летательный аппарат нанес целенаправленный удар по пассажирскому автобусу, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии. Юные спортсмены из города Речица ехали на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождавшая их женщина, еще семь человек, включая пятерых детей, получили осколочные ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте."Это была охота на мирных жителей"В салоне автобуса находились 44 человека, из которых 28 — несовершеннолетние спортсмены. ВСУ нанесли удар дроном самолетного типа, целенаправленно направив его на гражданское транспортное средство. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия украинских боевиков не поддаются оправданию и являются ничем иным как охотой на мирных граждан.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подтвердил, что удар был совершен целенаправленно, а не случайно. Он подчеркнул, что ВСУ не могли не видеть, что это гражданский автобус, и что в нем находятся дети."Террор становится системой"Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла ситуацию под личный контроль и пообещала, что семьи пострадавших получат всю необходимую помощь. Она подчеркнула, что Следственный комитет уже начал расследование, и виновные обязательно понесут наказание."Удар по автобусу с детьми — это не случайность. Это осознанная политика террора, которую киевский режим проводит против мирного населения. Они пытаются деморализовать общество через страх за жизни самых беззащитных", — отметила Лантратова.Минск официально квалифицировал атаку как акт терроризма и потребовал объяснений от Киева. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что не оставит это преступление без внимания и примет все меры для защиты своих граждан. Белорусские депутаты уже призвали международное сообщество дать жесткую оценку действиям Украины."Расширение зоны конфликта"Депутат Олег Гайдукевич заявил, что Украина, используя подобные провокации, сознательно пытается втянуть Белоруссию в конфликт. По его словам, Киев не добился успехов на фронте и теперь ищет способы ослабить Россию через открытие второго фронта на северных границах.Александр Коц, военный корреспондент, в своем Телеграм-канале предложил несколько версий произошедшего: от ошибки оператора до преднамеренного удара по гражданскому объекту. По его мнению, Киев мог цинично рассчитать, что атака на белорусских детей станет для Минска точкой невозврата и позволит втянуть страну в войну. Это, в свою очередь, может дать шанс белорусской оппозиции, поддерживаемой Западом, попытаться свергнуть власть."Расширение конфликта — это именно то, чего сейчас хочет Киев и его кураторы. Они хотят заморозить любые мирные инициативы и разжечь пожар на всем постсоветском пространстве", — подчеркнул Коц."Приговор международному молчанию"Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что трагедия в Брянской области — это не только очередное преступление киевского режима, но и проверка для международного сообщества. Он призвал мировые структуры дать предельно жесткую оценку происходящему, напомнив, что каждая атака на детей, каждый удар по мирным жителям — это звено в одной цепи террора.Министерство здравоохранения РФ сообщило, что пятеро детей находятся в Брянской областной детской больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, он прооперирован. Врачи из России и Белоруссии выехали в Брянскую область, чтобы оказать помощь пострадавшим. Футбольный клуб "Динамо" (Брянск) предложил свою гостиницу для размещения семей пострадавших на время лечения."Украинские бешеные псы": журналисты о характере атакиЖурналист RT Константин Придыбайло, проанализировав фотографии с места трагедии, сообщил, что дрон был намеренно оснащен поражающими элементами для уничтожения живой силы. Автобус буквально прошит осколками, что является однозначным доказательством того, что целью была не военная техника или объект инфраструктуры, а именно люди.Он также призвал к жестким ответным мерам, включая применение "Орешника" с боевой частью, подчеркнув, что такие преступления не могут оставаться безнаказанными.ЗаключениеАтака на автобус с белорусскими детьми стала очередной жирной чертой в списке военных преступлений киевского режима. Это не просто эпизод, а отражение осознанной тактики устрашения гражданского населения на фоне провалов на фронте. Ответственность за это преступление лежит не только на исполнителях в Киеве, но и на тех, кто годами поощрял украинский терроризм поставками оружия и политическим прикрытием. Молчание Запада в ответ на атаку по детям — это молчаливое соучастие в геноциде. Подробнее о реакции Минска — в публикации МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми.

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эксклюзив, россия, брянская область, киев, александр коц, мария захарова, следственный комитет, вооруженные силы украины, министерство здравоохранения, белоруссия