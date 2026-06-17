https://ukraina.ru/20260617/sgovor-ssha-i-evropy-po-ukraine-ataka-na-detey-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-17-iyunya-1080309092.html

Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июня

Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июня - 17.06.2026 Украина.ру

Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июня

СМИ сообщили о достигнутых в Эвиане договорённостях между США и ЕС по Украине. Украинские военные атаковали автобус с детьми в Брянской области и продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-17T13:00

2026-06-17T13:00

2026-06-17T13:02

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Президент США Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" договорился с лидерами Европы о помощи в ситуации с Ираном, пообещав взамен поддержку Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Как рассказали присутствовавшие при переговорах источники, Трамп оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.При этом, по словам источника, несмотря на свои публичные заявления о том, что ему "вряд ли понадобится много помощи" европейцев, за закрытыми дверями Трамп просил у ЕС как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Ираном."Ему [Трампу] понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран… чтобы разминировать Ормузский пролив", — сказал один из высокопоставленных европейских дипломатов.Он также отметил, что взамен "должны быть некоторые уступки Украине"."Есть очень сильное ожидание, что он поддержит Украину. Именно это он и сказал лидерам", – отметил дипломат.По его словам, лидеры G7 дали понять Трампу, что готовы помочь — при определённых условиях. Так, в том, что касается разминирования Ормузского пролива, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что развёртывание кораблей для разминирования должно быть запрошено и одобрено США, а также Ираном и Оманом — сторонами, участвующими в сделке.Позднее пресс-служба Елисейского дворца опубликовала совместное заявление "Большой семёрки", в котором отмечалось, что страны G7 договорились об усилении давления на экономику России и увеличении поставок оружия Украине. В частности, планируется ужесточить санкции против нефтегазового сектора России."Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы укрепим наши санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил сделку, которую мы поддерживаем, по возобновлению работы Ормузского пролива", – отмечалось в заявлении.Сам Трамп до этого заявлял, что США могут "вскоре" вернуть санкции против российской нефти после подписания сделки с Ираном.Атака на детейВооружённые силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. "Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. ВСУ с помощью БпЛА самолётного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", – сообщил Ковальчук в 12:37.Он указал, что "остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой".МИД Белоруссии уточняют информацию об атаке на автобус, сообщили РИА Новости в министерстве.Обстрелы и налётыУтром 17 июня Минобороны России рассказало о налётах беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 16 июня до 07:00 по московскому времени 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 16 атак на этот регион России: по 4 на горловском и волновахском, по 2 на старобешевском и володарском и по 1 на мариупольском, углегорском, дебальцевском и донецком направлениях, выпустив в общей сложности 25 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении шести гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о гибели одного и ранении 7 гражданских лиц за 25 мая и 15 июня в Донецке, Макеевке, Амвросиевском, Волновахском и Красноармейском муниципальных округах. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, грузовые автомобили, легковые автомобили и 2 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 13 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 2; Алёшки — 6; Днепряны — 4; Козачьи Лагеря — 2; Горностаевка — 3; Новая Каховка — 2; Каховка — 2; Песчановка — 2; Константиновка — 3; Малокаховка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Голая Пристань, Алешки и Старая Збурьевка.Утром 17 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", – отмечалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Майский, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Ближняя Игуменка, Красная Нива, Красный Октябрь, Крутой Лог, Наумовка, Нехотеевка, Нечаевка, Нижний Ольшанец, Никольское, Отрадное, Устинка, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный произведены удары 40 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены."В селе Красная Нива оперативными службами обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, он погиб в результате атаки FPV-дрона. Обстоятельства и дата происшествия уточняются. В районе села Черемошное при атаке дрона на ГАЗель пострадали два человека. В городской больнице №2 г. Белгорода после полного обследования у мужчины диагнозы не подтвердились, он отпущен домой. Женщина госпитализирована в профильное отделение. Транспортное средство повреждено", – сообщил Оперштаб.В селе Нижний Ольшанец повреждены гараж и частный дом, в посёлке Октябрьский — частный дом, забор другого дома, легковой автомобиль и ГАЗель, в селе Никольское — хозпостройка, частный дом и автомобиль, в селе Ясные Зори — квартира в МКД, в селе Ближняя Игуменка — автомобиль, в селе Бессоновка — здание предприятия, в селе Устинка — частный дом, в хуторе Церковный — 2 грузовых автомобиля, в селе Красный Октябрь — 2 частных дома, в посёлке Майский — машина, в селе Нечаевка — частный дом.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Грузское, Новоалександровка и Стригуны совершены атаки 7 беспилотников, 3 из которых сбиты. В селе Грузское повреждены линия электропередачи, частный дом и хозпостройка."В Валуйском округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Аркатово, Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка и хутор Михайловка атакованы 18 беспилотниками, 11 из которых подавлены и сбиты. В городе Валуйки повреждены 2 автомобиля и линия электропередачи, в посёлке Уразово, сёлах Аркатово, Казинка и Долгое — по одному частному дому, в селе Двулучное — объект инфраструктуры", – указывалось в сводке.В Волоконовском округе по посёлку Волоконовка и селу Погромец произведены удары 2 беспилотников."В селе Погромец в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое: мужчина и женщина. Они госпитализированы в Валуйскую ЦРБ. Транспорт повреждён", – сообщил Оперштаб.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Гора-Подол, Замостье, Казачья Лисица, Пороз, Санково и хутору Масычево в ходе 2 обстрелов выпущено 18 боеприпасов и совершены атаки 24 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон повреждены квартира в МКД, частный дом и гараж, в хуторе Масычево — грузовой автомобиль, в селе Санково — надворная постройка. Сегодня утром от удара дрона в селе Гора-Подол повреждены 2 частных дома и объект инфраструктуры.Над Ивнянским округом сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Староселье и хутору Первомайский 4 раза сброшены 8 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 30 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона ранен мирный житель. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. В посёлке повреждены остекление МКД, автобус, легковой и грузовой автомобили, гараж, 2 частных дома, объект инфраструктуры, ангар и трактор", – указывалось в сводке.В Прохоровском округе посёлок Прохоровка атакован беспилотником — повреждены 2 автомобиля.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Бобрава, Введенская Готня, Венгеровка, Вышние Пены, Криничное, Меловое, Русская Березовка, Трефиловка, Цибулевка, хуторам Зайчик, Корниевка и Стадница произведены удары 33 беспилотников, 24 из которых сбиты."В посёлке Пролетарский от детонации FPV-дрона пострадал мужчина. Он продолжает амбулаторное лечение. В Пролетарском повреждены коммерческий объект, 3 легковых и 3 грузовых автомобиля, в посёлке Ракитное — частный дом, хозпостройка и коммерческий объект", – сообщил Оперштаб.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Маслова Пристань, Поляна, сёлам Безлюдовка, Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Старовщина и Чураево выпущено 2 авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 48 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино от детонации дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в областной клинической больнице", – отмечалось в сводке.В Шебекино повреждены квартира в МКД, 2 частных дома, 2 машины, административное здание предприятия и 5 надворных построек, одна из которых сгорела, в селе Новая Таволжанка повреждены социальный объект, 3 частных дома, а также сгорели 2 домовладения, в селе Маломихайловка повреждена машина, в селе Вознесеновка — линия электропередачи и частный дом, в селе Большетроицкое — остекление МКД и грузовой автомобиль, в селе Старовщина — автомобиль, частный дом и гараж. Сегодня утром в селе Новая Таволжанка при атаке дрона повреждён автомобиль.В Яковлевском округе посёлок Томаровка атакован беспилотником. Также над округом сбиты 4 БПЛА. Последствий нет.Позднее Оперштаб сообщил о новой атаке."В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и ноги бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", – гласило сообщение от 09:26.Спустя час с небольшим стало известно о новых атаках."Шесть муниципалитетов под ударами ВСУ. Пострадал мирный житель. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина, получивший осколочное ранение голени, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", – указывалось в сообщении Оперштаба от 10:32.Кроме того, в посёлке от атак дронов повреждены пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление социального объекта, легковой автомобиль и микроавтобус.В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона повреждён автомобиль. В селе Нежеголь дрон ударил по машине — транспорт получил повреждения. На окраине города Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль — повреждена кабина (фото 1). Вследствие ещё одной атаки FPV-дрона посечён легковой автомобиль.В Белгородском округе в посёлке Октябрьский дрон атаковал КамАЗ — повреждены прицеп и колёса. От удара второго дрона повреждено остекление в частном доме. В посёлке Малиновка в результате обстрела повреждены кровля, стена, окна, забор частного дома, а также разрушены две надворные постройки.В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица от атаки дрона повреждён объект инфраструктуры.В посёлке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона повреждено оборудование. На участке автодороги Ракитное — Бобрава дрон сдетонировал о дорожное полотно — осколками посечена машина.В городе Валуйки в результате детонации беспилотника в техническом помещении повреждены кровля и остеклениеС полуночи мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале писал об отражении атак в общей сложности 25 БПЛА, летевших на российскую столицу.В 09:57 губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал об атаке украинского БПЛА."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбит 1 БПЛА в районе Сапун-горы", – указал он.Позднее он сообщил об отбое воздушной тревоги.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил утром 17 июня о том, что один человек погиб, двое ранены в результате атаки БПЛА ВСУ по АЗС в Обояни."Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте", — написал он на платформе "Макс".Мужчина и женщина получили акубаротравму и осколочные ранения. Их доставят в Курскую областную больницу. Кроме того, БПЛА противника атаковал машину в Беловском районе.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о саммите "Большой семёрки" – в статье Дмитрия Ковалевича ""Толпой переубедить Трампа". Что говорят на Украине о целях Зеленского на саммите G7".

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https://ukraina.ru/20260616/teper-zaymemsya-ukrainoy-tramp-prigrozil-kievu-uregulirovaniem-khronika-sobytiy-na-utro-16-iyunya-1080253242.html

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https://ukraina.ru/20260615/razrusheniya-v-kieve-ultimatum-ukraine-otpravka-mertsa-na-pensiyu-khronika-sobytiy-na-1300-15-iyunya-1080216994.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, джей ди вэнс, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, politico, россия, сша, украина